Bộ sưu tập 100 chiếc Bentley Continental GT S Bespoke Mulliner

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Bentley giới thiệu Bespoke Series by Mulliner, bộ sưu tập xe cá nhân hóa mới lấy cảm hứng từ cách các thương hiệu thời trang xa xỉ ra mắt bộ sưu tập theo mùa, dành riêng cho 2 phiên bản Continental GT S và Continental GT S Convertible.
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Bộ sưu tập đầu tiên này được giới hạn chỉ 100 chiếc đánh số riêng biệt, vốn lấy cảm hứng từ nguồn gốc nghề làm yên ngựa từ năm 1559 của Bentley Motors Mulliner. Mỗi chiếc xe đều có một chủ đề riêng biệt, đồng nhất giữa ngoại thất và nội thất.
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Phiên bản đầu tiên trong Bespoke Series Mulliner là Salerno Blue, vốn lấy cảm hứng từ vùng biển Salerno của Italy. Lớp sơn này pha trộn 3 sắc xanh khác biệt để tạo ra hiệu ứng sống động, nhiều lớp, gợi nhớ đến độ sâu của vùng biển Địa Trung Hải.
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Chủ đề thứ 2 mang tên Bright Ruby Pearlescent. Phiên bản này sử dụng hệ thống sơn 3 lớp màu đầu tiên của Bentley. Một lớp sơn nền đậm được phủ lên bởi các lớp màu đỏ trong suốt và rực rỡ, tạo hiệu ứng lấp lánh của hồng ngọc.
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Midnight Prism Pearlescent lấy cảm hứng từ sự bao la của vũ trụ sâu thẳm, lớp sơn này kết hợp lớp nền đen tuyền với một lớp phủ ánh ngọc trai pha lẫn thủy tinh. Kết quả là một màu xanh đậm đầy cá tính và mang chiều sâu vũ trụ.
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Manuka Orange thừa hưởng tông màu hổ phách độc đáo của mật ong Manuka có nguồn gốc từ châu Đại Dương, lớp hoàn thiện này kết hợp hơi ấm Caramel đậm với những điểm sáng bóng bắt mắt.
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Spectral Verdant lấy cảm hứng từ tán rừng mưa nhiệt đới và di sản của màu xanh truyền thống Anh Quốc "British Racing Green". Tùy chọn này sử dụng các lớp màu xanh lá để tạo hiệu ứng lăng kính, biến đổi với chiều sâu đáng kể.
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Snow Quartz thừa hưởng vẻ đẹp tinh khiết như pha lê của dãy núi tuyết Na Uy, lớp sơn trắng ngọc trai này làm nổi bật các bề mặt được tạo hình cầu kỳ của Continental GT S và Continental GTC S với độ trong suốt, mát mẻ và giàu tính nghệ thuật.
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Tất cả xe đều trang bị mâm thể thao 22 inch sơn đen, logo Mulliner tự cân bằng, hệ thống đèn Mood Lighting cùng nhiều chi tiết hoàn thiện riêng tại nội thất.
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Bentley Continental GT S được trang bị cấu hình High Performance Hybrid, bao gồm động cơ V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn 930 Nm.
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Mỗi chiếc Bentley trong Bespoke Series by Mulliner đều được đánh số thứ tự, thể hiện tính độc quyền của bộ sưu tập này. Mức giá của mỗi phiên bản không được tiết lộ.
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