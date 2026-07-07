Toyota đầu tư 3,6 tỷ USD mở rộng nhà máy tại Mỹ

Toyota sẽ đầu tư 3,6 tỷ USD xây dựng nhà máy mới tại Texas, tạo 2.000 việc làm và chuyển một phần dây chuyền sản xuất xe bán tải Tacoma từ Mexico về Mỹ.

Toyota công bố kế hoạch đầu tư 3,6 tỷ USD để xây dựng một nhà máy mới tại bang Texas (Mỹ), đồng thời chuyển một phần hoạt động sản xuất dòng xe bán tải Toyota Tacoma từ Mexico về Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép buộc các hãng xe mở rộng sản xuất trong nước thông qua các chính sách thuế quan và ưu đãi đầu tư.

Nhà máy mới tại Mỹ sẽ sản xuất bán tải Toyota Tacoma

Theo Toyota, nhà máy mới sẽ được xây dựng trong khuôn viên tổ hợp sản xuất hiện có của hãng tại thành phố San Antonio, bang Texas. Công trình có diện tích hơn 232.000 m², dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2030 và tạo ra khoảng 2.000 việc làm mới.

Toyota công bố kế hoạch đầu tư 3,6 tỷ USD để xây dựng một nhà máy mới tại bang Texas (Mỹ), đồng thời chuyển một phần hoạt động sản xuất dòng xe bán tải Toyota Tacoma từ Mexico về Mỹ.

Toyota sẽ chuyển hoạt động sản xuất mẫu xe bán tải cỡ trung Tacoma từ nhà máy Baja California (Mexico) sang Texas. Hãng khẳng định Tacoma vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất tại nhà máy Guanajuato (Mexico), đồng nghĩa mẫu xe này sẽ được lắp ráp tại cả Mỹ và Mexico.

Hiện nay, nhà máy San Antonio đang sản xuất dòng xe bán tải cỡ lớn Toyota Tundra cùng các mẫu SUV khác. Bên cạnh nhà máy mới, một cơ sở sản xuất cầu sau rộng hơn 46.450 m² cũng sẽ được đưa vào hoạt động tại đây vào quý III/2026 nhằm tăng cường năng lực sản xuất.

Mỹ thúc đẩy các hãng xe mở rộng đầu tư trong nước

Quyết định đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục thúc đẩy các hãng xe đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. Chính quyền Trump đã áp dụng mức thuế cao hơn đối với ôtô nhập khẩu cũng như thép, nhôm và linh kiện, qua đó tạo động lực để các nhà sản xuất mở rộng đầu tư trong nước.

Chính quyền Trump đã áp dụng mức thuế cao hơn đối với ôtô nhập khẩu cũng như thép, nhôm và linh kiện, qua đó tạo động lực để các nhà sản xuất mở rộng đầu tư trong nước.

Dù chuyển một phần sản xuất sang Mỹ, Toyota nhấn mạnh hãng vẫn cam kết duy trì hoạt động trên toàn khu vực Bắc Mỹ, bao gồm Mexico, Canada và Mỹ. Thương hiệu Nhật Bản đồng thời kêu gọi chính quyền Trump gia hạn hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, cho rằng đây là nền tảng quan trọng giúp duy trì chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất ôtô tích hợp trong khu vực.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vòng một thập kỷ Toyota điều chỉnh địa điểm sản xuất Tacoma. Năm 2020, hãng từng chuyển dây chuyền sản xuất mẫu bán tải này từ San Antonio sang nhà máy Guanajuato (Mexico), bên cạnh cơ sở Baja California, nơi đã sản xuất Tacoma từ năm 2004.

Nhà máy Baja California tại Tijuana, Mexico đã là nơi sản xuất dòng bán tải Toyota Tacoma từ năm 2004. Trước đó, hãng từng chuyển dây chuyển sản xuất từ San Antonio (Mỹ) sang Guanajuato (Mexico) vào năm 2020.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết dự án của Toyota sẽ đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ 20 triệu USD từ bang cùng nhiều ưu đãi đầu tư khác nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tạo việc làm.

Toyota nhận được ưu đãi khi chuyển nhà máy về Mỹ

Nhà Trắng hoan nghênh thông báo của Toyota. Một người phát ngôn cho biết khoản đầu tư này là "một trong nhiều dự án được thúc đẩy bởi chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump", bao gồm các chính sách thuế quan, nới lỏng quy định và cắt giảm thuế.

Bên cạnh các ưu đãi về thuế quan từ chính quyền và bang Texas, Toyota cũng đang vận động hành lang nhằm nới lỏng các quy định về khí thải của bang California cùng một số yêu cầu liên quan đến xe điện (EV).

Mối quan hệ giữa Toyota và chính quyền Trump cũng thu hút nhiều sự chú ý trong thời gian qua. Năm ngoái, Chủ tịch Toyota Akio Toyoda từng xuất hiện với áo phông mang khẩu hiệu "Trump-Vance 2024" và đội mũ "Make America Great Again" (MAGA), động thái nhận được lời khen từ ông Trump.

Toyota cũng đã vận động Quốc hội và Nhà Trắng nới lỏng các quy định về khí thải của bang California cùng một số yêu cầu liên quan đến xe điện (EV). Tuy nhiên, song song với những thay đổi chính sách có lợi, hãng cũng phải gánh thêm hàng tỷ USD chi phí phát sinh do các mức thuế mà chính quyền Trump áp dụng đối với ôtô, linh kiện và nguyên vật liệu nhập khẩu.