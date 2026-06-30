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Xe Ôtô

BMW đưa robot hình người làm việc tại nhà máy ở Mỹ

  • Thứ ba, 30/6/2026 14:07 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Figure 03 đang được BMW thử nghiệm tại nhà máy Spartanburg (Mỹ) để tự động hóa logistics, nâng cao hiệu quả và hỗ trợ công nhân trong dây chuyền sản xuất.

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Tập đoàn BMW đang đẩy mạnh ứng dụng Physical AI (trí tuệ nhân tạo vật lý) tại nhà máy Spartanburg (Mỹ), đưa robot hình người vào môi trường sản xuất thực tế.
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Robot Figure 03 thế hệ mới được giao nhiệm vụ triển khai để xử lý công việc logistics, tự động phân loại linh kiện và sắp xếp theo đúng trình tự lắp ráp.
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Trước đó, robot Figure 02 đã hỗ trợ sản xuất hơn 30.000 chiếc BMW X3 trong 10 tháng, thực hiện các thao tác đưa chi tiết kim loại vào công đoạn hàn thân xe.
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Với thiết kế mới, Figure 03 được trang bị cảm biến xúc giác, camera ở lòng bàn tay, khả năng sạc không dây và giao tiếp bằng giọng nói để tăng độ linh hoạt.
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Trong quy trình mới, các robot sẽ được phân công lấy linh kiện từ các thùng chứa lớn, đưa lên xe đẩy chuyên dụng để chuẩn bị vận chuyển đến dây chuyền lắp ráp.
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Tập đoàn BMW kỳ vọng robot hình người sẽ hỗ trợ những công việc lặp lại, nặng nhọc hoặc tiềm ẩn rủi ro, giúp cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên.
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Dự án Figure 03 là một phần trong chiến lược BMW iFACTORY, kết hợp AI, mô phỏng kỹ thuật số và tự động hóa để xây dựng nhà máy thông minh hơn.

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Việt Hà

Ảnh: BMW

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