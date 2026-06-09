Siêu xe mui trần Audi Nuvolari Spyder sẽ sớm ra mắt

Siêu xe mui trần Audi Nuvolari Spyder đã được CEO của thương hiệu ngầm xác nhận nằm trong kế hoạch sản xuất tương lai.

Audi vừa gây bất ngờ lớn khi chính thức trình làng mẫu siêu xe hoàn toàn mới Audi Nuvolari. Mẫu xe được xem là người kế nhiệm tinh thần của Audi R8, nhưng sẽ sở hữu độ hiếm và tính độc quyền cao hơn rất nhiều khi số lượng sản xuất được giới hạn ở mức 499 chiếc.

Ngay sau khi giới thiệu Audi Nuvolari, CEO Gernot Döllner đã ngầm xác nhận rằng Audi đang xem xét phát triển một phiên bản mui trần, nhiều khả năng mang tên Audi Nuvolari Spyder, tương tự người tiền nhiệm R8 Spyder.

Tuy nhiên, con số này có thể chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Trong một cuộc trao đổi với Top Gear, CEO Gernot Döllner đã úp mở khả năng hãng sẽ phát triển thêm một phiên bản mui trần mang tên Audi Nuvolari Spyder.

Khi được hỏi liệu Audi có dự định sản xuất thêm 499 chiếc Nuvolari Spyder bên cạnh 499 chiếc coupe hay không, ông Döllner đã trả lời ngắn gọn là "không". Khi phóng viên tiếp tục chất vấn rằng điều đó đồng nghĩa với việc Audi không làm bản Spyder hay chỉ đơn giản là không sản xuất tới 499 chiếc, vị CEO được cho là đã bật cười và đáp lại: "Không phải 499 chiếc".

Audi Nuvolari và Audi Nuvolari Spyder đều dựa trên mẫu xe ý tưởng Audi Concept C. Do đó, rất có thể phiên bản mui trần của Nuvolari sẽ được trang bị cơ cấu đóng mở mui cứng.

Phát biểu này gần như xác nhận khả năng Audi Nuvolari Spyder đang được lên kế hoạch và sẽ có số lượng sản xuất thậm chí còn ít hơn bản coupe. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những mẫu siêu xe độc quyền nhất từng được Audi chế tạo.

Thông tin trên cũng đặt ra nhiều câu hỏi về thiết kế của phiên bản mui trần. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là loại mui mà Audi sẽ lựa chọn. Trước đây, Audi R8 Spyder sử dụng mui mềm, trong khi mẫu xe ý tưởng Concept C lại được trang bị mui cứng có thể thu gọn.

Trước đây, Audi R8 Spyder được phát triển qua 2 thế hệ đều sử dụng cơ cấu đóng mở mui bằng bạt. Điều này giúp giảm trọng lượng cũng như hạ thấp trọng tâm của xe tối ưu hơn so với cơ cấu mui cứng.

Với thiết kế có nhiều nét tương đồng Concept C, Audi Nuvolari Spyder hoàn toàn có thể áp dụng cơ cấu mui cứng đóng mở điện. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ làm gia tăng đáng kể trọng lượng xe, điều vốn là yếu tố rất quan trọng đối với một mẫu xe hiệu năng cao.

Audi Nuvolari được trang bị động cơ V8 biturbo 4.0L. Kết hợp với 3 động cơ điện, siêu xe này có công suất tối đa 1.001 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của "đàn em" R8 đạt 2,6 giây, trước khi lên đến tốc độ tối đa hơn 350 km/h.

Nếu đúng như những gì vị CEO tiết lộ, Audi Nuvolari Spyder sẽ có số lượng sản xuất còn ít hơn 499 chiếc của phiên bản coupe, qua đó trở thành một trong những mẫu xe mang logo 4 vòng tròn độc quyền nhất của Audi.

Theo kế hoạch, những chiếc Audi Nuvolari đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ năm sau. Nếu phiên bản Spyder được bật đèn xanh, đây hứa hẹn sẽ là biến thể còn hiếm và đáng sưu tầm hơn nữa trong dòng siêu xe mới của Audi.