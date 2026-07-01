BMW iX5 Hydrogen có khả năng di chuyển tối đa 750 km

Song song với việc ra mắt X5 và iX5 thế hệ mới, BMW iX5 Hydrogen cũng mở ra một chương mới trong hành trình điện hóa của BMW, trở thành mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng sử dụng công nghệ pin nhiên liệu hydrogen.