SUV thuần điện Porsche Cayenne Electric có gì mà giá 4,72 tỷ đồng?

Ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2025, Porsche Cayenne Electric đã nhanh chóng được giới thiệu đến nhiều thị trường trọng điểm của thương hiệu, đặc biệt là về xe điện .

Mẫu SUV thuần điện cao cấp này mới được ra mắt tại Malaysia. Hãng có biết sẽ tiếp tục phân phối song song các công nghệ: động cơ xăng, động cơ hybrid và động cơ điện.

Phần đầu xe Porsche Cayenne Electric có các khe dẫn gió 2 bên cản trước, giúp điều hướng luồng không khí dọc thân xe để giảm lực cản và tối ưu hiệu quả khí động học.

Xe có kích thước 4.985 x 1.980 x 1.674 mm, trục cơ sở đạt mức 3.023 mm - sở hữu chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở lần lượt hơn 55 mm và 130 mm so với phiên bản xăng.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa 13 màu sơn tiêu chuẩn và 9 kiểu thiết kế mâm từ 20 đến 22 inch, bên cạnh hàng loạt tùy chọn cá nhân hóa từ Porsche Exclusive Manufaktur.

Xe còn được bổ sung thêm 1 cánh gió chủ động nằm trên kính chắn gió sau, giúp điều chỉnh luồng khí để giảm lực cản khi chạy nhanh vừa tăng lực ép xuống mặt đường.

Nội thất của Porsche Cayenne Electric được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số OLED 14.25 inch, màn hình trung tâm cảm ứng mở rộng xuống tựa tay và tùy chọn màn hình dành cho ghế phụ 14.9 inch.

Chủ xe có thể cá nhân hóa thông qua hàng chục tổ hợp màu sắc khác nhau về thiết kế ghế ngồi, màu sắc, chất liệu... và bổ sung thêm nhiều tùy chọn thân thiện môi trường.

Hàng ghế sau được trang bị chức năng chỉnh điện tiêu chuẩn và có không gian rộng rãi hơn nhờ trục cơ sở kéo dài gần 13 cm, mang lại sự linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng.

Khoang hành lý phụ trợ phía trước có dung tích khoảng 90 L. Khoang hành lý phía sau có dung tích 781 L, và có thể mở rộng 1.588 L khi gập tựa lưng hàng ghế sau xuống.

Porsche Cayenne Electric sử dụng nền tảng 800 V kết hợp hệ dẫn động 4 bánh ePTM, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ, phân bổ lực kéo chính xác và duy trì hiệu suất ổn định trong nhiều điều kiện lái khác nhau.

Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị 2 động cơ điện tại cầu trước và sau, sản sinh công suất 408 mã lực. Với chế độ Launch Control, công suất tối đa lên đến 442 mã lực

Mẫu EV này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 230 km/h. Hệ thống treo khí nén PASM là trang bị tiêu chuẩn, cho phép khoảng sáng gầm dao động ở các mức 175 mm, 190 mm (tiêu chuẩn), 210 mm và 245 mm.

Đi kèm là bộ pin dung lượng 113 kWh, hỗ trợ khả năng sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong 16 phút. Quãng đường di chuyển hỗn hợp trong một chu kỳ sạc khoảng 691 km.

Đặc biệt hơn, Cayenne Electric là mẫu Porsche đầu tiên hỗ trợ sạc không dây công suất 11 kW, cho phép sạc tự động chỉ bằng cách đậu xe lên tấm sạc đặt trên mặt đất.

Tại Việt Nam, Porsche Cayenne Electric có giá khởi điểm 4,72 tỷ đồng . Phiên bản hiệu năng cao của mẫu SUV thuần điện này là Cayenne Turbo Electric có giá từ 6,32 tỷ đồng .

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