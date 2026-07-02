Siêu xe Lamborghini Urus SE Performante hoàn toàn mới mạnh 812 mã lực

Do đó, tổng hiệu suất của mẫu SUV hybrid này đạt 812 mã lực và 1.000 Nm. Kết hợp cùng hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4WD, Lamborghini Urus SE Performante có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,3 giây, tốc độ tối đa 312 km/h.