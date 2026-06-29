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Xe Ôtô

Doanh số toàn cầu của Toyota giảm tháng thứ tư liên tiếp

  • Thứ hai, 29/6/2026 16:15 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Doanh số Toyota tiếp tục suy giảm trong tháng 5 khi sức ép từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và Trung Đông kéo lùi kết quả toàn cầu.

Theo Reuters, doanh số xe toàn cầu của Toyota tiếp tục giảm trong tháng 5/2026, đánh dấu tháng suy giảm thứ tư liên tiếp, khi kết quả kinh doanh tại Trung QuốcTrung Đông chịu sức ép lớn.

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Doanh số toàn cầu trong tháng 5 đạt 834.279 xe, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số tại các thị trường ngoài Nhật Bản giảm 9,6%, trong khi thị trường nội địa Nhật Bản ghi nhận mức tăng 11,1%.

Theo công bố của Toyota, doanh số toàn cầu trong tháng 5 đạt 834.279 xe, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số tại các thị trường ngoài Nhật Bản giảm 9,6%, trong khi thị trường nội địa Nhật Bản ghi nhận mức tăng 11,1% nhờ nhu cầu mạnh đối với một số mẫu xe như RAV4 và bZ4X.

Xét theo từng khu vực, Trung Quốc là một trong những điểm yếu lớn nhất của Toyota khi doanh số tại thị trường này giảm tới 31,7% trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và điều kiện thị trường khó khăn. Hãng cho biết giá xăng tăng cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng tại đây.

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Sản lượng toàn cầu của Toyota trong tháng 5 cũng đi xuống. Hãng sản xuất 5,5% ít xe hơn so với cùng kỳ năm trước, khi mức giảm 3,8% tại Mỹ và 13,3% tại châu Á đã lấn át mức tăng trưởng tại Nhật Bản.

Tại Trung Đông, doanh số của hãng giảm mạnh 38,6%, trong khi tại Mỹ - thị trường lớn nhất của Toyota - doanh số chỉ giảm nhẹ 0,6%.

Sản lượng toàn cầu của Toyota trong tháng 5 cũng đi xuống. Hãng sản xuất 5,5% ít xe hơn so với cùng kỳ năm trước, khi mức giảm 3,8% tại Mỹ và 13,3% tại châu Á đã lấn át mức tăng trưởng tại Nhật Bản.

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Kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy ngay cả nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới cũng đang chịu tác động từ sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là Trung Quốc.

Các số liệu của Toyota bao gồm cả thương hiệu xe sang Lexus. Kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy ngay cả nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới cũng đang chịu tác động từ sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại các thị trường trọng điểm, đặc biệt là Trung Quốc - nơi các hãng xe nội địa đang gia tăng sức ép nhờ xe điện và chiến lược giá cạnh tranh.

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Việt Hà

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