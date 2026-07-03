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Xe Ôtô

Cận cảnh siêu xe Bugatti W16 Mistral Blanc Eternel ốp gốm sứ độc nhất

  • Thứ sáu, 3/7/2026 07:25 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Mẫu hypercar độc bản Bugatti W16 Mistral Blanc Eternel là tác phẩm hợp tác giữa hãng siêu xe đến từ Pháp và nhà sản xuất gốm sứ cao cấp Königliche Porzellan-Manufaktur đến từ Đức.

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Hãng siêu xe có trụ sở tại Molsheim tại tiếp tục giới thiệu một dự án độc bản mới - mẫu hypercar độc bản Bugatti W16 Mistral Blanc Eternel. Trong tiếng Pháp, "Blanc Éternel" có nghĩa là "sắc trắng vĩnh cữu".
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Đây là tác phẩm độc nhất thế giới của bộ phận cá nhân hóa Bugatti Sur Mesure kết hợp cùng thương hiệu gốm sứ cao cấp Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin đến từ Đức.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 3

Dự án này đánh dấu sự tái hợp của Bugatti với KPM khi 15 năm trước, cả 2 thương hiệu cao cấp này đã ra mắt loạt siêu xe Bugatti Veyron Grand Sport L'Or Blanc với nhiều chi tiết được làm từ gốm sứ.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 4

Ngoại thất của siêu xe Bugatti W16 Mistral Blanc Eternel lấy cảm hứng từ các tác phẩm gốm sứ KPM do nhà thiết kế người Italy Enzo Mari chế tác, vốn nổi bật với nền gốm sứ trắng kết hợp các đường chỉ màu xanh tương phản.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 5

Thân xe được sơn màu trắng Porcelain White, trước khi các bề mặt được chà nhám và hoàn thiện cẩn thận. Sau đó, mỗi đường kẻ màu đen được định vị bằng tay bằng cách sử dụng băng keo được dán chính xác.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 6

Nhiều chi tiết được chế tác bằng gốm sứ cao cấp như logo EB ở phía sau, nắp bình nhiên liệu, nắp châm dầu, ốp khoang động cơ với logo vương trượng của KPM.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 7

Do gốm sứ sẽ co lại khoảng 17% sau khi nung, các nhà thiết kế của KPM phải tính toán kỹ thông số của các chi tiết này nhằm tạo ra các chi tiết vừa khít với ngoại thất của siêu xe.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 8

Tương tự các dự án khác trên dòng hypercar W16 Mistral, tên gọi của chiếc xe được sơn thủ công ở mặt dưới cánh gió điều khiển điện như một sự tri ân cho cỗ máy tốc độ này.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 9

Tương tự ngoại thất, nội thất của siêu xe Bugatti W16 Mistral Blanc Eternel cũng mang tông màu trắng gốm sứ, kết hợp với các chất liệu cao cấp như da hay chrome bóng.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 10

Dựa theo công nghệ NURBS của Bugatti khi thiết kế ngoại thất của W16 Mistral, bộ ghế da cũng được trang trí với những đường màu đen tương phản cùng logo KPM ở tựa đầu.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 11

Ngoài ra, nhiều chi tiết nội thất khác cũng được chế tác từ chất liệu gốm sứ như màng loa, ốp cần số, ốp bệ tay trung tâm, các phím bấm kính cửa, 2 miếng đệm đầu gối...
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 12

Bệ tay trung tâm được trang trí với dòng chữ "Last of the iconic W16 Blanc Éternel 2026" (phiên bản cuối cùng của khối động cơ W16 biểu tượng, Blanc Éternel 2026).
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 13

Tựa đầu gối phía trước được trang trí với dòng chữ "Art created for eternity" (nghệ thuật được tạo ra cho sự vĩnh cữu). Tuy nhiên, Bugatti không tiết lộ liệu siêu xe này có phải là chiếc W16 Mistral cuối cùng được sản xuất hay không.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 14

Bugatti W16 Mistral Blanc Eternel vẫn được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo, sản sinh sức mạnh tối đa 1.600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.600 Nm.
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Đi kèm với động cơ này là hộp số 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Điều này giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 16

Tốc độ tối đa của các chế độ EB/Autobahn và Handling giới hạn ở 380 km/h. Khi sử dụng chìa khóa Speed Key chuyên dụng của Bugatti, con số này lên đến 420 km/h.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 17

Vào tháng 11/2024, tại trung tâm thử nghiệm ATP Automotive Testing Papenburg, Bugatti W16 Mistral đã lập kỷ lục mẫu xe mui trần nhanh nhất thế giới với vận tốc 453,91 km/h.
Bugatti W16 Mistral, Blanc Eternel, Bugatti, W16 Mistral Blanc Eternel, sieu xe, hypercar, W16 Mistral, gom su, gom, su, duc, phap anh 18

Sau khi ra mắt tại một sự kiện riêng vào cuối tháng 6/2026, mẫu siêu xe độc bản này đã được bàn giao đến một nhà sưu tập thông qua đại lý Bugatti Monaco.
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Lấy cảm hứng từ siêu xe này, KPM ra mắt bộ sưu tập đồ sứ "Blanc Éternel" bao gồm cốc To-Drive và Aviator với 2 kích cỡ, chỉ được sản xuất giới hạn 1.000 bộ.
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Mức giá của siêu phẩm Bugatti W16 Mistral Blanc Eternel không được công bố. Với số lượng giới hạn 99 chiếc, mẫu hypercar này có giá khởi điểm khoảng 5 triệu USD tại thời điểm ra mắt, và có thể hơn 10 triệu USD khi được cá nhân hóa.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Việt Hà

Ảnh: Bugatti

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