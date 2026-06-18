Hyundai i20 thế hệ mới được nâng cấp thành SUV

Hyundai i20 hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Brazil. So với 3 thế hệ trước, mẫu xe này đã được định vị nằm giữa phân khúc hatchback truyền thống và SUV đô thị cỡ nhỏ và được sản xuất tại nhà máy Hyundai Piracicaba (Sao Paulo, Brazil).