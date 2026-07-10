McLaren 788HS - Hồi kết cho dòng 720S của McLaren

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Hãng xe thể thao đến từ Anh Quốc đã chính thức ra mắt siêu xe McLaren 788HS và 788HS Spider. Đây là phiên bản đặc biệt thứ 3 được mang huy hiệu HS (High Sport) cao cấp nhất, sau chiếc MP4-12C HS và MSO HS.
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Là biến thể cuối cùng của dòng 720S thuộc dải sản phẩm Supercar, McLaren 788HS sở hữu gói ngoại thất khí động học tối tân nhất, tăng thêm 10% lực ép so với siêu xe 765LT.
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Riêng phiên bản coupe, xe được bổ sung hốc hút gió trên mui, bên cạnh các gói trang bị sợi carbon lộ thiên, bộ mâm forged siêu nhẹ với cơ cấu khóa trung tâm, các chi tiết sơn đen bóng kết hợp cùng bộ tem đặc trưng...
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Hệ thống ống xả Titanium mới giúp tăng khả năng thoát khí, đồng thời được tinh chỉnh hệ thống cộng hưởng âm thanh nạp và xả để tối ưu chất âm động cơ vào khoang lái.
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Nội thất của McLaren 788HS được thiết kế hướng đến người lái, nổi bật với bệ trung tâm bằng sợi carbon siêu nhẹ cùng các chi tiết nhận diện HS độc quyền và bảng kỷ niệm.
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Ghế ngồi được bọc vật liệu cao cấp với họa tiết đục lỗ thiết kế riêng cho 788HS, tạo điểm nhấn khác biệt so với các phiên bản khác trong dòng Supercar của McLaren.
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McLaren 788HS vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.0L M840T, tuy nhiên công suất đã được nâng lên mức 788 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
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Mặc dù được trang bị gói khí động học mới, khối lượng khô của siêu xe này đạt 1.265 kg, chỉ nặng hơn 36 kg so với phiên bản hiệu năng cao McLaren 765LT.
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McLaren cho biết 788HS có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây, tốc độ tối đa 330 km/h. Con số này không thay đổi so với 765LT, thậm chí siêu xe này chỉ hoàn thành đường đua drag trong 10,1 giây, chậm hơn 0,2 giây so với 765LT.
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Siêu xe McLaren 788HS chỉ được sản xuất giới hạn 100 chiếc, với mức giá chưa được công bố. Phiên bản mui trần 788HS Spider cũng chỉ được phân phối 100 chiếc toàn cầu.
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Ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show 2017, McLaren 720S là nền tảng để phát triển các mẫu xe hiệu năng cao như 765LT, 750S, GT... cho đến các siêu xe triệu USD như Senna, Speedtail, Elva, Sabre...
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