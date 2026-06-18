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Xe Ôtô

Hyundai i20 thế hệ mới được nâng cấp thành SUV

  • Thứ năm, 18/6/2026 11:14 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Hyundai i20 thế hệ mới ra mắt tại Brazil với định vị hoàn toàn khác biệt, trở thành mẫu xe cầu nối giữa hatchback và SUV đô thị.

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Hyundai i20 hoàn toàn mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Brazil. So với 3 thế hệ trước, mẫu xe này đã được định vị nằm giữa phân khúc hatchback truyền thống và SUV đô thị cỡ nhỏ và được sản xuất tại nhà máy Hyundai Piracicaba (Sao Paulo, Brazil).
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Về ngoại hình, Hyundai i20 thế hệ mới sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel", mang lại cảm giác thể thao và hiện đại. Đặc biệt, hệ thống đèn trên xe thiết kế theo kiểu "H-Architecture" với công nghệ Seamless Lighting, mô phỏng từ logo của thương hiệu.
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Mẫu SUV này có kích thước 4.130 x 1.780 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.580 mm. Xe có 8 màu sắc ngoại thất, đi kèm mâm xe 17 inch thiết kế mới. Khách hàng cũng có thể nâng cấp lên gói X Line với nhiều chi tiết được trang trí tối màu mạnh mẽ hơn.
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Nội thất của Hyundai i20 được thiết kế theo ngôn ngữ "Dynamic Premium Tech", hướng đến phong cách năng động, công nghệ hiện đại và cảm giác cao cấp.
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Xe được trang bị bảng đồng hồ taplo và màn hình cảm ứng trung tâm đồng kích thước 12.3 inch. Vô lăng được trang trí với 4 dấu chấm, đại diện cho ký tự H trong mã Morse.
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Hệ thống điều hòa cũng được điều chỉnh với cửa gió dạng đứng, bên cạnh việc tích hợp màn hình phụ trợ, giúp tăng thêm không gian lưu trữ trên xe.
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Ghế ngồi được thiết kế với da tổng hợp 2 tông màu. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 346 L, và có thể mở rộng lên 1.152 L khi gập tựa lưng hàng ghế sau.
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Hàng ghế sau có thể gập tựa lưng xuống theo tỷ lệ 60:40. Các thông số kích thước khoảng để chân, khoảng đầu và khoảng vai tại khu vực này lần lượt là 917 mm, 961 mm và 1.391 mm, được hãng tuyên bố tốt nhất trong phân khúc giá.
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Trên Hyundai i20 thế hệ mới, động cơ Kappa MPI 3 xy-lanh hút khí tự nhiên 1.0L đạt công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm. Trong khi đó, động cơ Kappa 1.0 Turbo TGDI có công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm.
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Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Xe phát triển trên nền tảng K3 thế hệ thứ 3, sử dụng vật liệu thép gia cường độ cao và thép siêu cứng, giúp tăng độ an toàn khi xảy ra va chạm.
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Xe cũng được trang bị các tùy chọn an toàn như 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái thông minh Hyundai SmartSense với nhiều tính năng như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù...
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Tại Brazil, Hyundai i20 sử dụng động cơ hút khí tự nhiên có 2 phiên bản cùng mức giá từ 19.500 - 20.500 USD. Trong khi đó, phiên bản sử dụng động cơ 1.0 TGDI có 4 phiên bản cùng mức giá dao động từ 24.600 - 27.300 USD.

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Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Việt Hà

Ảnh: Hyundai

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