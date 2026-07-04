Người Nga chuyển sang sử dụng xe điện Trung Quốc?

Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và giá xăng dầu tăng mạnh tại Nga đang tạo ra cú hích bất ngờ cho thị trường xe điện hóa, vốn chủ yếu đến từ các thương hiệu Trung Quốc.

Thị trường xe điện hóa tại Nga đang ghi nhận sự tăng trưởng đột biến khi cuộc khủng hoảng nhiên liệu lan rộng trên nhiều khu vực của nước này. Tình trạng khan hiếm xăng dầu, giá nhiên liệu leo thang cùng những hàng dài chờ đổ xăng đã khiến không ít người dân chuyển sang lựa chọn xe thuần điện (BEV) hoặc xe plug-in hybrid (PHEV).

Tại sao người Nga lựa chọn các mẫu xe điện hóa?

Tại một đại lý ở Moscow, lượng khách hàng quan tâm đến xe điện tăng mạnh đến mức doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu. EN Cars, đơn vị chuyên kinh doanh các mẫu xe Trung Quốc, cho biết doanh số đã tăng vọt xa so với vài tuần trước.

Ông Yevgeniy Zabelin, nhà sáng lập EN Cars, chia sẻ với Reuters rằng trước đây đại lý chỉ bán được khoảng 2-3 xe điện mỗi tháng. Tuy nhiên hiện nay, doanh số đã tăng lên 2-3 xe mỗi ngày.

Ông Yevgeniy Zabelin, nhà sáng lập EN Cars, chia sẻ với Reuters rằng trước đây đại lý chỉ bán được khoảng 2 đến 3 xe điện mỗi tháng. Tuy nhiên hiện nay, doanh số đã tăng lên 2 đến 3 xe mỗi ngày.

Nguồn cung xăng và dầu diesel tại Nga đã bị siết chặt trong những tuần gần đây sau khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng gia tăng. Điều này buộc chính quyền phải áp dụng các biện pháp hạn chế phân phối nhiên liệu tại nhiều khu vực.

Doanh số xe điện hóa tăng mạnh tại Nga

Trong nhiều năm, thị trường xe điện Nga phát triển khá chậm do khoảng cách địa lý rộng lớn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như mạng lưới trạm sạc còn hạn chế. Tuy nhiên, những khó khăn về nhiên liệu hiện nay đang thúc đẩy nhiều người lái xe cân nhắc chuyển sang phương tiện điện hóa.

Những khó khăn về nhiên liệu hiện nay đang thúc đẩy nhiều người lái xe cân nhắc chuyển sang phương tiện điện hóa. Theo tính toán, giá bán lẻ xăng tại một số địa phương đã tăng lên mức thuộc nhóm cao nhất châu Âu.

Thực tế, nhu cầu xe điện đã bắt đầu tăng ngay từ đầu năm khi giá nhiên liệu liên tục leo thang. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2026, giá xăng tại Nga đã tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Theo tính toán, giá bán lẻ xăng tại một số địa phương đã tăng lên mức thuộc nhóm cao nhất châu Âu.

Theo số liệu từ Autostat và Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga trong 5 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận khoảng 24.600 xe PHEV mới được bán ra, tăng tới 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số xe thuần điện (BEV) đạt 4.460 chiếc, tăng 19% so với cùng kỳ.

Đa phần các mẫu xe điện hóa có mặt tại Nga đến từ các thương hiệu Trung Quốc. Hiện tại, các nhà sản xuất ôtô lớn tại Mỹ và châu Âu không còn tiếp cận thị trường này do các chính sách cấm vận về kinh tế.

Đà tăng còn mạnh hơn trong tháng 6/2026 khi tình trạng thiếu nhiên liệu trở nên nghiêm trọng. Giám đốc Autostat Sergei Tselikov cho biết riêng tuần trước đã có 1.754 xe PHEV mới được đăng ký, tăng gần một phần ba so với tuần trước đó và cao hơn gần 50% so với mức trung bình hàng tuần của cả năm.

Thách thức lớn với thị trường xe điện hóa tại Nga

Song song với sự tăng trưởng của thị trường, hạ tầng trạm sạc cũng đang được mở rộng. Theo dịch vụ bản đồ số 2GIS, số lượng trạm sạc trên toàn nước Nga đã tăng 20% trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026.

Mặc dù số lượng trạm sạc tại Nga đã tăng khoảng 20% trong vòng 1 năm qua, việc tìm nơi để nạp điện cho các mẫu xe BEV hay PHEV vẫn khó khăn, đặc biệt ngay tại trung tâm Moscow.

Dù vậy, nhiều người dùng cho rằng việc sử dụng xe điện tại Nga vẫn còn không ít bất tiện. Anh Vasiliy, một khách hàng tại đại lý EN Cars, cho biết mình đã sở hữu cả một chiếc PHEV lẫn một xe BEV và cảm thấy rất hài lòng với quyết định này.

Tuy nhiên, anh cũng cho rằng làn sóng quan tâm đến xe điện hiện nay có thể chỉ mang tính nhất thời. Theo anh Vasiliy, lợi thế của anh là sống trong một ngôi nhà riêng ở vùng ngoại ô và đã tự lắp đặt trạm sạc tại nhà để sạc xe. Ngược lại, việc sạc xe đối với người dân sống tại Moscow vẫn là một thách thức lớn.

Dù doanh số đang tăng nhanh trong năm nay, xe PHEV và BEV vẫn chỉ chiếm khoảng 4,3% tổng lượng ôtô bán ra tại Nga trong năm ngoái, cho thấy thị trường này vẫn còn nhiều dư địa phát triển nếu hạ tầng sạc tiếp tục được cải thiện.

Theo thống kê của Autostat, dù doanh số đang tăng nhanh trong năm nay, xe PHEV và BEV vẫn chỉ chiếm khoảng 4,3% tổng lượng ôtô bán ra tại Nga trong năm ngoái, cho thấy thị trường này vẫn còn nhiều dư địa phát triển nếu hạ tầng trạm sạc tiếp tục được cải thiện.