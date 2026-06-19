Bộ sưu tập 100 chiếc Bentley Continental GT S Bespoke Mulliner

Bộ sưu tập đầu tiên này được giới hạn chỉ 100 chiếc đánh số riêng biệt, vốn lấy cảm hứng từ nguồn gốc nghề làm yên ngựa từ năm 1559 của Bentley Motors Mulliner. Mỗi chiếc xe đều có một chủ đề riêng biệt, đồng nhất giữa ngoại thất và nội thất.