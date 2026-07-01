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Xe Ôtô

BMW iX5 Hydrogen có khả năng di chuyển tối đa 750 km

  • Thứ tư, 1/7/2026 11:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

BMW iX5 Hydrogen đánh dấu bước tiến mới của BMW trong kỷ nguyên điện hóa, kết hợp công nghệ pin nhiên liệu hydrogen với khả năng vận hành linh hoạt của dòng SUV cỡ trung.

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Song song với việc ra mắt X5 và iX5 thế hệ mới, BMW iX5 Hydrogen cũng mở ra một chương mới trong hành trình điện hóa của BMW, trở thành mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydrogen.
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Dựa trên nền tảng X5 thế hệ thứ năm, BMW iX5 Hydrogen kết hợp kiểu dáng SUV với hệ truyền động hydrogen nhằm mang đến một lựa chọn di chuyển không phát thải.
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Trái tim của mẫu BMW iX5 Hydrogen là hệ thống fuel cell thế hệ thứ ba, nơi hydrogen được chuyển đổi thành điện năng để cung cấp sức mạnh cho motor điện.
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BMW trang bị cho iX5 Hydrogen công nghệ BMW Hydrogen Flat Storage cùng bình chứa hydrogen và pin điện áp cao, tạo nên hệ thống truyền động nhỏ gọn nhưng hiệu quả.
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Nhờ công nghệ mới này, BMW iX5 Hydrogen có thể đạt phạm vi di chuyển lên tới 750 km, hướng đến trải nghiệm sử dụng linh hoạt tương tự xe động cơ truyền thống.
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Với BMW iX5 Hydrogen, thương hiệu đến từ Đức đánh dấu một chương mới trong dải sản phẩm điện hóa. Xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy Spartanburg (Mỹ) và sẽ có mặt trên thị trường sau các biến thể động cơ xăng, diesel và thuần điện.

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Việt Hà

Ảnh: BMW

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