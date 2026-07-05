BYD trở lại cuộc đua doanh số bởi chiến lược toàn cầu hóa?

BYD ghi nhận tháng tăng trưởng doanh số toàn cầu thứ 2 liên tiếp trong tháng 6 nhờ xuất khẩu tăng gần gấp đôi, dù sức mua tại thị trường Trung Quốc vẫn tiếp tục suy yếu.

Hãng xe điện hóa Trung Quốc BYD ghi nhận tháng tăng trưởng doanh số toàn cầu thứ 2 liên tiếp trong tháng 6/2026, khi đà tăng mạnh của hoạt động xuất khẩu đã bù đắp đáng kể cho sự suy yếu của thị trường nội địa Trung Quốc.

Doanh số BYD tăng tháng thứ hai liên tiếp nhờ xuất khẩu

BYD công bố đã bán tổng cộng 403.472 xe trên toàn cầu trong tháng 6, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng tăng trưởng thứ 2 liên tiếp của BYD sau khi doanh số tháng 5/2026 chỉ nhích 0,3%, qua đó chấm dứt chuỗi 8 tháng sụt giảm liên tiếp.

BYD công bố đã bán tổng cộng 403.472 xe trên toàn cầu trong tháng 6, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 6, doanh số xuất khẩu của hãng tăng tới 94,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 175.349 xe.

Điểm sáng lớn nhất trong kết quả kinh doanh của BYD đến từ thị trường nước ngoài. Trong tháng 6, doanh số xuất khẩu của hãng tăng tới 94,7% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 175.349 xe. Mức tăng trưởng mạnh này đã giúp bù đắp cho sự suy giảm tại thị trường Trung Quốc, nơi doanh số giảm 22% so với cùng kỳ, kéo dài chuỗi đi xuống bắt đầu từ tháng 5/2025.

Trong khi đó, đối thủ đang nổi lên nhanh chóng của BYD là Leapmotor tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng rất cao. Hãng này công bố doanh số tháng 6 đạt 93.376 xe điện hóa (BEV và PHEV), tăng tới 95% so với cùng kỳ năm trước.

BYD mở rộng chiến lược toàn cầu hóa

Không chỉ tập trung mở rộng doanh số, BYD cũng đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa. Một cố vấn cấp cao phụ trách hoạt động của BYD tại châu Âu cho biết hãng đang tiến gần đến quyết định lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy thứ hai tại châu Âu, sau cơ sở đầu tiên ở Hungary. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp BYD tăng cường năng lực sản xuất ngay tại thị trường châu Âu và giảm phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu từ Trung Quốc.

Chủ tịch Vương Truyền Phúc đã chia sẻ tham vọng đưa BYD trở thành hãng ôtô lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới. Mục tiêu này được đưa ra nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư sau khi cổ phiếu công ty giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra ở Thâm Quyến vào tháng trước, Chủ tịch Vương Truyền Phúc (Wang Chuanfu) đã chia sẻ tham vọng đưa BYD trở thành hãng ôtô lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới. Mục tiêu này được đưa ra nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư sau khi cổ phiếu công ty giảm mạnh trong thời gian gần đây.

Theo ông Vương, tốc độ tăng trưởng nhanh của hoạt động xuất khẩu cùng những bước tiến về công nghệ sẽ là nền tảng để hiện thực hóa tham vọng này. BYD đang liên tục nâng cấp công nghệ pin, đồng thời phát triển các giải pháp sạc siêu nhanh nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường xe điện toàn cầu.

Thị trường ôtô Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức

Tuy nhiên, BYD không phải là hãng xe điện duy nhất chịu áp lực trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu của nhiều nhà sản xuất xe Trung Quốc khác như Leapmotor, Li Auto và Xiaomi cũng đồng loạt suy giảm trong bối cảnh cuộc chiến giảm giá ngày càng khốc liệt và triển vọng nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Việc các chính sách hỗ trợ xe điện dần bị cắt giảm khiến sức mua suy yếu, trong khi cuộc khủng hoảng kéo dài của thị trường bất động sản tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản và niềm tin của người tiêu dùng.

Thị trường ôtô Trung Quốc hiện đối mặt với nhiều thách thức. Việc các chính sách hỗ trợ xe điện dần bị cắt giảm khiến sức mua suy yếu, trong khi cuộc khủng hoảng kéo dài của thị trường bất động sản tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tài sản và niềm tin của người tiêu dùng. Lượng xe tồn kho lớn tại các đại lý cũng tạo thêm áp lực lên doanh số bán hàng.

Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số ôtô tại nước này có thể giảm 11% trong năm 2026, thấp hơn rất nhiều so với dự báo trước đó chỉ giảm khoảng 1%. Triển vọng này cho thấy các hãng xe, trong đó có BYD, sẽ tiếp tục phải dựa nhiều hơn vào thị trường quốc tế để duy trì tăng trưởng trong thời gian tới.