Mẫu xe nào 'đậm chất Mỹ' nhất năm 2026?

Tesla tiếp tục thống trị bảng xếp hạng xe sản xuất tại Mỹ, nhưng xu hướng xe thuần điện đang dần nhường chỗ cho xe hybrid.

Tesla một lần nữa trở thành hãng xe có sản phẩm "đậm chất Mỹ" nhất theo bảng xếp hạng American-Made Index 2026 do Cars.com công bố, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp thương hiệu này đứng đầu danh sách.

Tesla giành 2 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng American-Made

Tesla Model 3 và Model Y lần lượt giữ vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng năm nay. Theo nhóm nghiên cứu của Cars.com, thành tích này đến từ tỷ lệ linh kiện nội địa cao hơn, cùng với hoạt động lắp ráp và tạo việc làm trong lĩnh vực sản xuất ôtô tại Mỹ của Tesla.

Tesla Model 3 và Model Y lần lượt giữ vị trí số 1 và số 2 trong bảng xếp hạng American-Made Index 2026 do Cars.com công bố, đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp thương hiệu này đứng đầu danh sách.

Trong khi Tesla vẫn duy trì vị thế thống trị, sự hiện diện của xe thuần điện (BEV) trong bảng xếp hạng lại giảm mạnh. Số lượng mẫu xe điện lọt vào danh sách giảm hơn một nửa, từ 11 mẫu xuống chỉ còn 5 mẫu.

Trong khi đó, số lượng xe hybrid chỉ giảm nhẹ 1 mẫu so với năm trước. Năm 2025, có tới 6 trong tổng số 10 mẫu xe đứng đầu American-Made Index là xe điện.

Trong khi Tesla vẫn duy trì vị thế thống trị, sự hiện diện của xe thuần điện (BEV) trong bảng xếp hạng lại giảm mạnh. Số lượng mẫu xe điện lọt vào danh sách giảm hơn một nửa, từ 11 mẫu xuống chỉ còn 5 mẫu.

American-Made Index đánh giá hơn 350 mẫu xe dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ linh kiện sản xuất tại Mỹ và Canada, nguồn cung động cơ - hộp số, địa điểm lắp ráp cuối cùng và số lượng lao động tại Mỹ.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Jeep Gladiator sản xuất tại Toledo, Ohio; Jeep Grand Cherokee tại Detroit; Honda Ridgeline và Honda Odyssey tại Lincoln, Alabama; Lexus TX tại Princeton, Indiana; Honda Accord tại Marysville, Ohio; Acura MDX tại East Liberty, Ohio; và Honda Passport cũng tại Lincoln, Alabama.

Hãng nào có nhiều mẫu xe trong danh sách "đậm chất Mỹ" nhất?

Dù Tesla chiếm 2 vị trí đầu bảng, Honda mới là hãng có nhiều mẫu xe nhất trong top 10. Các thương hiệu Nhật Bản tiếp tục cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trong bảng xếp hạng, phản ánh thực tế rằng các mẫu xe được sản xuất nhiều tại Mỹ không còn chỉ đến từ những hãng xe Mỹ truyền thống.

Dù Tesla chiếm 2 vị trí đầu bảng, Honda mới là hãng có nhiều mẫu xe nhất trong top 10. Mẫu xe chiếm vị trí cao nhất của thương hiệu này trong danh sách là dòng bán tải Ridgeline ở vị trí thứ 5.

Việc số lượng xe điện giảm trong bảng xếp hạng phản ánh sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm của các nhà sản xuất. Nhiều hãng xe đang rút lại kế hoạch phát triển hoặc hủy bỏ một số mẫu EV để phù hợp hơn với tình hình thị trường hiện tại.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh doanh số xe điện tại Mỹ tăng trưởng chậm lại sau khi khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD cho người mua xe điện hết hiệu lực vào mùa thu năm ngoái. Nhiều hãng xe đang chuyển hướng sang xe hybrid hoặc loại bỏ một số dòng EV khỏi danh mục sản phẩm.

Việc số lượng xe điện giảm trong bảng xếp hạng phản ánh sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm của các nhà sản xuất. Nhiều hãng xe đang rút lại kế hoạch phát triển hoặc hủy bỏ một số mẫu EV để phù hợp hơn với tình hình thị trường hiện tại.

