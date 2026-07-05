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Xe Ôtô

Bugatti mở nhà máy La Manufacture, chuyên sản xuất siêu xe Tourbillon

  • Chủ nhật, 5/7/2026 07:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bugatti vừa khánh thành La Manufacture tại Molsheim (Pháp), xưởng chế tác mới dành cho dòng siêu xe Bugatti Tourbillon.

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Bugatti vừa khai trương khu phức hợp La Manufacture vào ngày 2/7. Đây sẽ trở thành nơi sản xuất dòng hypercar Tourbillon trong tương lai, được thương hiệu định vị là một "aterlier", vốn chỉ được dùng cho các sản phẩm xa xỉ với sản lượng thấp.
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Khu phức hợp này được xây dựng tại Molsheim (Pháp), ngay trong khuôn viên Château Saint Jean - tổng hành dinh của Bugatti. Với diện tích 3.245 m², công trình này hoàn thành trong chưa đầy 1 năm, hài hòa với cảnh quan xung quanh.
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Cơ sở mới giúp hãng nâng công suất sản xuất lên tối đa 200 siêu xe mỗi năm, đồng thời tối ưu quy trình chế tạo cho kỷ nguyên điện hóa cùng mẫu hypercar Bugatti Tourbillon.
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Tại La Manufacture, Bugatti sẽ thực hiện các công đoạn như lắp ráp sơ bộ ngoại thất và nội thất, kiểm tra chất lượng, kiểm định xe, cùng các quy trình hoàn thiện chuyên biệt như đánh bóng và sơn trước khi chuyển sang giai đoạn lắp ráp cuối.
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Song song với La Manufacture, xưởng Atelier hiện tại vẫn tiếp tục phụ trách khâu lắp ráp hoàn thiện cuối cùng và mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng khi theo dõi, thậm chí tham gia vào những bước hoàn thiện chiếc Bugatti của mình.
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Ra mắt vào tháng 6/2024, Bugatti Tourbillon mở ra một chương mới của thương hiệu khi thay thế khối động cơ W16 quad-turbo 8.0L mạnh đến 1.600 mã lực bằng động cơ động cơ V16 hút khí tự nhiên 8.3L cùng 3 động cơ điện với tổng công suất 1.800 mã lực.
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Chỉ có 250 chiếc được sản xuất, Bugatti Tourbillon có giá từ 3,8 triệu Euro (4,1 triệu USD) tại thời điểm ra mắt. Những đơn hàng đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.

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Việt Hà

Ảnh: Bugatti

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