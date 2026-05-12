Tổng thống Donald Trump có thể tạm dừng thuế nhiên liệu liên bang

  • Thứ ba, 12/5/2026 17:32 (GMT+7)
Đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc tạm dừng thuế nhiên liệu liên bang được kỳ vọng hạ nhiệt giá nhiên liệu, trong bối cảnh tình hình chiến sự Trung Đông vẫn phức tạp.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông đang cân nhắc tạm dừng thuế nhiên liệu liên bang trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Donald Trump cho biết việc đình chỉ thuế xăng sẽ chỉ là tạm thời và thuế sẽ được áp dụng trở lại khi giá nhiên liệu giảm xuống. Hiện tại, thuế liên bang áp lên xăng là 18,3 cent/gallon và đối với dầu diesel là 24,3 cent/gallon.

Theo dữ liệu mới nhất từ AAA, nếu loại bỏ các khoản thuế này, giá trung bình mỗi gallon xăng có thể giảm từ 4,52 USD xuống còn khoảng 4,33 USD. Giá dầu diesel cũng có thể giảm từ 5,63 USD xuống khoảng 5,38 USD/gallon.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết chính quyền đang xem xét mọi biện pháp nhằm hạ giá nhiên liệu. Ông Wright nhấn mạnh: "Tất cả các biện pháp có thể giúp giảm giá tại trạm bơm và giảm chi phí cho người dân Mỹ đều nhận được sự ủng hộ của chính quyền này".

Tuy nhiên, việc tạm dừng thuế tiêu thụ đặc biệt liên bang không thể thực hiện đơn phương mà cần sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Trước đó, một số Thượng nghị sĩ đã đề xuất dự luật vào tháng 3/2026 nhằm tạm dừng thuế này.

Ở cấp bang, một số chính quyền địa phương đã chủ động hành động. Thống đốc bang Indiana Mike Braun tuần trước đã gia hạn việc đình chỉ thuế xăng 36 cent của bang thêm 30 ngày. Trong khi đó, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã đình chỉ thuế xăng 33 cent trong vòng 60 ngày kể từ ngày 10/3.

Dù vậy, việc giảm thuế cũng đặt ra bài toán ngân sách. Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, quỹ Tín thác Đường cao tốc (Highway Trust Fund) đã thu về khoảng 4 tỷ USD từ các loại thuế liên quan đến nhiên liệu và vận tải trong tháng 3/2026. Đây là nguồn tài chính quan trọng cho các dự án đường bộ và giao thông công cộng.

Việt Hà