Ngay cả Tesla cũng có ít mẫu xe hơn trong danh sách năm nay. Hai mẫu xe cao cấp Model S và Model X không còn xuất hiện. Hãng sẽ ngừng sản xuất 2 mẫu xe này để dành năng lực cho kế hoạch sản xuất robot hình người Optimus.

Chiến lược "Made in USA" của Tổng thống Trump có tác dụng?

Bên cạnh sự thay đổi về danh mục sản phẩm, yếu tố chuỗi cung ứng cũng đóng vai trò quan trọng trong bảng xếp hạng năm nay. Các yếu tố về thuế quan đã ảnh hưởng đến cách các hãng xe tổ chức sản xuất, khi công ty đánh giá nguồn cung linh kiện, địa điểm lắp ráp cuối cùng và số lượng việc làm trong ngành sản xuất ôtô tại Mỹ.

Các chính sách thuế quan cũng như cởi mở hơn với thị trường xe sử dụng động cơ đốt trong của Tổng thống Donald Trump đã giúp các hãng sản xuất đẩy mạnh các sản phẩm sản xuất tại Mỹ, trong khi cắt giảm các mẫu xe thuần điện.

10 mẫu xe đứng đầu bảng có tỷ lệ linh kiện nội địa trung bình khoảng 70%, duy trì mức tương đương năm thứ hai liên tiếp. Cars.com nhận định nhiều mẫu xe trong bảng xếp hạng năm 2026 có tỷ lệ linh kiện sản xuất trong nước cao hơn, cho thấy các chuỗi cung ứng đang được điều chỉnh nhằm đưa một phần hoạt động sản xuất quay trở lại Bắc Mỹ.

Một điểm đáng chú ý khác là phần lớn các mẫu xe đạt thứ hạng cao hiện nay không thuộc các thương hiệu Mỹ truyền thống. Theo Cars.com, các hãng xe quốc tế chiếm 65% số lượng mẫu xe trong danh sách năm 2026, tiếp tục tăng so với những năm gần đây.

Toyota và Honda là 2 hãng có nhiều mẫu xe nhất trong toàn bộ bảng xếp hạng, lần lượt với 14 và 13 mẫu. Sản phẩm có vị trí cao nhất của tập đoàn Toyota là dòng SUV cỡ lớn Lexus TX với vị trí thứ 7.

Toyota và Honda là 2 hãng có nhiều mẫu xe nhất trong toàn bộ bảng xếp hạng, lần lượt với 14 và 13 mẫu. Đại diện Toyota cho biết thứ hạng này phản ánh triết lý của hãng là "sản xuất tại nơi bán xe và mua linh kiện tại nơi sản xuất".

Trong nhóm các hãng xe Mỹ, General Motors là nhà sản xuất có nhiều mẫu xe nhất lọt vào danh sách. Đại diện GM cho biết kết quả này một phần nhờ mạng lưới gồm 50 nhà máy lắp ráp và sản xuất linh kiện tại 19 bang thuộc nước Mỹ.

Vị trí cao nhất của Toyota trong bảng xếp hạng là số 11 với dòng sedan hạng D Toyota Camry. American-Made Index 2026 cho thấy ngành công nghiệp ôtô Mỹ đang trải qua một giai đoạn chuyển dịch rõ rệt.

Ngoài yếu tố sản xuất, chi phí cũng đang ảnh hưởng lớn đến quyết định mua xe của khách hàng tại Mỹ. Áp lực tăng giá do thuế quan khiến nhiều người tiêu dùng giảm sự trung thành với thương hiệu quen thuộc và ưu tiên những mẫu xe phù hợp hơn với ngân sách.

American-Made Index 2026 cho thấy ngành công nghiệp ôtô Mỹ đang trải qua một giai đoạn chuyển dịch rõ rệt. Tesla vẫn duy trì vị thế dẫn đầu nhờ năng lực sản xuất nội địa, nhưng xe thuần điện nói chung đang giảm hiện diện trong bảng xếp hạng, trong khi xe hybrid, linh kiện nội địa và khả năng sản xuất tại Bắc Mỹ ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng hơn.