Bugatti vừa khai trương khu phức hợp La Manufacture vào ngày 2/7. Đây sẽ trở thành nơi sản xuất dòng hypercar Tourbillon trong tương lai, được thương hiệu định vị là một "aterlier", vốn chỉ được dùng cho các sản phẩm xa xỉ với sản lượng thấp.