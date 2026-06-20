Maserati GranTurismo và GranCabrio có bản nâng cấp mới

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Nhân dịp kỷ niệm 100 năm biểu tượng cây đinh ba, Maserati giới thiệu loạt nâng cấp giữa dòng đời cho các mẫu xe thể thao GranTurismo, GranCabrio và Grecale.
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Maserati GranTurismo Trofeo được nâng cấp với phần đầu xe mới, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế đã xuất hiện trên MCXtrema, GT2 Stradale và McPura. Các hốc hút gió được tái thiết kế cùng cánh chia gió trước giúp tối ưu khí động học.
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Sức mạnh của GranTurismo Trofeo đến từ động cơ V6 Nettuno twin-turbo 3.0L công suất 590 mã lực, mạnh hơn 40 mã lực so với trước. Mẫu coupe này có thể đạt tốc độ tối đa trên 320 km/h, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh và hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn.
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Trong khi đó, Maserati GranTurismo Folgore được trang bị kiến trúc 800V và 3 động cơ điện. Thiết kế mới vẫn giữ tỷ lệ đặc trưng của dòng GranTurismo nhưng được tinh chỉnh để tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng làm mát.
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Hệ truyền động điện của GranTurismo Folgore sản sinh công suất 760 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 325 km/h. Bộ pin 92,5 kWh dạng chữ T giúp hạ thấp trọng tâm xe, đồng thời mang lại phạm vi hoạt động hơn 540 km.
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Maserati GranCabrio Trofeo mang toàn bộ DNA hiệu suất của GranTurismo Trofeo lên một mẫu mui trần 4 chỗ. Xe cũng sử dụng động cơ V6 Nettuno 590 mã lực, kết hợp thiết kế đầu xe mới và các chi tiết khí động học được tối ưu hóa.
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Xe còn được trang bị hệ thống sưởi cổ Air Neck Warmer, giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm lái xe mui trần ngay cả trong điều kiện thời tiết gió lạnh.
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Maserati GranCabrio Folgore là mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc. Xe sử dụng hệ truyền động 3 motor điện, hệ dẫn động 4 bánh cùng công nghệ phân bổ mô-men xoắn điện tử nhằm tối ưu khả năng bám đường.
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Với công suất 760 mã lực và tốc độ tối đa 290 km/h, GranCabrio Folgore hiện là một trong những mẫu xe thể thao mui trần chạy điện hiệu suất mạnh mẽ nhất thế giới.
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Sự hiện diện của 2 phiên bản Trofeo và Folgore cho thấy chiến lược phát triển song song của Maserati: tiếp tục khai thác tiềm năng của động cơ đốt trong Nettuno, đồng thời đẩy mạnh công nghệ điện hóa với các biến thể Folgore.
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Dòng sản phẩm mới cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năm kỷ niệm 100 năm biểu tượng cây đinh ba của thương hiệu Italy. Mức giá của từng phiên bản tiêu chuẩn, Trofeo và Folgore của GranTurismo và GranCabrio vẫn chưa được công bố.
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