Sẽ không có Porsche 911 thuần điện

CEO Michael Leiters cho biết hãng không có kế hoạch làm phiên bản thuần điện của Porsche 911, và sẽ tiếp tục đầu tư có chọn lọc vào xe điện dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng.

Porsche sẽ không phát triển phiên bản thuần điện của dòng xe biểu tượng Porsche 911. Thông tin này được CEO Porsche Michael Leiters xác nhận tại một sự kiện do tạp chí Auto, Motor und Sport tổ chức.

CEO Michael Leiters xác nhận Porsche 911 thuần điện sẽ không nằm trong kế hoạch tương lai của thương hiệu xe thể thao đến từ Đức, và sẽ tiếp tục đầu tư có chọn lọc vào xe điện dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng.

Tuyên bố này đồng nghĩa với việc dòng Porsche 911 sẽ tiếp tục trung thành với động cơ đốt trong, thay vì chuyển sang cấu hình thuần điện như nhiều dự đoán trước đây. Một số biến thể mới thuộc thế hệ 992.2 đã được bổ sung hệ truyền động T-Hybrid nhằm cải thiện hiệu suất và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trong khi đó, hãng xe thể thao Đức đã tham gia thị trường xe điện từ năm 2019 với mẫu sedan hiệu năng cao Porsche Taycan. Bên cạnh Taycan, Porsche hiện cũng sở hữu 2 mẫu SUV thuần điện trong danh mục sản phẩm của mình gồm Cayenne Electric và Macan Electric.

Porsche đã tham gia thị trường xe điện từ năm 2019 với mẫu sedan hiệu năng cao Porsche Taycan, và gần đây nhất là 2 mẫu SUV thuần điện Cayenne Electric và Macan Electric.

Phát biểu tại sự kiện, ông Michael Leiters cho biết Porsche vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực xe điện, nhưng theo hướng có chọn lọc và dựa trên nhu cầu thực tế từ khách hàng. Điều này phản ánh cách tiếp cận thận trọng hơn của hãng trong bối cảnh thị trường EV toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại ở một số khu vực.

Vị CEO cũng thừa nhận Porsche đã đánh giá quá cao nhu cầu dành cho các mẫu xe điện. Trước diễn biến thị trường hiện nay, hãng đã phần nào điều chỉnh chiến lược, quay trở lại tập trung nhiều hơn vào các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Trước diễn biến thị trường xe điện đang chững lại, Porsche đã phần nào điều chỉnh chiến lược, quay trở lại tập trung nhiều hơn vào các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Động thái này cho thấy Porsche đang theo đuổi chiến lược đa dạng hóa công nghệ truyền động thay vì chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện. Với Porsche 911 - mẫu xe được xem là linh hồn của thương hiệu - động cơ đốt trong vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong tương lai gần.