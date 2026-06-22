Cận cảnh Suzuki Jimny Rhino lấy cảm hứng từ tê giác

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Suzuki Jimny Rhino Special Edition vừa chính thức được trình làng tại thị trường Australia. Mẫu SUV mang phong cách cổ điển này được phát triển từ biến thể Jimny XL bản 5 cửa.
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Phần đầu xe Suzuki Jimny Rhino Special Edition nổi bật với thiết kế lưới tản nhiệt Suzuki Heritage di sản của thương hiệu, đi kèm ốp trang trí cản trước màu bạc satin.
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Đúng với tên gọi, phiên bản đặc biệt này được lấy cảm hứng từ loài tê giác, vốn là linh vật của mẫu SUV này. Xe chỉ có duy nhất màu sơn vàng Kinetic Yellow, đi kèm bộ tem đen Gloss Black/bạc Satin Aluminum và hình con tê giác.
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Ngoài ra, Suzuki cũng mang đến nhiều tùy chọn độc đáo khác, đơn cử như bộ mâm 15 inch lấy cảm hứng từ Shuriken (phi tiêu của ninja Nhật Bản) được sơn màu đen.
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Mui xe được sơn đen Pearl Black, logo Rhino độc quyền trên cửa cốp, chắn bùn Suzuki, vòm bánh xe tối màu, đèn chiếu logo mặt đất, ốp trang trí sườn xe màu bạc satin...
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Suzuki Jimny Rhino cũng được bổ sung nhiều chi tiết mang phong cách retro như viền cửa gió điều hòa và bảng điều khiển màu bạc Satin, logo Rhino khắc laser tại bảng taplo...
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Ghế ngồi được bọc chất liệu nỉ màu đen, kết hợp các đường chỉ may màu vàng Kinetic Yellow. Đối với bản số sàn, đầu cần số cũng được khắc laser với logo Rhino.
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Khách hàng cũng được nâng cấp nhiều tùy chọn loa cao cấp Pioneer, huy hiệu Rhino Special Edition tại tay nắm cửa và thảm sàn, đèn viền nội thất tùy chỉnh 8 màu...
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Suzuki Jimny Rhino Special Edition vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm.
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Phiên bản đặc biệt này có 2 tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD.
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Ngoài ra, mẫu SUV này được trang bị hệ thống treo trục cứng 3 liên kết với lò xo cuộn giúp khoảng sáng gầm 210 mm. Bản số sàn có khối lượng khoảng 1.185 kg, trong khi bản số tự động có khối lượng 1.200 kg.
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Tại Australia, Suzuki Jimny Rhino Special Edition có giá từ 44.990 AUD (khoảng 31.490 USD) cho phiên bản số sàn, và lên đến 47.490 AUD (33.240 USD). Tổng cộng chỉ có 250 chiếc được phân phối tại thị trường này.
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Bộ phụ kiện Delivery Pack dành riêng cho Suzuki Jimny Rhino gồm hộp chìa khóa kim loại, móc khóa, mũ bucket, đèn lồng, bình nước, cốc giữ nhiệt, thùng giữ lạnh, chăn, loa Bluetooth di động, hộp chocolate Koko Black...
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