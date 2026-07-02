Thị trường ôtô Mỹ vẫn vững vàng giữa áp lực kinh tế

Bất chấp những bất ổn kinh tế, thị trường ôtô Mỹ vẫn duy trì sự ổn định trong nửa đầu năm, với xe hybrid trở thành động lực tăng trưởng nổi bật của nhiều thương hiệu.

Các nhà sản xuất ôtô tại Mỹ vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với diễn biến khả quan hơn dự báo, cho thấy nhu cầu mua xe vẫn được duy trì dù người tiêu dùng phải đối mặt với nhiều áp lực về chi phí sinh hoạt và bối cảnh kinh tế kém thuận lợi.

Thị trường ôtô Mỹ chỉ sụt giảm nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2026

Theo Omdia Automotive, tổng doanh số xe mới tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026 chỉ giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là mức sụt giảm khá nhẹ nếu xét đến việc người dân Mỹ phải trải qua giai đoạn giá nhiên liệu tăng, lạm phát, thị trường việc làm xuất hiện dấu hiệu chững lại và căng thẳng địa chính trị Trung Đông khiến tâm lý người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn.

Theo một số công ty tư vấn thị trường, tổng doanh số xe mới tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026 chỉ giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

General Motors (GM) ghi nhận doanh số quý II/2026 giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tập đoàn này vẫn có một số điểm sáng nhờ sức tiêu thụ tốt của mẫu bán tải GMC Sierra và dòng crossover cỡ nhỏ Buick Envista có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Đối thủ Stellantis lại đạt kết quả tích cực khi doanh số quý II/2026 tăng 6%, chủ yếu nhờ dòng bán tải Ram tiếp tục thu hút khách hàng, bất chấp việc giá xăng tăng thường khiến nhu cầu đối với các mẫu xe cỡ lớn suy giảm.

Ở nhóm các hãng xe châu Á, Toyota và Hyundai đều duy trì tăng trưởng trong quý II, lần lượt tăng 1% và 4%, với động lực chính là các dòng sản phẩm hybrid.

Ở nhóm các hãng xe châu Á, Toyota và Hyundai đều duy trì tăng trưởng trong quý II/2026, lần lượt tăng 1% và 4%. Điểm chung của 2 thương hiệu này là doanh số xe hybrid tăng mạnh, góp phần bù đắp sự chững lại ở các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Thị trường "miễn nhiễm" trước áp lực kinh tế?

Theo các đại lý, chuyên gia phân tích và lãnh đạo doanh nghiệp, có nhiều yếu tố đang giúp thị trường ôtô Mỹ giữ được sự ổn định, dù bối cảnh kinh tế không thực sự thuận lợi.

Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp thị trường ôtô Mỹ ổn định là nhóm khách hàng có thu nhập cao đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong doanh số xe mới.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là nhóm khách hàng có thu nhập cao đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong doanh số xe mới. Đây là nhóm ít chịu tác động từ lạm phát cũng như giá nhiên liệu tăng, đồng thời vẫn sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm có giá trị lớn.

Charlie Chesbrough, chuyên gia kinh tế cấp cao của Cox Automotive, nhận định thị trường xe mới gần như đã "phớt lờ" những tác động từ cuộc xung đột Trung Đông cũng như đợt tăng của giá dầu và giá xăng trong thời gian qua.

Bất chấp các tín hiệu xấu từ Trung Đông, thị trường ôtô tại Mỹ không bị tác động tiêu cực như thời điểm chiến tranh Iraq hay khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Theo ông, điều này khá khác biệt so với những gì từng diễn ra trong lịch sử. Thị trường ôtô vốn có tính chu kỳ rất cao và thường suy giảm mạnh khi xảy ra chiến tranh hoặc khủng hoảng năng lượng. Sau cuộc chiến Iraq năm 2003 hay khi giá xăng lần đầu vượt ngưỡng 4 USD /gallon vào năm 2008, doanh số ôtô tại Mỹ đều giảm đáng kể.

Tuy nhiên, bức tranh hiện nay đã thay đổi. Dữ liệu từ S&P Global Mobility cho thấy trong năm ngoái, nhóm hộ gia đình có thu nhập từ 100.000 USD trở xuống chỉ chiếm 36% lượng xe mới bán ra, giảm mạnh so với mức 51% của năm 2020.

