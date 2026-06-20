BMW 'chuẩn bị tinh thần' cho nhân viên sau khi lợi nhuận xuống thấp

BMW đang đối mặt với áp lực lớn khi phải đẩy nhanh cắt giảm chi phí và chuẩn bị đàm phán với người lao động sau cảnh báo lợi nhuận lần thứ ba trong 3 năm.

BMW đang chuẩn bị bước vào các cuộc thảo luận với đại diện người lao động sau khi hãng xe sang Đức đưa ra cảnh báo lợi nhuận và cho biết sẽ đẩy nhanh các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhân viên của tập đoàn BMW được "chuẩn bị tinh thần"

Một người phát ngôn của Hội đồng Công đoàn BMW cho biết hãng và đại diện nhân viên đang trong quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều áp lực.

Hội đồng Công đoàn cho biết hãng và đại diện nhân viên đang trong quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều áp lực.

Đây là lần thứ ba trong 3 năm BMW phải đưa ra cảnh báo lợi nhuận, trong đó một phần nguyên nhân đến từ sự suy yếu tại thị trường Trung Quốc - thị trường ôtô lớn nhất thế giới. BMW cũng cho biết chi phí gia tăng do những ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông đang tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh.

Sau cuộc trao đổi với ban lãnh đạo BMW nhằm giải thích về triển vọng kém tích cực hơn, các nhà phân tích nhận định hãng xe Đức có thể sẽ cắt giảm việc làm tại châu Âu, đồng thời đẩy nhanh chiến lược nội địa hóa sản xuất tại Bắc Mỹ và Trung Quốc để giảm chi phí.

Các nhà phân tích nhận định hãng xe Đức có thể sẽ cắt giảm việc làm tại châu Âu, đồng thời đẩy nhanh chiến lược nội địa hóa sản xuất tại Bắc Mỹ và Trung Quốc để giảm chi phí.

Người phát ngôn của Hội đồng Công đoàn BMW thông báo: "Trước mắt, chúng tôi đang tập trung tìm kiếm những giải pháp khả thi thông qua đối thoại và với tinh thần trách nhiệm đối với người lao động".

Tương lai nào chờ đợi nhân viên của tập đoàn BMW?

Khác với tập đoàn Volkswagen và Mercedes-Benz, BMW chưa công bố các chương trình cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, tổng số lao động của hãng đã giảm nhẹ trong năm 2025 và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm nay.

Khác với tập đoàn Volkswagen và Mercedes-Benz, BMW chưa công bố các chương trình cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, tổng số lao động của hãng đã giảm nhẹ trong năm 2025 và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong năm nay.

Cổ phiếu BMW đã lao dốc xuống mức thấp nhất trong gần 6 năm sau thông báo cảnh báo lợi nhuận. Tân CEO Milan Nedeljković tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp cắt giảm chi phí mang tính cơ cấu, đồng thời cảnh báo một tác động tài chính bất thường có thể xuất hiện trong nửa cuối năm 2026.

BMW dự kiến sẽ giảm quy mô lực lượng lao động toàn cầu tới 5% vào cuối năm 2026. Với tổng số nhân viên hiện ở mức dưới 155.000 người, kế hoạch này có thể tương đương với khoảng 7.700 vị trí bị cắt giảm. Người phát ngôn của hãng cho biết việc giảm nhân sự sẽ chủ yếu diễn ra thông qua quá trình nghỉ việc tự nhiên và không thay thế vị trí trống, thay vì thực hiện các đợt sa thải trực tiếp.

BMW dự kiến sẽ giảm quy mô lực lượng lao động toàn cầu tới 5% vào cuối năm 2026. Với tổng số nhân viên hiện ở mức dưới 155.000 người, kế hoạch này có thể tương đương với khoảng 7.700 vị trí bị cắt giảm.

Động thái mới nhất cho thấy BMW đang chịu sức ép ngày càng lớn từ môi trường kinh doanh khó khăn, đặc biệt khi nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu, chi phí vận hành gia tăng và ngành công nghiệp ôtô toàn cầu bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.