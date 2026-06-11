Ảnh thực tế siêu xe Audi Nuvolari giới hạn 499 chiếc toàn cầu

Với vòng tua lên đến 10.000 vòng/phút, Audi Nuvolari cũng là mẫu xe thương mại mạnh nhất của thương hiệu, và cũng là sản phẩm đầu tiên sử dụng khung sườn Audi Space Frame kết hợp thân vỏ bằng sợi carbon.