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Như các nguồn tin vào cuối năm 2025, Maserati sẽ khai tử động cơ 4 xy-lanh 2.0L tại thị trường Bắc Mỹ trên dòng SUV cỡ nhỏ Grecale. Mới đây, hãng đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp Maserati Grecale Modena V6 hoàn toàn mới.
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Mẫu SUV mới được định vị nhằm mang đến sự cân bằng giữa hiệu suất thể thao, khả năng vận hành hàng ngày và phong cách sang trọng đặc trưng của thương hiệu Italy.
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Thiết kế của Maserati Grecale Modena V6 không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản trước đây, sở hữu kích thước 4.846 x 1.948 x 1.664 mm và trục cơ sở dài 2.896 mm.
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Chủ nhân của chiếc xe có thể lựa chọn các màu sơn tiêu chuẩn ánh kim hoặc nhám, bên cạnh các bộ sưu tập Fuoriserie Corse hay Fuoriserie Futura với các tùy chọn hiệu ứng ánh kim, sơn 3 lớp hoặc bề mặt hoàn thiện nhám.
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Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 21 inch, bên cạnh các gói tùy chọn Fuoriserie, Fuoriserie Corse và Fuoriserie Futura dành cho thiết kế mâm và màu sơn cùm phanh.
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Điểm nổi bật của phiên bản V6 trên Grecale Modena là thiết kế ống xả kép hoàn toàn mới, thay thế cho thiết kế cửa ống xả kép dạng tròn trên các biến thể trước đây.
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Maserati Grecale Modena V6 được thiết kế theo hướng tập trung vào trải nghiệm vận hành với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình giải trí trung tâm 12 inch.
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Ghế ngồi cũng sở hữu một tùy chọn phong phú các màu sắc và chất liệu đến từ bộ sưu tập Fuoriserie Corse và Fuoriserie Futura, bên cạnh khả năng cá nhân hóa đường chỉ may và họa tiết đinh ba được thêu tại mỗi tựa đầu.
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Ngoài ra, khách hàng có thể bổ sung hệ thống âm thanh Sonus Faber 14 loa công suất 860 W, Apple CarPlay, Android Auto và loạt công nghệ hỗ trợ lái như ga tự động thích ứng Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù...
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Maserati Grecale Modena V6 sử dụng động cơ V6 Nettuno twin-turbo 3.0L do Maserati phát triển, được tinh chỉnh để đạt công suất 390 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm.
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Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 5 giây, đạt tốc độ tối đa 257 km/h. Theo Maserati, đây không phải là phiên bản giảm công suất đơn thuần của động cơ Nettuno trên Grecale Trofeo, mà là cấu hình hoàn toàn mới nhằm cải thiện trải nghiệm lái.
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Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động ZF 8HP75 8 cấp và hệ dẫn động AWD thông minh. Hệ thống ưu tiên truyền động cầu sau để tăng hiệu quả và giữ cảm giác lái thể thao, sau đó tự động phân bổ mô-men xoắn tới cầu trước khi cần thiết.
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Xe còn được trang bị vi sai chống trượt điện tử phía sau, hệ thống treo khí nén thích ứng cùng 4 chế độ lái gồm GT, Comfort, Sport và Off-Road, cho phép thay đổi thiết lập động cơ, hệ thống treo, vô lăng và kiểm soát lực kéo.
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Tại Mỹ, Maserati Grecale Modena V6 có mức giá khởi điểm từ 84.500 USD và chuẩn bị được bàn giao tại các đại lý. Xe được lắp ráp tại nhà máy Cassino (Italy).
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Nếu được đưa về Việt Nam, phiên bản này nhiều khả năng sẽ có giá cao hơn đáng kể so với các bản Grecale GT và Modena 2.0L MHEV do sử dụng động cơ dung tích lớn hơn và chịu ảnh hưởng từ thuế tiêu thụ đặc biệt. Các phiên bản Grecale GT hay Modena với giá từ 3,8 tỷ đồng vẫn đang là các lựa chọn hấp dẫn với Maserati Grecale tại Việt Nam.
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