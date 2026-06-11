Thấy gì khi người dùng xe điện tại Mỹ sẽ phải đóng phí 130 USD/năm?

Hạ viện Mỹ đề xuất thu phí thường niên 130 USD đối với xe điện nhằm bổ sung nguồn vốn sửa chữa đường bộ, đồng thời đưa ra các quy định mới dành cho phương tiện thương mại tự lái.

Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ đã đề xuất một dự luật yêu cầu chủ sở hữu xe thuần điện (BEV) đóng phí thường niên 130 USD nhằm hỗ trợ kinh phí sửa chữa và bảo trì hệ thống đường bộ liên bang. Đối với một số mẫu xe plug-in hybrid (PHEV), mức phí được đề xuất là 35 USD /năm.

Người dùng xe thuần điện có thể đóng phí thường niên lên đến 150 USD

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ đang xây dựng dự luật tái cấp phép chương trình đường cao tốc kéo dài 5 năm, với tổng ngân sách lên tới 580 tỷ USD trước khi luật hiện hành hết hiệu lực vào ngày 30/9 tới.

Xe thuần điện không đóng góp vào kinh phí sửa chữa và bảo trì hệ thống đường bộ liên bang, vốn được thu gián tiếp từ thuế đánh trên xăng và dầu diesel. Thậm chí, những mẫu EV còn gây hư hại đường xá nhiều hơn xe xăng do có khối lượng lớn.

Phần lớn nguồn thu dành cho sửa chữa đường bộ liên bang tại Mỹ đến từ thuế đánh trên xăng và dầu diesel. Tuy nhiên, xe thuần điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch nên không đóng góp vào nguồn thu này, dù vẫn sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông như các phương tiện khác.

Theo nội dung dự luật, mức phí đối với xe thuần điện sẽ tăng thêm 5 USD mỗi năm kể từ năm 2029, cho đến khi đạt 150 USD /năm. Đối với xe PHEV, mức phí sẽ tăng dần lên 50 USD /năm. Dự luật dự kiến sẽ được Ủy ban Giao thông và Cơ sở hạ tầng Hạ viện xem xét. Văn bản này được đồng bảo trợ bởi Chủ tịch ủy ban thuộc đảng Cộng hòa Sam Graves và thành viên Dân chủ cấp cao Rick Larsen.

Một số bang tại Mỹ đã áp dụng các khoản phí riêng đối với xe điện hóa nhằm bù đắp phần doanh thu từ thuế nhiên liệu bị suy giảm. Theo đề xuất, chủ xe thuần điện phải đóng phí thường niên 130 USD /năm, và tăng đến 150 USD /năm.

Một số bang tại Mỹ đã áp dụng các khoản phí riêng đối với xe điện nhằm bù đắp phần doanh thu từ thuế nhiên liệu bị suy giảm. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ suốt hơn 3 thập kỷ qua vẫn chưa thông qua bất kỳ đợt tăng thuế nhiên liệu nào, bất chấp chi phí sửa chữa và nâng cấp hạ tầng giao thông ngày càng tăng.

Trước đó, vào tháng 2/2025, một số thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa từng đề xuất áp mức thuế lên tới 1.000 USD đối với xe điện để đóng góp cho quỹ bảo trì đường bộ.

Mỹ bắt đầu thiết lập tiêu chuẩn an toàn cho xe tự lái

Ngoài vấn đề tài chính, dự luật còn đề cập đến lĩnh vực xe tự lái. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ sẽ phải ban hành các quy định thiết lập tiêu chuẩn an toàn dựa trên hiệu suất đối với xe buýt, xe tải và các phương tiện thương mại tự hành khác trong vòng 2 năm.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ sẽ phải ban hành các quy định thiết lập tiêu chuẩn an toàn dựa trên hiệu suất đối với xe buýt, xe tải và các phương tiện thương mại tự hành khác trong vòng 2 năm.

Các quy định mới sẽ không áp dụng đối với xe du lịch cá nhân và sẽ có hiệu lực cao hơn các quy định cấp bang hiện hành. Dự luật cũng yêu cầu các xe buýt trường học tự lái chở học sinh nhỏ tuổi phải luôn có người vận hành trên xe.

Theo số liệu được công bố, kể từ năm 2008, hơn 275 tỷ USD đã được chuyển từ ngân sách chung của chính phủ liên bang để bù đắp thiếu hụt cho quỹ đường bộ, trong đó có 118 tỷ USD đến từ đạo luật đầu tư hạ tầng được thông qua năm 2021.

Các quy định mới sẽ không áp dụng đối với xe du lịch cá nhân và sẽ có hiệu lực cao hơn các quy định cấp bang hiện hành. Dự luật cũng yêu cầu các xe buýt trường học tự lái chở học sinh nhỏ tuổi phải luôn có người vận hành trên xe.

Tuy nhiên, triển vọng thông qua một thỏa thuận dài hạn về tài trợ hạ tầng giao thông trước thời hạn 30/9 vẫn được đánh giá là không dễ dàng. Một số nghị sĩ cho rằng kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra vào tháng 11/2026 có thể khiến các cuộc đàm phán trở nên phức tạp hơn trong những tháng tới.