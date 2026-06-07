Khủng hoảng thị trường ôtô toàn cầu gây áp lực lên các hãng xe Đức

Các hãng xe Đức đang chịu áp lực ngày càng lớn khi doanh thu sụt giảm giữa lúc ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đối mặt với những biến động mang tính toàn cầu.

Theo Reuters, các hãng xe Đức đang đối mặt với giai đoạn đầy thách thức khi doanh số và doanh thu suy giảm trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu chịu tác động từ căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị và quá trình chuyển đổi công nghệ.

Từng là cái nôi của nền công nghiệp ôtô toàn cầu với Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche... ngành công nghiệp ôtô Đức đang có dấu hiệu đi xuống trong thời gian gần đây trước những thay đổi mang tính toàn cầu.

Theo phân tích bởi công ty tư vấn EY, doanh thu của các tập đoàn ôtô lớn trên thế giới trong quý I/2026 tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhà sản xuất Nhật Bản và Mỹ. Ngược lại, các hãng xe Đức ghi nhận mức sụt giảm doanh thu 4%, cho thấy họ đang mất dần vị thế trước các đối thủ quốc tế.

Ông Constantin Gall, chuyên gia ngành ôtô của EY, nhận định ngành công nghiệp ôtô Đức đang trải qua một cuộc chuyển đổi cơ cấu sâu rộng. Các hãng xe nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức cùng lúc, bao gồm sự suy yếu tại những thị trường trọng điểm như Mỹ và Trung Quốc, tình trạng dư thừa công suất sản xuất, chi phí đầu tư lớn cho phần mềm và tốc độ phát triển EV chậm hơn kỳ vọng.

Các hãng xe châu Âu còn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ Trung Quốc, trong bối cảnh "lục địa già" chưa có những biện pháp đủ hiệu quả để hạn chế sự thâm nhập của các mẫu xe giá rẻ nhưng vẫn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại.

Ngoài những khó khăn nội tại, các yếu tố bên ngoài cũng đang tạo thêm áp lực cho thị trường. Chiến sự tại Trung Đông được cho là sẽ làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu. Giá nhiên liệu tăng cao cùng áp lực lạm phát có thể làm suy yếu nhu cầu mua xe tại châu Âu trong thời gian tới.

EY cảnh báo rằng triển vọng của các nhà sản xuất ôtô Đức vẫn còn nhiều thách thức trong những quý tiếp theo. Theo ông Gall, xu hướng suy giảm hiện nay nhiều khả năng sẽ tiếp diễn khi ngành công nghiệp ôtô phải thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, cạnh tranh ngày càng khốc liệt và môi trường kinh doanh thiếu ổn định.

Với những căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị và quá trình chuyển đổi công nghệ... các chuyên gia dự đoán những hãng xe Đức sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức lớn trong những quý tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn tái định hình, các hãng xe Đức sẽ cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện, nâng cao năng lực phần mềm và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp ôtô thế giới.