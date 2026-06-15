Nếu được đưa về Việt Nam, phiên bản này nhiều khả năng sẽ có giá cao hơn đáng kể so với các bản Grecale GT và Modena 2.0L MHEV do sử dụng động cơ dung tích lớn hơn và chịu ảnh hưởng từ thuế tiêu thụ đặc biệt. Các phiên bản Grecale GT hay Modena với giá từ 3,8 tỷ đồng vẫn đang là các lựa chọn hấp dẫn với Maserati Grecale tại Việt Nam.