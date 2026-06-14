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Xe Ôtô

Genesis Magma GT Concept - Siêu xe ý tưởng đến từ Hàn Quốc

  • Chủ nhật, 14/6/2026 18:09 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Genesis Magma GT Concept đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển xe hiệu suất cao của Genesis, kết hợp thiết kế thể thao với tinh thần sang trọng.

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Genesis Magma GT Concept là mẫu grand tourer hiệu suất cao được phát triển để thể hiện tầm nhìn mới của Genesis trong phân khúc xe sang thể thao. So với phiên bản ra mắt vào năm 2025, siêu xe này đã được tinh chỉnh lại một số chi tiết.
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Thiết kế phía trước nổi bật với phần đầu xe thấp, thân xe mở rộng cùng các đường nét khí động học, thể hiện triết lý Athletic Elegance của Genesis - thương hiệu con của Hyundai.
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Phần đuôi xe mang phong cách mạnh mẽ với tỷ lệ thể thao, vòm bánh xe lớn và những chi tiết khí động học giúp nhấn mạnh khả năng vận hành hiệu suất cao. Cụm đèn hậu với 2 dải LED cũng được tinh chỉnh nhẹ so với trước đây.
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Với cấu hình 2 chỗ ngồi và tỷ lệ kiểu động cơ đặt giữa, Genesis Magma GT Concept sở hữu dáng xe thấp, dài và cân đối như một mẫu xe GT bước ra từ trường đua.
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Khoang lái được thiết kế theo phong cách twin-cockpit, tập trung vào người lái với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, vật liệu cao cấp và cảm giác lái thể thao.
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Điểm nhấn trong nội thất Genesis Magma GT Concept là cụm đồng hồ analog lấy cảm hứng từ các thiết bị bấm giờ trong motorsport, tạo cảm giác kết nối trực tiếp với chiếc xe.
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Khu vực điều khiển trung tâm sử dụng các chi tiết vật lý có độ hoàn thiện cao với cần số tự động mô phỏng cấu hình số sàn, nhấn mạnh trải nghiệm tương tác và sự chính xác.
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Thiết kế ghế ngồi kết hợp giữa phong cách xe đua và sự thoải mái của một mẫu grand tourer hạng sang với các đường chỉ may kim cương, mang đến khoang lái giàu cảm xúc.
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Genesis Magma GT Concept đã ra mắt tại chặng đua 24 Hours of Le Mans. Hiện tại, hãng chưa công bố kế hoạch sản xuất thương mại dành cho siêu xe ý tưởng này.

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Việt Hà

Ảnh: Genesis

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