Tesla tiếp tục thống trị lòng trung thành của khách hàng tại Mỹ

Tesla tiếp tục khẳng định sức hút tại thị trường Mỹ khi giành giải thưởng "Overall Loyalty to Make" (Lòng trung thành đối với Thương hiệu) của S&P Global Mobility năm thứ 4 liên tiếp, cho thấy mức độ trung thành rất cao của người dùng với hãng xe điện này.

Tesla đứng đầu danh sách lòng trung thành khách hàng tại Mỹ

Theo báo cáo giải thưởng năm 2025 của S&P Global Mobility, Tesla tiếp tục khẳng định sức hút tại thị trường Mỹ khi giành giải thưởng "Overall Loyalty to Make" về lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu.

Các hãng và mẫu xe chiến thắng ở nhiều hạng mục khác gồm General Motors với giải "Overall Loyalty to Manufacturer" (nhà sản xuất), Chevrolet Equinox giành giải "Overall Loyalty to Model" (mẫu xe), MINI là thương hiệu cải thiện mức độ trung thành nhiều nhất, còn Subaru chiến thắng hạng mục "Overall Loyalty to Dealer" (đại lý).

Tesla cũng tiếp tục giành chiến thắng ở các hạng mục "Ethnic Market Loyalty to Make" (Mức độ trung thành của khách hàng theo nhóm sắc tộc đối với thương hiệu) và "Highest Conquest Percentage" (Tỷ lệ chinh phục khách hàng cao nhất) - giải thưởng dành cho thương hiệu có khả năng thu hút khách hàng từ các hãng xe đối thủ cao nhất.

Chuỗi thành tích của Tesla ở hạng mục trung thành thương hiệu bắt đầu từ năm 2022. Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 6 liên tiếp hãng xe của tỷ phú Elon Musk dẫn đầu về khả năng chinh phục khách hàng từ các thương hiệu khác, điều mà chưa đối thủ nào đạt được.

Ai là người trung thành với Tesla tại Mỹ?

Theo S&P Global Mobility, tỷ lệ khách hàng gốc Á quay lại mua Tesla đạt 63,6%, trong khi ở nhóm khách hàng gốc Mỹ Latin là 61,9%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn thị trường Mỹ. Điều này cho thấy sức hút của thương hiệu trải rộng trên nhiều nhóm khách hàng khác nhau, thay vì chỉ tập trung ở một phân khúc nhất định.

Kết quả trên càng đáng chú ý hơn khi xuất hiện trong bối cảnh thị trường xe điện đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Sau nhiều quý sụt giảm liên tiếp, thị phần EV của hãng tại Mỹ đã phục hồi lên mức 59% trong quý IV/2025.

Sự tăng trưởng trở lại diễn ra đúng lúc hàng loạt đối thủ tung ra các mẫu EV mới cùng nhiều chương trình ưu đãi mạnh tay, cho thấy lòng trung thành của khách hàng Tesla không đơn thuần đến từ việc thiếu lựa chọn thay thế.

Tại sao Tesla "níu giữ" được khách hàng Mỹ?

Một trong những yếu tố quan trọng giữ chân người dùng Tesla là hệ sinh thái sạc và trải nghiệm sử dụng thuận tiện. Mạng lưới Supercharger của hãng hiện có hơn 65.000 trạm sạc nhanh trên toàn cầu, tiếp tục là hệ thống sạc nhanh lớn và đáng tin cậy nhất thế giới. Với nhiều chủ xe, việc chuyển sang thương hiệu khác đồng nghĩa phải từ bỏ sự tiện lợi mà họ đã quen thuộc trong nhiều năm sử dụng.

Bên cạnh đó là lợi thế về phần mềm. Tesla xây dựng mô hình xe hơi có thể liên tục được cải thiện thông qua các bản cập nhật qua mạng (OTA). Những nâng cấp này không chỉ sửa lỗi mà còn bổ sung tính năng mới, trong đó đáng chú ý là hệ thống hỗ trợ lái Full Self-Driving (FSD) ngày càng tiến gần hơn tới khả năng tự lái hoàn chỉnh.

Đối với nhiều khách hàng, việc rời bỏ thương hiệu đồng nghĩa phải bắt đầu lại với một chiếc xe không thể liên tục nâng cấp theo thời gian. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp Tesla duy trì mức độ trung thành cao ngay cả khi thị trường xe điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất từ trước đến nay.