Nhóm khách hàng có thu nhập cao đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong doanh số xe mới, vốn ít nhạy cảm hơn đối với việc giá nhiên liệu tăng. Điều kiện vay mua xe cũng đang cải thiện, góp phần hỗ trợ doanh số.

Điều này phản ánh xu hướng của nền kinh tế "hình chữ K", khi người có thu nhập cao vẫn duy trì khả năng chi tiêu, còn nhóm thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn hơn. Ngoài cơ cấu khách hàng, điều kiện vay mua xe cũng đang cải thiện, góp phần hỗ trợ doanh số.

Áp lực tài chính của khách hàng giảm

Theo JD Power, giá giao dịch trung bình của một chiếc xe mới tại Mỹ trong tháng 6 tăng khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 46.400 USD . Dù mức giá này vẫn ở ngưỡng cao, người mua đã được bù đắp phần nào nhờ lãi suất vay giảm.

Lãi suất trung bình của khoản vay mua ôtô mới trong tháng 6 giảm còn 6,66%, thấp nhất trong 4 năm qua. Chi phí tài chính giảm giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận xe mới hơn dù giá bán chưa giảm nhiều.

Lãi suất trung bình của khoản vay mua ôtô mới trong tháng 6 giảm còn 6,66%, thấp nhất trong 4 năm qua. Chi phí tài chính giảm giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận xe mới hơn dù giá bán chưa giảm nhiều.

Song song đó, người Mỹ cũng tiếp tục kéo dài thời hạn vay để giảm số tiền phải trả mỗi tháng. Theo Edmunds, có tới 24% khách hàng lựa chọn các khoản vay kéo dài từ 84 tháng trở lên trong quý II/2026, mức cao nhất từng được ghi nhận.

Tỷ lệ chi phí trả góp xe hàng tháng trên thu nhập khả dụng của người dân tiếp tục giảm xuống còn 13,3% trong quý I/2026, cho thấy áp lực tài chính đối với người mua xe đã phần nào được cải thiện.

Báo cáo của AlixPartners cho thấy tỷ lệ chi phí trả góp xe hàng tháng trên thu nhập khả dụng của người dân tiếp tục giảm xuống còn 13,3% trong quý I/2026, cho thấy áp lực tài chính đối với người mua xe đã phần nào được cải thiện.

Xe hybrid là động lực phát triển của thị trường ôtô Mỹ

Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng cũng đang thay đổi rõ rệt dưới tác động của giá nhiên liệu. Dù xe thuần điện vẫn chưa tạo ra bước đột phá mới tại Mỹ, xe hybrid lại trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều khách hàng muốn tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện.

Toyota tiếp tục ghi nhận doanh số các dòng xe điện hóa tăng khoảng 20%, chiếm tới 57% tổng lượng xe bán ra trong quý II/2026. Đối với Hyundai, doanh số xe hybrid tăng đến 71% trong quý trước.

Theo khảo sát của Cox Automotive, 56% người mua xe cho biết giá xăng tăng khiến họ có xu hướng cân nhắc xe hybrid nhiều hơn. Omdia Automotive cũng cho biết doanh số hybrid trong nửa đầu năm tăng 19% so với năm 2025.

Hyundai ghi nhận doanh số xe điện hóa, bao gồm xe thuần điện và hybrid, chiếm 33% tổng doanh số trong nửa đầu năm. Riêng doanh số hybrid của hãng tăng tới 71% trong quý II/2026. Toyota cũng tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng này khi doanh số các dòng xe điện hóa tăng khoảng 20%, chiếm tới 57% tổng lượng xe bán ra trong quý trước.

Dù xe thuần điện vẫn chưa tạo ra bước đột phá mới tại Mỹ, xe hybrid lại trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với nhiều khách hàng muốn tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện.

GM, vốn chưa phát triển các sản phẩm hybrid, chứng kiến doanh số xe thuần điện giảm tới 33%, cho thấy việc chỉ tập trung vào xe điện có thể khiến hãng gặp bất lợi trong giai đoạn người tiêu dùng ưu tiên các giải pháp chuyển tiếp như hybrid.

Theo các chuyên gia của Cox Automotive, nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, Toyota hoàn toàn có khả năng vượt GM để trở thành hãng xe bán chạy nhất tại Mỹ trong năm nay. Dù vậy, sau 2 quý đầu năm, GM vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu với khoảng 1,34 triệu xe bán ra, trong khi Toyota đạt khoảng 1,24 triệu xe.