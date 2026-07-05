Dàn siêu xe ấn tượng của cầu thủ Erling Haaland

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Tại vòng 16 đội World Cup 2026, Erling Haaland và các đồng đội sẽ đối đầu với tuyển Brazil. Ở ngoài sân cỏ, tiền đạo người Na Uy này cũng là một nhà sưu tập xe đáng nể với dàn siêu xe và xe sang trị giá hàng chục triệu USD.
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Cầu thủ thi đấu cho Manchester City thường xuyên được bắt gặp tại Monaco trên mẫu siêu xe Ferrari Monza SP2. Thuộc dải sản phẩm Icona Series, Monza SP1 và SP2 chỉ được sản xuất giới hạn 499 chiếc.
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Erling Haaland cũng là một Ferrarista khi sở hữu nhiều mẫu xe khác của thương hiệu này. Anh thường xuyên được bắt gặp lái mẫu siêu xe 812 Competizione, vốn là phiên bản nâng cấp của 812 Superfast, chỉ được sản xuất giới hạn 999 chiếc.
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Khi hãng ra mắt mẫu siêu xe đầu bảng sử dụng động cơ V12 mới, anh cũng nhanh tay tậu ngay mẫu Ferrari 12Cilindri. Chiếc xe mang màu sơn ngoại thất trắng, đi kèm nội thất bọc da màu đỏ nổi bật.
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Bên cạnh đó, Erling Haaland cũng sở hữu "siêu bò" Lamborghini Aventador SVJ, vốn sản xuất giới hạn 900 chiếc. Đặc biệt, siêu xe này sở hữu cấu hình mô phỏng theo huyền thoại Lamborghini Miura.
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"Tay chơi siêu xe" này cũng sở hữu phiên bản địa hình Lamborghini Huracan Sterrato, vốn chỉ sản xuất giới hạn 1.499 chiếc.
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Niềm đam mê siêu xe của Erling Haaland cũng được thể hiện qua mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 RS, đi kèm với tùy chọn màu sơn cá nhân hóa vàng PTS Nordic Gold.
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Siêu xe đầu bảng Mercedes-AMG One cũng nằm trong bộ sưu tập của tài năng trẻ này. Dựa trên công nghệ F1, mẫu xe này cũng chỉ được sản xuất giới hạn 275 chiếc.
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Bên cạnh các mẫu xe thể thao, Erling Haaland cũng lựa chọn những mẫu xe siêu xe, đơn cử như mẫu SUV duy nhất của thương hiệu Anh Quốc Rolls-Royce Cullinan.
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Anh cũng được bắt gặp thường xuyên đến sân tập của Manchester City trên mẫu SUV siêu sang Mercedes-Maybach GLS 600 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời.
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Một trong những mẫu xe gắn liền với tên tuổi tiền đạo người Na Uy này là mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 Virgil Abloh Edition, vốn chỉ sản xuất 150 chiếc toàn cầu.
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Nếu muốn cảm giác thể thao hơn, Erling Haaland lựa chọn mẫu SUV hiệu năng cao Aston Martin DBX707. Đây là phiên bản nâng cấp của DBX với công suất lên đến 707 mã lực.
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Phong thái thi đấu của tiền đạo này còn thể hiện qua mẫu bán tải thể thao Ford F-150 Raptor, vốn đã được nâng cấp ngoại thất và hiệu năng vận hành bởi hãng độ Shelby.
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