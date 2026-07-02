Siêu xe Lamborghini Urus SE Performante hoàn toàn mới mạnh 812 mã lực

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Lamborghini tiếp tục đẩy giới hạn của dòng SUV hiệu năng cao Urus với phiên bản Urus SE Performante, và đây cũng là chiếc Urus mạnh nhất từng được sản xuất.
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Kết hợp động cơ V8 với motor điện, mẫu "siêu SUV" này không chỉ đạt công suất 812 mã lực mà còn được nâng cấp toàn diện về khí động học, khung gầm và khả năng vận hành.
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Nhìn từ phía trước, Lamborghini Urus SE Performante gây ấn tượng với thiết kế hầm hố hơn nhờ cản trước sắc nét và các khe hút gió lớn giúp tối ưu khả năng khí động học.
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Nắp capo của mẫu SUV này được làm từ sợi carbon, nổi bật với hốc gió S-Duct và đường gân trung tâm mạnh mẽ, hỗ trợ tối ưu luồng khí và khả năng làm mát động cơ.
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Khách hàng có thể lựa chọn giữa nhiều thiết kế mâm kích thước 22 inch hoặc 23 inch, đi kèm lốp Pirelli P Zero. Với những người thích trải nghiệm tốc độ, lốp semi-slick Bridgestone Potenza Race với bề ngang lớn hơn là một trang bị tối ưu.
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Ngoại thất của siêu xe này được nhấn mạnh bằng loạt chi tiết sợi carbon lộ thiên, từ nắp capo, cản trước, vòm bánh đến bộ khuếch tán sau. So với Urus SE, xe nhẹ hơn khoảng 32 kg, đạt tổng khối lượng ở mức 2.473 kg.
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Tương tự các bản Performante khác, trần xe được làm hoàn toàn bằng sợi carbon, giúp mang đến vẻ ngoài thể thao, đồng thời giảm trọng lượng và hạ trọng tâm của chiếc xe.
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Phần đuôi Urus SE Performante gây ấn tượng với bộ khuếch tán carbon cỡ lớn, cánh gió sau thể thao và các chi tiết khí động học được tối ưu nhằm tăng lực ép, đồng thời tạo cảm giác bề ngang rộng và đầy uy lực hơn.
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Hệ thống cánh gió phía sau giúp lực ép khí động học của Lamborghini Urus SE Performante tăng 16% so với Urus Performante, và 23% so với Urus SE.
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Xe được trang bị hệ thống ống xả hiệu năng cao của Akrapovic, giúp giảm hơn 10 kg trọng lượng so với hệ thống tiêu chuẩn trước đây nhờ loại bỏ kết cấu nối chéo "X-cross" giữa 2 bên dải xy-lanh, mang lại âm thanh mạnh mẽ hơn.
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Vẫn tuân theo triết lý "Feel Like a Pilot", nội thất của Lamborghini Urus SE Performante sở hữu bảng taplo 12.3 inch và màn hình trung tâm mới 12.3 inch, với giao diện Lamborghini Infotainment System (LIS) từ siêu xe Revuelto.
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Vô lăng mới dành riêng cho Lamborghini Urus SE Performante được thiết kế thể thao hơn với viền sợi carbon. Nhiều vị trí được ốp chất liệu vi sợi mới CorsaTex by Dinamica.
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Tại thời điểm ra mắt, mẫu siêu SUV này chỉ có duy nhất tùy chọn hàng ghế trước điều chỉnh điện tích hợp chức năng massage. Chủ nhân chiếc xe cũng có thể cá nhân hóa màu sắc chất liệu ghế, logo trên tựa đầu, dây đai an toàn...
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Lamborghini Urus SE Performante vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, công suất 620 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Động cơ điện đặt trước hộp số có công suất 192 mã lực và mô-men xoắn 483 Nm.
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Do đó, tổng hiệu suất của mẫu SUV hybrid này đạt 812 mã lực và 1.000 Nm. Kết hợp cùng hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4WD, Lamborghini Urus SE Performante có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây, tốc độ tối đa 312 km/h.
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Đi kèm với động cơ điện là bộ pin lithium-ion dung lượng 25,9 kWh, bên cạnh các chế độ lái Strada, Sport, Corsa, EV, Hybrid, Recharge, Performance và Rally. Chỉ với động cơ điện, xe có thể di chuyển tối đa 60 km với tốc độ giới hạn ở 130 km/h.
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Mẫu SUV này cũng được nâng cấp hệ thống treo AURA 2K2V, giúp giảm 55% độ nghiêng thân xe khi vận hành thể thao và giảm 25% rung động so với Urus Performante.
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Mức giá của siêu xe Lamborghini Urus SE Performante vẫn chưa được công bố. Tại Việt Nam, Lamborghini Urus SE được phân phối chính hãng với giá khởi điểm 15,599 tỷ đồng.
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