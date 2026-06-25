Nhiều hãng xe có nguy cơ dừng hoạt động kinh doanh tại bang California

Các hãng xe cảnh báo doanh số ôtô tại California có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu bang này không kịp lùi thời hạn áp dụng quy định mới về công nghệ chống theo dõi.

Các hãng xe có thể buộc phải tạm dừng việc kinh doanh, cả xe cũ lẫn xe mới, tại bang California (Mỹ) từ ngày 1/7, nếu bang này không trì hoãn các quy định công nghệ nhằm ngăn chặn hành vi theo dõi nạn nhân bạo lực gia đình thông qua phương tiện.

Nhiều hãng xe có nguy cơ dừng hoạt động tại bang California

Alliance for Automotive Innovation, tổ chức đại diện cho General Motors (GM), Toyota, Volkswagen, Hyundai cùng phần lớn các hãng xe khác, cho biết nếu một đề xuất lập pháp không được ký thành luật trước ngày 1/7, ngành công nghiệp ôtô sẽ đối mặt với "rủi ro đáng kể" khiến hoạt động bán xe tại bang California bị đình trệ.

Tổ chức đại diện cho các hãng xe lớn tại Mỹ kêu gọi bang California dời thời hạn ký luật yêu cầu bắt buộc tính năng chấm dứt quyền truy cập từ xa trên xe do những thách thức về mặt kỹ thuật.

Nhóm này cho biết các hãng xe đang triển khai những biện pháp bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình theo yêu cầu của đạo luật được ban hành năm 2024. Tuy nhiên, việc tuân thủ một số điều khoản trong năm nay là "không thể thực hiện được" do yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

California hiện là thị trường ôtô lớn nhất nước Mỹ, chiếm khoảng 10% tổng doanh số bán xe tại quốc gia này. Việc gián đoạn hoạt động bán hàng tại bang này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến các nhà sản xuất.

Đạo luật của California yêu cầu những gì?

Đạo luật California năm 2024 yêu cầu các hãng xe phải thiết lập một quy trình rõ ràng để tài xế có thể cung cấp bản sao lệnh cấm tiếp xúc hoặc các giấy tờ liên quan, từ đó yêu cầu chấm dứt quyền truy cập từ xa của một người khác đối với chiếc xe trong vòng 2 ngày.

Đạo luật California năm 2024 yêu cầu các hãng xe phải thiết lập một quy trình cho phép người lái chấm dứt quyền truy cập từ xa của một người khác đối với chiếc xe, cũng như khả năng tắt quyền truy cập vị trí khi sử dụng xe.

Ngoài ra, luật cũng yêu cầu các nhà sản xuất cho phép chủ xe dễ dàng tắt quyền truy cập vị trí của phương tiện ngay bên trong xe, nhằm hạn chế nguy cơ một người có thể lợi dụng các tính năng kết nối để theo dõi hoặc kiểm soát nạn nhân.

Các hãng xe cho biết họ đã triển khai quy trình trực tuyến để người dùng yêu cầu chấm dứt quyền truy cập của người khác vào các dịch vụ xe kết nối. Tuy nhiên, một số yêu cầu liên quan đến công nghệ tích hợp trực tiếp trên xe vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện.

Hiện tại, nhiều hãng xe lớn đã cung cấp dịch vụ truy xuất vị trí xe theo thời gian thực tế nhằm phòng ngừa nạn trộm cắp. Tuy nhiên, tính năng này lại bị lạm dụng để theo dõi và quấy rối.

Một dự luật đang được xem xét tại cơ quan lập pháp bang California sẽ gia hạn thời hạn áp dụng đối với các công nghệ trên xe mà các hãng cho rằng cần quá trình phát triển kỹ thuật, thử nghiệm và tích hợp quy mô lớn trên nhiều thương hiệu, mẫu xe, đời xe và hệ thống vận hành.

California đang làm "khó dễ" các hãng xe?

Alliance for Automotive Innovation kêu gọi dự luật này được thông qua và thống đốc ký ban hành trước tuần tới để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến doanh số bán xe tại California. Người phát ngôn của Thống đốc California Gavin Newsom từ chối bình luận về vấn đề này.

Các thương hiệu đang thúc giục California lùi thời hạn áp dụng yêu cầu kỹ thuật, trong khi cơ quan lập pháp bang phải cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ nạn nhân và khả năng triển khai thực tế của các hãng xe.

Tranh cãi xoay quanh đạo luật bắt nguồn từ những lo ngại rằng công nghệ xe kết nối có thể bị lạm dụng trong các vụ bạo lực gia đình. Năm 2024, các nhà phân tích lập pháp California đã dẫn lại các bài điều tra của Reuters và The New York Times về việc một số hãng xe bị cáo buộc không hỗ trợ đầy đủ những phụ nữ cho rằng họ bị bạn đời theo dõi thông qua công nghệ trên xe.

Trong một vụ việc được nhắc đến, một phụ nữ từng kiện Tesla, cáo buộc hãng không có hành động phù hợp sau khi bà nhiều lần phản ánh rằng chồng mình đã sử dụng công nghệ của xe để theo dõi và quấy rối, dù đã có lệnh cấm tiếp xúc. Vụ kiện này không thành công.

Tuy nhiên, việc tuân thủ một số điều khoản của California trong năm nay là "không thể thực hiện được" do yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Hiện tại, đây là thị trường ôtô lớn nhất Mỹ, chiếm khoảng 10% tổng doanh số bán xe tại nước này.

Các thương hiệu đang thúc giục California lùi thời hạn áp dụng yêu cầu kỹ thuật, trong khi cơ quan lập pháp bang phải cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ nạn nhân và khả năng triển khai thực tế của các hãng xe.