Jaguar Land Rover gây thất vọng, cổ phiếu tập đoàn mẹ giảm 10%

Jaguar Land Rover kỳ vọng thị trường Mỹ sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, nhưng mục tiêu lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng đã khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng phục hồi.

Jaguar Land Rover (JLR) sẽ ưu tiên mở rộng hoạt động tại Mỹ nhằm bù đắp sự suy yếu tại thị trường Trung Quốc, nhưng mục tiêu biên lợi nhuận chỉ ở mức 4% đã khiến giới đầu tư thất vọng, kéo cổ phiếu của công ty mẹ Tata Motors giảm mạnh.

JLR "tiến công" thị trường Mỹ với Stellantis

Kế hoạch tái xây dựng lợi nhuận và cắt giảm chi phí được JLR công bố chưa đáp ứng kỳ vọng của thị trường, khiến cổ phiếu Tata Motors có thời điểm giảm tới 10%. Hiện JLR đóng góp khoảng 80% doanh thu của Tata Motors.

Jaguar Land Rover (JLR) sẽ ưu tiên mở rộng hoạt động tại Mỹ nhằm bù đắp sự suy yếu tại thị trường Trung Quốc, nhưng mục tiêu biên lợi nhuận 4% đã khiến giới đầu tư thất vọng, kéo cổ phiếu của công ty mẹ Tata Motors giảm mạnh 10%.

Giống như nhiều hãng xe toàn cầu khác, JLR đã trải qua một năm đầy khó khăn với hàng loạt thách thức như thuế nhập khẩu tại Mỹ, cuộc tấn công mạng khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn, cùng những vấn đề về chi phí và chuỗi cung ứng do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Biên lợi nhuận của JLR đã giảm xuống chỉ còn 0,7% trong năm tài chính vừa qua, sau khi từng duy trì mức 2 chữ số trong những năm trước. Dù dự báo 4% cho năm tài chính hiện tại đánh dấu sự cải thiện, con số này vẫn thấp hơn so với mục tiêu 10% mà công ty từng đặt ra.

CEO PB Balaji chia sẻ trong thông cáo báo chí: "Tầm nhìn của chúng tôi trong những năm tới là đưa quy mô kinh doanh tại Mỹ tăng lên tương đương với toàn bộ hoạt động JLR hiện nay".

JLR cho biết hãng sẽ tập trung mạnh hơn vào thị trường Mỹ, nơi nhu cầu xe sang vẫn được thúc đẩy bởi nhóm khách hàng giàu có. Chiến lược này được kỳ vọng giúp hãng bán nhiều sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Thông qua hợp tác với Stellantis, JLR sẽ mở rộng sự hiện diện tại Bắc Mỹ - khu vực hãng hiện chưa có nhà máy sản xuất, đánh dấu sự thay đổi trong định hướng chiến lược so với việc phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc trước đây.

JLR đẩy mạnh cắt giảm chi phí, chuyển hướng điện hóa

Trung Quốc từng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của JLR, nhưng sự suy yếu của nền kinh tế cùng môi trường cạnh tranh khốc liệt từ các hãng xe nội địa đã khiến các thương hiệu quốc tế gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì vị thế.

Hãng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ hybrid cho các dòng Range Rover, Defender và Discovery, nhằm ứng phó với tốc độ điện hóa đang chậm lại trên toàn cầu.

Bên cạnh việc tái định hướng thị trường, kế hoạch phục hồi của JLR cũng bao gồm việc đa dạng hóa chiến lược hệ truyền động phục vụ quá trình chuyển đổi sang xe điện. Hãng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ hybrid cho các dòng Range Rover, Defender và Discovery - những mẫu xe hiện vẫn chủ yếu sử dụng động cơ đốt trong, nhằm ứng phó với tốc độ điện hóa đang chậm lại trên toàn cầu.

JLR tái khẳng định kế hoạch cắt giảm 2,3 tỷ USD chi phí trong vòng 2 năm, đồng thời giảm sản lượng cần thiết để đạt điểm hòa vốn xuống còn 300.000 xe, thay vì mức 425.000 xe trước đây.

JLR tái khẳng định kế hoạch cắt giảm 2,3 tỷ USD chi phí trong vòng 2 năm, đồng thời giảm sản lượng cần thiết để đạt điểm hòa vốn xuống còn 300.000 xe, thay vì mức 425.000 xe trước đây.

Jaguar Land Rover cũng duy trì kế hoạch đầu tư trị giá 18 tỷ bảng Anh ( 24,12 tỷ USD ) được công bố từ năm tài chính 2024, trong nỗ lực củng cố danh mục sản phẩm, nâng cao hiệu quả vận hành và chuẩn bị cho giai đoạn mới. Tại Việt Nam, JLR phân phối chính hãng các dòng Range Rover và Defender. Vốn bị định giá cao và thiết kế lỗi thời, Discovery và Jaguar đã dừng nhận đơn hàng trong vài năm gần đây.