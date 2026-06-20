Maserati GranTurismo và GranCabrio có bản nâng cấp mới

Dòng sản phẩm mới cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năm kỷ niệm 100 năm biểu tượng cây đinh ba của thương hiệu Italy. Mức giá của từng phiên bản tiêu chuẩn, Trofeo và Folgore của GranTurismo và GranCabrio vẫn chưa được công bố.