BMW cắt giảm dự báo lợi nhuận năm 2026 khi thị trường Trung Quốc suy yếu nhanh hơn dự kiến và căng thẳng tại Trung Đông.

BMW đã cắt giảm triển vọng kinh doanh năm 2026 sau khi nhận định tình hình suy giảm tại Trung Quốc đang diễn ra nhanh hơn dự kiến, trong khi cuộc xung đột tại Trung Đông cũng gây thêm áp lực khi ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng và đẩy chi phí năng lượng tăng cao.

BMW hạ dự báo lợi nhuận năm 2026 xuống 1% đến 3%

Động thái này cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của ngành công nghiệp ôtô châu Âu vào các yếu tố bên ngoài. Các hãng xe trong khu vực vốn đã chịu sức ép từ sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các đối thủ châu Á cùng nhu cầu suy yếu tại thị trường nội địa.

BMW cho biết biên lợi nhuận hoạt động của mảng ôtô cốt lõi trong năm 2026 hiện được dự báo chỉ đạt 1% đến 3%, giảm mạnh so với mức 4-6% được đưa ra trước đó.

BMW cho biết biên lợi nhuận hoạt động của mảng ôtô cốt lõi trong năm 2026 hiện được dự báo chỉ đạt 1% đến 3%, giảm mạnh so với mức 4-6% được đưa ra trước đó. Hãng cũng điều chỉnh kỳ vọng về doanh số, chuyển từ dự báo sản lượng giao xe từ mức ổn định sang trạng thái giảm nhẹ trong năm tới.

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn được dự kiến sẽ giảm đáng kể. Theo định nghĩa của BMW, mức giảm đáng kể tương đương hơn 15%, trong khi trước đây hãng chỉ dự báo mức giảm vừa phải. Sau thông tin điều chỉnh triển vọng, cổ phiếu BMW niêm yết tại Frankfurt giảm 6,6%.

Hãng cũng chuyển từ dự báo sản lượng giao xe từ mức ổn định sang trạng thái giảm nhẹ trong năm tới. BMW cũng sẽ điều chỉnh các "cấu trúc và quy trình hiện tại để phù hợp với sự suy giảm nghiêm trọng của điều kiện thị trường".

CEO BMW Group Milan Nedeljković cho biết sẽ "tăng cường đáng kể và đẩy nhanh" các biện pháp cắt giảm chi phí nhằm ứng phó với tình hình mới. BMW cũng sẽ điều chỉnh các "cấu trúc và quy trình hiện tại để phù hợp với sự suy giảm nghiêm trọng của điều kiện thị trường".

Hãng xe có trụ sở tại Đức không công bố chi tiết về các biện pháp này, nhưng cho biết kế hoạch sẽ dẫn đến một khoản chi phí bất thường theo hướng tiêu cực trong nửa cuối năm 2026.

BMW hoạt động tại các thị trường như thế nào?

Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng nhất đối với các hãng xe Đức. Không chỉ BMW, các thương hiệu như Volkswagen, Porsche và Mercedes-Benz đều đang chịu ảnh hưởng từ cuộc cạnh tranh giá khốc liệt tại thị trường này, vốn được một số lãnh đạo ngành mô tả là cuộc chiến mang tính "đào thải tự nhiên".

Không chỉ BMW, các thương hiệu như Volkswagen, Porsche và Mercedes-Benz đều đang chịu ảnh hưởng từ cuộc cạnh tranh giá khốc liệt tại Trung Quốc, vốn được một số lãnh đạo ngành mô tả là cuộc chiến mang tính "đào thải tự nhiên".

BMW thừa nhận hãng "không thể hoạt động tách biệt" khỏi những biến động tại Trung Quốc, đồng thời cho rằng đà tăng trưởng tại Mỹ và châu Âu không đủ khả năng bù đắp cho sự suy yếu tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

Ngoài yếu tố Trung Quốc, BMW cũng cho biết tác động từ xung đột tại Trung Đông đã nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu. Hãng cho rằng giá năng lượng tăng cao cùng tâm lý tiêu dùng toàn cầu suy giảm do tình trạng "thiếu ổn định" đã gây thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh.

Hãng cho rằng giá năng lượng tăng cao cùng tâm lý tiêu dùng toàn cầu suy giảm do tình trạng "thiếu ổn định" tại thị trường Trung Đông đã gây thêm áp lực lên hoạt động kinh doanh.

Việc BMW hạ dự báo một lần nữa phản ánh những khó khăn mà các nhà sản xuất ôtô châu Âu đang phải đối mặt trong bối cảnh ngành xe toàn cầu bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, chi phí cao và nhu cầu biến động mạnh.