Vì sao cổ phiếu hãng xe điện Mỹ Rivian giảm mạnh?

Rivian dự kiến huy động 1,5 tỷ USD thông qua đợt phát hành thêm 75 triệu cổ phiếu, nhưng thông tin này khiến cổ phiếu giảm mạnh dù doanh thu quý II/2026 được dự báo vượt kỳ vọng.

Cổ phiếu của hãng xe điện Rivian đã giảm khoảng 9% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm 7/7, sau khi công ty công bố kế hoạch chào bán 75 triệu cổ phiếu ra công chúng. Động thái huy động vốn diễn ra trong bối cảnh hãng EV này đồng thời đưa ra dự báo doanh thu quý II/2026 khả quan hơn kỳ vọng của thị trường.

Phát hành thêm 75 triệu cổ phiếu, Rivian dự kiến thu 1,5 tỷ USD

Với mức giá đóng cửa 20,14 USD /cổ phiếu trong phiên giao dịch trước đó, Rivian có thể thu về khoảng 1,5 tỷ USD từ đợt phát hành này. Công ty cho biết số tiền huy động sẽ được sử dụng để thực hiện các khoản góp vốn theo thỏa thuận vay với Bộ Năng lượng Mỹ.

Rivian công bố kế hoạch chào bán 75 triệu cổ phiếu ra công chúng. Điều này có thể giúp hãng xe điện đến từ Mỹ thu về khoảng 1,5 tỷ USD từ đợt phát hành trên.

Việc phát hành thêm cổ phiếu diễn ra khi Rivian đang đẩy nhanh quá trình triển khai dòng SUV cỡ nhỏ R2 với mức giá dễ tiếp cận hơn. Đây được xem là sản phẩm chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của hãng.

Vào tháng 4/2026, hãng cho biết sẽ nhận khoản vay 4,5 tỷ USD từ chính phủ Mỹ để xây dựng và trang bị nhà máy mới tại bang Georgia, nơi sẽ đảm nhiệm việc mở rộng sản xuất dòng Rivian R2. Khoản vay này có quy mô nhỏ hơn so với kế hoạch ban đầu nhưng được giải ngân nhanh hơn, và Rivian dự kiến bắt đầu rút vốn từ đầu năm tới.

Tại sao cổ đông của Rivian lại bán tháo cổ phiếu?

Đợt huy động vốn mới được công bố chỉ ít ngày sau khi Rivian báo cáo kết quả giao xe quý II/2026 tích cực và nâng dự báo lượng xe bàn giao cả năm. Những thông tin này đã giúp cổ phiếu công ty tăng hơn 17% trong tuần qua.

Tuy nhiên, việc phát hành thêm 75 triệu cổ phiếu cũng đồng nghĩa với số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên, khiến tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu bị pha loãng.

Theo người phát ngôn của Rivian, phản ứng tích cực của thị trường trong thời gian gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi để công ty tiến hành huy động thêm vốn vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, việc phát hành thêm 75 triệu cổ phiếu cũng đồng nghĩa với số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên, khiến tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu bị pha loãng. Đây là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư bán ra cổ phiếu sau thông báo.

Rivian lạc quan về thị trường xe điện

Bất chấp phản ứng tiêu cực của thị trường, Rivian vẫn đưa ra triển vọng kinh doanh khả quan. Công ty dự báo doanh thu quý II/2026 sẽ đạt từ 1,55 tỷ đến 1,65 tỷ USD , cao hơn đáng kể so với mức dự báo trung bình 1,45 tỷ USD của các nhà phân tích do LSEG tổng hợp.

Bất chấp phản ứng tiêu cực của thị trường, Rivian vẫn đưa ra triển vọng kinh doanh khả quan. Công ty dự báo doanh thu quý II/2026 sẽ đạt từ 1,55 tỷ đến 1,65 tỷ USD .

Bên cạnh đó, Rivian ước tính lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền tính đến cuối tháng 6/2026 đạt khoảng 5,3 tỷ USD , tăng từ 4,8 tỷ USD vào cuối quý I. Nguồn lực tài chính dồi dào được kỳ vọng sẽ giúp hãng tiếp tục đầu tư cho các dự án mở rộng sản xuất và phát triển dòng xe R2 trong thời gian tới.

Rivian dự kiến sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 vào ngày 30/7. Giới đầu tư sẽ theo dõi sát các chỉ số về doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền cũng như tiến độ triển khai dự án R2 để đánh giá triển vọng tăng trưởng của nhà sản xuất xe điện này trong giai đoạn tiếp theo.