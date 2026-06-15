Một nghiên cứu mới của iSeeCars cho thấy sự chênh lệch lớn về quãng đường di chuyển giữa các mẫu xe tại Mỹ, trong đó Ford Mustang đứng cuối bảng về số km trung bình mỗi năm.

Một nghiên cứu mới của iSeeCars, vốn dựa trên dữ liệu hơn 2,1 triệu xe 3 năm tuổi được bán trong năm 2025, đã hé lộ bức tranh thú vị về thói quen sử dụng ôtô tại Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm phương tiện, loại động cơ và người dùng.

Mẫu xe nào bị 'vắt kiệt sức' nhất tại Mỹ?

Theo phương pháp phân tích, iSeeCars sử dụng số liệu odo của các xe 3 năm tuổi được giao dịch tại Mỹ trong năm 2025 để tính quãng đường trung bình hàng năm theo từng mẫu xe và hệ truyền động. Các mẫu xe có sản lượng thấp bị loại khỏi dữ liệu.

Thú vui "phượt" xuyên bang của người Mỹ đã tồn tại từ lâu đời, góp phần định hình văn hóa chơi xe cũng như ảnh hưởng đến dải sản phẩm và chiến lược kinh doanh của nhiều thương hiệu lớn tại thị trường này.

Nghiên cứu cũng tồn tại một giới hạn quan trọng: chỉ những xe đã được bán lại trong năm 2025 mới được tính. Điều này đồng nghĩa dữ liệu chỉ phản ánh nhóm chủ sở hữu quyết định bán xe, trong khi những người tiếp tục sử dụng lâu dài không được ghi nhận. Vì vậy, kết quả mang tính chủ quan một nhóm người dùng, thay vì toàn bộ thị trường Mỹ.

Ở nhóm xe sử dụng động cơ xăng, mẫu xe được sử dụng nhiều nhất là Chrysler Pacifica với trung bình 33.590 km/năm, cao hơn 56,7% so với mức trung bình của xe xăng (21.441 km/năm).

Ở nhóm xe sử dụng động cơ xăng, Chrysler Pacifica bị "vắt kiệt sức" nhất tại Mỹ với trung bình 33.590 km/năm, cao hơn 56,7% so với mức trung bình của những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (21.441 km/năm).

Các mẫu xe sử dụng nhiều nhất chủ yếu thuộc nhóm xe gia đình và xe chở người, gồm Chrysler Voyager (33.070 km), Chevrolet Suburban (31.584 km), Kia Carnival (30.390 km) và Chevrolet Malibu (30.347 km). Đây đều là các mẫu xe phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, chở gia đình hoặc hành khách.

Ở chiều ngược lại, mẫu xe xăng ít được sử dụng nhất trong nhóm khảo sát là Ford Mustang, với mức trung bình chỉ 3.366 km/năm, thấp hơn 84,3% so với mức trung bình.

Mẫu xe xăng ít được sử dụng nhất tại Mỹ trong nhóm khảo sát là Ford Mustang, với mức trung bình chỉ 3.366 km/năm. Con số này chủ yếu phản ánh thói quen của những người đã bán xe sau 3 năm, thay vì những người chơi xe "tâm huyết".

Dù kết quả này có vẻ hợp lý với một mẫu xe thể thao, iSeeCars cho rằng vẫn đáng chú ý vì Ford Mustang vốn không phải mẫu xe quá "khó dùng" trong thực tế. Con số này chủ yếu phản ánh thói quen của những người đã bán xe sau 3 năm tại Mỹ, chứ không phản ánh toàn bộ vòng đời sử dụng của dòng xe này.

Thói quen sử dụng xe của người Mỹ như thế nào?

Một phát hiện đáng chú ý khác là xe hybrid lại là nhóm được sử dụng nhiều nhất tại Mỹ, với trung bình 23.651 km/năm, cao hơn 10,3% so với xe xăng và cao hơn 23,7% so với xe điện. Trong nhóm xe điện, Tesla Model 3 đạt 22.142 km/năm và Model Y đạt 21.787 km/năm, dẫn đầu toàn phân khúc EV.

Trong nhóm xe điện, Tesla Model 3 đạt 22.142 km/năm và Model Y đạt 21.787 km/năm, dẫn đầu toàn phân khúc EV. Ngược lại, các mẫu xe điện thiên về hiệu suất hoặc hạng sang lại có mức sử dụng thấp hơn đáng kể.

Hyundai Ioniq 5 là mẫu EV duy nhất khác vượt mức trung bình của nhóm. Ngược lại, các mẫu xe điện thiên về hiệu suất hoặc hạng sang như Audi RS e-tron GT (10.397 km) hay Lucid Air (11.068 km) lại có mức sử dụng thấp hơn đáng kể.

Danh sách các mẫu xe ít được sử dụng nhất gần như bị thống trị bởi xe thể thao. Sau Mustang là Mercedes-Benz SL-Class (5.111 km), Porsche 911 (6.195 km), Chevrolet Corvette (7.071 km) và Lexus LC 500 (7.087 km). Ngoài ra còn có Mercedes G-Class (10.740 km) và C-Class Convertible (11.432 km). Điều này phản ánh đúng tính chất của xe thể thao: thường được sử dụng như xe thứ hai hoặc xe giải trí, thay vì phương tiện di chuyển chính.

Nghiên cứu của iSeeCars cho thấy sự khác biệt lớn trong cách người Mỹ sử dụng ôtô: xe gia đình được khai thác tối đa, hybrid đang nổi lên như nhóm sử dụng nhiều nhất, trong khi xe thể thao lại có quãng đường di chuyển thấp nhất.

Nghiên cứu của iSeeCars cho thấy sự khác biệt lớn trong cách người Mỹ sử dụng ôtô: xe gia đình được khai thác tối đa, hybrid đang nổi lên như nhóm sử dụng nhiều nhất, trong khi xe thể thao lại có quãng đường di chuyển thấp nhất. Tuy nhiên, hạn chế quan trọng của nghiên cứu là chỉ phản ánh những xe đã được bán lại, vì vậy bức tranh này mang tính cục bộ hơn là đại diện cho toàn bộ thị trường.