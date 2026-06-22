Cận cảnh Suzuki Jimny Rhino lấy cảm hứng từ tê giác

Tại Australia, Suzuki Jimny Rhino Special Edition có giá từ 44.990 AUD (khoảng 31.490 USD ) cho phiên bản số sàn, và lên đến 47.490 AUD ( 33.240 USD ). Tổng cộng chỉ có 250 chiếc được phân phối tại thị trường này.