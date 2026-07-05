Dàn siêu xe ấn tượng của cầu thủ Erling Haaland

Erling Haaland cũng là một Ferrarista khi sở hữu nhiều mẫu xe khác của thương hiệu này. Anh thường xuyên được bắt gặp lái mẫu siêu xe 812 Competizione, vốn là phiên bản nâng cấp của 812 Superfast, chỉ được sản xuất giới hạn 999 chiếc.