Người Mỹ chọn màu xe như thế nào?

Khi đường phố Mỹ phủ đầy những gam màu trung tính, xe thể thao vẫn là "pháo đài cuối cùng" giữ lại cá tính trong thế giới ôtô.

Một nghiên cứu mới cho thấy màu sắc những chiếc xe tại Mỹ đang ngày càng trở nên đơn điệu hơn trong suốt 3 thập kỷ qua, khi các màu sơn trung tính như trắng, đen, xám và bạc chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, xe thể thao và siêu xe vẫn là một ngoại lệ khi nhóm khách hàng đam mê tốc độ tiếp tục lựa chọn những màu sắc nổi bật hơn.

Màu xe tại Mỹ ngày càng đơn điệu

Theo iSeeCars, thị trường ôtô Mỹ đã giảm đáng kể sự đa dạng về màu sắc kể từ năm 1996. Tỷ lệ xe màu xám trên thị trường đã tăng hơn 500% trong 30 năm qua, trong khi màu đỏ từng là biểu tượng của nhiều mẫu xe hiệu suất cao, lại chứng kiến mức sụt giảm hơn 65%.

Theo khảo sát của iSeeCars, 4 màu thuộc nhóm trung tính gồm trắng, đen, xám và bạc hiện chiếm tới 80,4% tổng số xe đang lưu hành tại Mỹ, tăng mạnh so với mức 47,3% vào năm 1996.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu hơn 22 triệu xe đã qua sử dụng thuộc đời xe từ 1996 đến 2025, được bán ra trong giai đoạn từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026. Kết quả cho thấy bức tranh màu sắc trên đường phố Mỹ ngày càng trở nên kém sôi động hơn.

Bốn màu thuộc nhóm trung tính gồm trắng, đen, xám và bạc hiện chiếm tới 80,4% tổng số xe đang lưu hành, tăng mạnh so với mức 47,3% vào năm 1996. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày nay có xu hướng ưu tiên những lựa chọn an toàn, dễ bán lại và ít gây chú ý thay vì những màu sơn nổi bật.

Màu sắc xe thể thao là tuyên ngôn thể hiện cái tôi

Những chiếc xe thể thao hay siêu xe vẫn đang góp phần duy trì sự tồn tại của những màu sắc cá tính. Mặc dù nhóm màu trắng, đen, xám và bạc (WBGS) cũng chiếm ưu thế trong phân khúc này, khách hàng xe thể thao vẫn cởi mở hơn nhiều so với người mua xe thông thường. Các màu không thuộc nhóm trung tính chiếm 36,2% số xe thể thao tại Mỹ, gần gấp đôi mức 19,6% trên toàn bộ thị trường ôtô.

Các màu không thuộc nhóm trung tính WBGS (trắng, đen, xám, bạc) chiếm 36,2% số xe thể thao, gần gấp đôi mức 19,6% trên toàn bộ thị trường ôtô.

Tuy nhiên, xu hướng "xám hóa" cũng không bỏ qua những mẫu xe hiệu suất cao. Năm 1996, chỉ khoảng 3% xe thể thao có màu xám, nhưng hiện nay màu này đã trở thành lựa chọn phổ biến nhất trong phân khúc với tỷ lệ 21,2%.

Ở chiều ngược lại, màu đỏ - vốn gắn liền với hình ảnh những chiếc xe thể thao mạnh mẽ - lại giảm đáng kể. Từ mức 23,4% thị phần xe thể thao vào năm 1996, màu đỏ hiện chỉ còn chiếm 10,8%.

Màu vàng là màu tăng mạnh nhất, với mức tăng 142,5% trong nhóm xe thể thao. Màu xanh dương tăng 56,7%, màu tím tăng 52,1% và màu cam tăng 38,6%.

Bên cạnh sự gia tăng của màu xám, một số màu sắc yêu thích của giới chơi xe vẫn đang có xu hướng tăng trưởng. Màu vàng là màu tăng mạnh nhất, với mức tăng 142,5% trong nhóm xe thể thao. Màu xanh dương tăng 56,7%, màu tím tăng 52,1% và màu cam tăng 38,6%.

Trong khi đó, màu bạc - từng là một trong những màu sắc biểu tượng của thế giới xe tốc độ, đặc biệt trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu 2000 - lại mất dần sức hút. Thị phần của màu này trong phân khúc xe thể thao đã giảm gần 72%.

Màu bạc - từng là một trong những màu sắc biểu tượng của thế giới xe tốc độ, đặc biệt trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu 2000 - lại mất dần sức hút, giảm đến 72%.

Nghiên cứu cho thấy phần lớn người Mỹ đang lựa chọn những chiếc xe ngày càng ít màu sắc hơn, nhưng các chủ xe thể thao vẫn muốn thể hiện cá tính riêng. Nếu muốn tìm những chiếc xe nhiều màu sắc trên đường phố hiện nay, có lẽ sẽ khó thấy chúng trong các bãi đậu xe phổ thông mà nhiều khả năng sẽ bắt gặp tại những sự kiện siêu xe.