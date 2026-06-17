Hatchback thể thao Hyundai i20 N Shadow Edition giới hạn 100 chiếc

Đây cũng là dòng xe Hyundai N nhỏ nhất đang có mặt trên thị trường. Ngoài ra, bộ phận xe hiệu năng cao đến từ Hàn Quốc có thêm các dòng sản phẩm khác như i30 N, i30 Fastback N, Elantra N, Ioniq 5 N và Ioniq 6 N.