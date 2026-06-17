Hatchback thể thao Hyundai i20 N Shadow Edition giới hạn 100 chiếc

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Để chia tay thế hệ i20 hiện tại, Hyundai Australia ra mắt phiên bản đặc biệt Hyundai i20 N Shadow Edition, vốn được sản xuất giới hạn 100 chiếc tại thị trường này.
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Đây cũng là dòng xe Hyundai N nhỏ nhất đang có mặt trên thị trường. Ngoài ra, bộ phận xe hiệu năng cao đến từ Hàn Quốc có thêm các dòng sản phẩm khác như i30 N, i30 Fastback N, Elantra N, Ioniq 5 N và Ioniq 6 N.
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Ngoại thất của Hyundai i20 N Shadow Edition sở hữu nhiều chi tiết sơn đen như lưới tản nhiệt và logo, tương phản với cản trước trang trí với dải màu đỏ Dynamic Tomato Red.
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Trong khi i20 N bản tiêu chuẩn có 5 màu sắc ngoại thất, phiên bản đặc biệt Shadow Edition chỉ có 2 lựa chọn là trắng Atlas White và đen Phantom Black.
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Đi kèm là bộ mâm forged kích thước 18 inch được sơn màu đồng nhám kết hợp với lốp Pirelli P-Zero HN, bên cạnh cùm phanh hiệu năng cao Hyundai N màu đỏ.
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Tương tự phần đầu xe, ốp hông được trang trí với các họa tiết màu đỏ. Hyundai cũng bổ sung thêm bộ tem đua đặc trưng kéo dài theo trục cơ sở của mẫu hatchback.
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Phần đuôi xe nổi bật với cánh gió sau mang phong cách của những mẫu xe đua WRC, kết hợp đèn sương mù hình tam giác cũng như hệ thống ống xả cỡ lớn.
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Hyundai i20 N Shadow Edition được trang bị nội thất mang đậm phong cách thể thao với bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 10.25 inch và màn hình cảm ứng đồng kích thước.
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Trang bị tiêu chuẩn theo xe vẫn là bộ ghế đua bucket seat N Sports với các chi tiết tương phản màu xanh Performance Blue và logo N được thêu trên mỗi tựa đầu.
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Vô lăng thể thao N được bọc chất liệu Alcantara với vị trí đánh dấu màu xanh Performance Blue tại hướng 12 giờ, bổ sung phím bấm Rev Matching màu đỏ và 2 phím kích hoạt nhanh N Mode và N Custom.
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Ngoài ra, xe cũng được trang bị nhiều tùy chọn thể thao như đầu cần số N bọc Alcantara, bàn đạp ga thắng N ốp kim loại, thảm sàn thể thao N, chức năng sưởi ghế và vô lăng, hệ thống âm thanh Bose 8 loa...
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Hyundai i20 N Shadow Edition vẫn được trang bị động cơ GDi 4 xy-lanh tăng áp 1.6L, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm như bản tiêu chuẩn.
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Kết hợp với động cơ này là hộp số sàn 6 cấp bổ sung vi sai chống trượt, giúp truyền toàn bộ sức mạnh đến cầu trước của mẫu hatchback hiệu năng cao này.
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Theo công bố của nhà sản xuất, phiên bản hiệu năng cao này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 6,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa khoảng 230 km/h.
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Trong khi i20 N phiên bản tiêu chuẩn chỉ có giá 37.500 AUD (26.500 USD), Hyundai i20 N Shadow Edition Atlas White có giá từ 41.500 AUD (29.300 USD), trong khi i20 N Shadow Edition Phantom Black có giá từ 42.095 AUD (29.700 USD).
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