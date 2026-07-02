California tung ưu đãi 3.500 USD cho người mua xe điện lần đầu

California triển khai ưu đãi mới trị giá 3.500 USD cho người mua xe điện lần đầu nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa sau khi tín dụng thuế liên bang tại Mỹ bị bãi bỏ.

Bang California (Mỹ) đã triển khai chương trình ưu đãi mới dành cho người mua xe điện (EV) lần đầu, với mức giảm trực tiếp 3.500 USD khi mua xe mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh bang này muốn tiếp tục thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông sau khi khoản tín dụng thuế xe điện liên bang trị giá 7.500 USD bị hủy bỏ vào cuối năm ngoái.

California sẽ dành 135,5 triệu USD để hỗ trợ người mua xe điện lần đầu

Trước đó, Thống đốc California Gavin Newsom từng tuyên bố bang sẽ có biện pháp thay thế nếu ưu đãi liên bang bị chấm dứt. Cam kết này đã được hiện thực hóa thông qua thỏa thuận ngân sách mới giữa ông Newsom và cơ quan lập pháp bang.

Bang California (Mỹ) đã triển khai chương trình ưu đãi mới dành cho người mua xe điện (EV) lần đầu, với mức giảm trực tiếp 3.500 USD khi mua xe mới, thay thế mức ưu đãi tín dụng thuế liên bang đã hết hiệu lực vào tháng 9/2025.

California sẽ dành 135,5 triệu USD để tài trợ một phần cho khoản hoàn tiền trực tiếp 3.500 USD dành cho người mua xe điện mới lần đầu. Kinh phí còn lại sẽ đến từ các hãng xe, với yêu cầu các nhà sản xuất phải đóng góp số tiền tương ứng với khoản hỗ trợ từ bang.

Khác với chương trình tín dụng thuế liên bang trước đây, khoản ưu đãi mới của California được áp dụng ngay tại thời điểm mua xe. Người mua hoặc thuê xe điện không cần phải chờ nộp hồ sơ và nhận lại tiền sau này, mà khoản giảm giá sẽ được trừ trực tiếp vào giá xe.

Cư dân California được hỗ trợ mua xe điện thế nào?

Đối với xe điện mới, người mua đủ điều kiện sẽ nhận 3.500 USD hỗ trợ. Trong khi đó, xe điện đã qua sử dụng cũng được áp dụng ưu đãi, nhưng mức hỗ trợ chỉ bằng một nửa so với xe mới. Tuy nhiên, số tiền chính xác dành cho xe cũ chưa được công bố.

Đối với xe điện mới, người mua đủ điều kiện sẽ nhận 3.500 USD hỗ trợ. Trong khi đó, xe điện đã qua sử dụng cũng được áp dụng ưu đãi, nhưng mức hỗ trợ chỉ bằng một nửa so với xe mới.

Chương trình đi kèm một số điều kiện cụ thể. Xe điện mới đủ tiêu chuẩn phải có giá niêm yết dưới 50.000 USD , còn xe điện đã qua sử dụng không được vượt quá 25.000 USD . Ngoại lệ được áp dụng cho các mẫu xe được sản xuất bởi những công ty xe không phát thải (ZEV) có trụ sở tại California, khi đó xe vẫn được nhận ưu đãi bất kể giá bán.

Điều khoản này có thể mang lại lợi thế cho các hãng xe điện có nguồn gốc từ California như Tesla, dù quy định này có khả năng bị thách thức nếu các hãng xe ngoài bang khởi kiện và giành phần thắng tại tòa án. Ngoài giới hạn về giá, phương tiện tham gia chương trình còn phải có khối lượng không tải tối đa khoảng 3,85 tấn và phải được đăng ký cho cư dân California.

Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người dân California chuyển sang sử dụng xe điện thông qua việc giảm trực tiếp chi phí ban đầu. Tuy nhiên, chương trình đi kèm một số điều kiện cụ thể về giá xe, khối lượng cũng như trụ sở của hãng xe.

Việc đưa ra khoản hỗ trợ mới diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang đẩy mạnh quá trình điện hóa, trong khi chi phí nhiên liệu và các vấn đề môi trường tiếp tục trở thành yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người dân California chuyển sang sử dụng xe điện thông qua việc giảm trực tiếp chi phí ban đầu.