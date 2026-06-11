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Xe Ôtô

Ảnh thực tế siêu xe Audi Nuvolari giới hạn 499 chiếc toàn cầu

  • Thứ năm, 11/6/2026 16:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với động cơ V8 twin-turbo 4.0L và 3 động cơ điện phụ trợ, siêu xe Audi Nuvolari có công suất lên đến 1.001 mã lực, và cũng là mẫu xe thương mại mạnh nhất của thương hiệu.

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Tại khách sạn Hôtel du Cap-Eden-Roc tại bờ biển Côte d’Azur (Pháp), Audi Nuvolari đã chính thức ra mắt với giới thượng lưu toàn cầu, đánh dấu một chương mới khi siêu xe này thay thế cho cỗ máy tốc độ biểu tượng Audi R8.
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Lấy cảm hứng từ chiếc Audi Concept C, thiết kế đầu xe là một phần trong triết lý khí động học tổng thể của Audi Nuvolari. Lưới tản nhiệt Vertical Frame được cấu tạo từ 64 tấm hướng gió, giúp điều chỉnh luồng không khí vào hệ thống S-duct.
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Cơ cấu này giúp tăng lực ép xuống mặt đường ở cầu trước, giảm lực nâng khi chạy tốc độ cao và cải thiện khả năng làm mát hệ truyền động. Hốc gió phía trước giúp làm mát hệ thống phanh, cũng như quản lý nhiệt độ của động cơ V8 hybrid.
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Phần đuôi của Nuvolari nổi bật với cánh gió chủ động có thể tự động điều chỉnh giữa 3 cấu hình: Closed, Low Downforce và High Downforce, nhằm cân bằng giữa tốc độ và độ bám.
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Hệ thống này mô phỏng công nghệ DRS lấy cảm hứng từ xe đua F1, cho phép tạo ra hơn 400 kg lực ép xuống mặt đường trong những điều kiện vận hành hiệu suất cao.
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Nội thất Audi Nuvolari được phát triển theo triết lý lấy người lái làm trung tâm, với thiết kế tối giản giúp mọi thông tin và chức năng quan trọng luôn nằm trong tầm quan sát.
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Không gian bên trong sử dụng các vật liệu cao cấp như nhôm anod và sợi carbon, kết hợp ghế thể thao siêu nhẹ nhằm tăng cảm giác kết nối giữa người lái và chiếc xe.
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Bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số của siêu xe này lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Auto Union Type C. Người lái có thể thay đổi giữa các chế độ E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ và Track Mode, cũng như kích hoạt chức năng DRS từ vô lăng.
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Siêu xe Audi Nuvolari được trang bị động cơ V8 biturbo 4.0L, sản sinh công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Đi kèm là 2 động cơ điện axial flux được đặt tại cầu trước, và 1 động cơ điện đặt giữa động cơ V8 và hộp số.
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Với cơ cấu này, "đàn em" của Audi R8 có công suất tối đa 1.001 mã lực. Audi Nuvolari có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,6 giây, tốc độ tối đa hơn 350 km/h.
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Hệ thống Quattro Predictive Ride sử dụng mô hình trạng thái xe cùng dữ liệu cảm biến theo thời gian thực để dự đoán nguy cơ mất độ bám và chủ động điều chỉnh mô-men xoắn, phanh cùng khí động học nhằm tối ưu độ ổn định và khả năng kiểm soát.
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Xe được trang bị hệ thống phanh Audi Ceramic Pro mới kết hợp công nghệ brake-by-wire lấy cảm hứng từ xe đua, có khả năng hấp thụ năng lượng lên tới 2,8 MW và duy trì hiệu suất phanh ổn định ngay cả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.
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Với vòng tua lên đến 10.000 vòng/phút, Audi Nuvolari cũng là mẫu xe thương mại mạnh nhất của thương hiệu, và cũng là sản phẩm đầu tiên sử dụng khung sườn Audi Space Frame kết hợp thân vỏ bằng sợi carbon.
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Bên cạnh phiên bản coupe sản xuất giới hạn 499 chiếc, CEO Gernot Döllner đã úp mở khả năng hãng sẽ phát triển thêm một phiên bản mui trần mang tên Audi Nuvolari Spyder.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Việt Hà

Ảnh: Audi

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