Hộp số sàn quay trở lại với siêu xe Ferrari 12Cilindri Manuale

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Sau khi siêu xe 599 GTB Fiorano dừng sản xuất vào năm 2012, Ferrari đã không cung cấp tùy chọn hộp số sàn cho các mẫu xe thương mại trong khoảng 14 năm qua.
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Đáp lại mong mỏi của những Ferrarista, thương hiệu đã đem trở lại tùy chọn "hộp số sàn" trên chiếc Ferrari 12Cilindri Manuale, tuy nhiên đây không phải là công nghệ cơ khí truyền thống như cơ cấu "F1 SuperFast" trong quá khứ.
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Ferrari 12Cilindri Manuale không có thay đổi khí động học khác biệt so với 12Cilindri bản tiêu chuẩn. Xe có kích thước 4.733 x 2.176 x 1.292 mm và trục cơ sở dài 2.700 mm.
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Ngoài ra, phần dải trang trí mũi xe và cánh gió khí động học phía sau được chế tác với họa tiết sọc, vốn là sự tri ân dành cho mẫu xe huyền thoại Ferrari 365 GTB4.
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Để phân biệt với phiên bản sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT, huy hiệu "Manuale" được thực hiện bằng phương pháp khắc laser, kết hợp nhiều chi tiết bằng sợi carbon.
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Điểm khác biệt là huy hiệu Scudetto dập nổi bằng kỹ thuật tương tự quy trình đúc tiền xu, giúp tăng chiều sâu và tính sang trọng cho biểu tượng "Prancing Horse" (ngựa chồm).
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Mẫu siêu xe này cũng nhận được thiết kế mâm 5 chấu forged với 4 tùy chọn bề mặt hoàn thiện, vốn được trang bị độc quyền cho Ferrari 12Cilindri Manuale.
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Khách hàng có thể lựa chọn giữa 25 màu sơn biểu tượng của thương hiệu, bao gồm tùy chọn màu đỏ Rosso Rubino của phiên bản Launch Edition.
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Ferrari 12Cilindri Manuale vẫn được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 15.6 inch, màn hình trung tâm 10.25 inch và màn hình dành cho ghế phụ kích thước 8.8 inch.
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Điểm nhấn của nội thất là cần số tay với đầu cần số nhôm nguyên khối được anod hóa, đặt trên lưới chuyển số chữ H bằng thép mang đậm dấu ấn thiết kế của Ferrari.
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Ghế ngồi có 2 tùy chọn Comfort và Racing, được bọc da cùng Alcantara trong chương trình cá nhân hóa Tailor Made, đồng thời tạo điểm nhấn bằng các đường chỉ và 6 rãnh dọc tượng trưng cho hộp số 6 cấp.
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Siêu xe Ferrari 12Cilindri Manuale được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, vẫn sản sinh công suất tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm.
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Thay vì hộp số sàn cơ khí truyền thống, Ferrari đã phát triển cơ cấu Manuale By-Wire hoàn toàn mới, kết hợp cảm giác lái của xe số sàn với công nghệ điện tử hiện đại.
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Xe vẫn sử dụng hộp số ly hợp kép (DCT) 8 cấp của bản tiêu chuẩn, tuy nhiên bổ sung cần số dạng chữ H, bàn đạp côn và phần mềm điều khiển hoàn toàn mới.
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Cần số vẫn mang cảm giác cơ khí với các cơ cấu động học, cảm biến góc, hệ thống tạo lực cản và các nấc gài số, thậm chí âm thanh khi di chuyển cần số cũng được tinh chỉnh.
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Bàn đạp côn không tác động trực tiếp bằng cơ khí lên bộ ly hợp, mà cảm biến ghi nhận hành trình đạp côn, sử dụng tín hiệu được gửi tới bộ điều khiển ly hợp của hộp số DCT.
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Tuy nhiên, người lái vẫn phải phối hợp như xe số sàn thật. Nếu nhả côn sai thời điểm, xe vẫn có thể giật cục, khó vào số thậm chí chế máy như một xe số sàn truyền thống.
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Khác với xe số sàn truyền thống, Ferrari 12Cilindri Manuale cho phép chuyển sang Automatic Mode bất cứ lúc nào để hộp số DCT vận hành hoàn toàn tự động.
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Do đó, khối lượng khô của siêu xe này vào khoảng 1.565 kg, "nặng" hơn phiên bản tiêu chuẩn khoảng 5 kg. Ngoài ra, Ferrari cũng lược bỏ lẫy chuyển số sau vô lăng.
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Với cơ cấu trên, siêu xe Ferrari 12Cilindri Manuale vẫn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 340 km/h.
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Ferrari 12Cilindri Manuale được sản xuất giới hạn 1.499 chiếc, và đều được nâng cấp qua chương trình cá nhân hóa Tailor Made. Mức giá của siêu xe này khoảng 590.000 Euro (675.000 USD), cao hơn 229.000 USD so với bản tiêu chuẩn.
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