Waymo lại triệu hồi gần 3.900 robotaxi tại Mỹ

Waymo tiếp tục gặp thách thức trong quá trình mở rộng dịch vụ robotaxi khi phải triệu hồi gần 3.900 xe do lỗi phần mềm có thể khiến phương tiện đi vào khu vực thi công.

Waymo, đơn vị phát triển công nghệ xe tự hành thuộc tập đoàn Alphabet, đang tiến hành triệu hồi 3.871 robotaxi tại Mỹ sau khi phát hiện lỗi phần mềm có thể khiến phương tiện đi vào các khu vực thi công đã được đóng cửa và tiếp tục di chuyển trong khu vực nguy hiểm.

Gần 3.900 robotaxi của Waymo bị triệu hồi tại Mỹ

Đây là đợt triệu hồi thứ 2 của Waymo chỉ trong hơn một tháng, trong bối cảnh công nghệ xe tự hành của hãng đang tiếp tục được các cơ quan quản lý Mỹ giám sát chặt chẽ. Theo hồ sơ gửi lên Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân của đợt triệu hồi mới xuất phát từ hơn một chục sự cố xảy ra từ đầu tháng 4/2026 tại California và Arizona.

Waymo đang tiến hành triệu hồi gần 3.900 xe robotaxi tại Mỹ sau khi phát hiện lỗi phần mềm có thể khiến phương tiện đi vào các khu vực thi công. Lỗi này đã xuất hiện từ năm 2023 và đến nay vẫn còn được ghi nhận.

Trong các trường hợp này, một số xe tự hành của Waymo đã không nhận diện chính xác các biển báo đóng đường tại lối vào cao tốc, dẫn đến việc phương tiện vượt qua khu vực cảnh báo và đi vào các vùng thi công đã được lên kế hoạch, bao gồm cả những làn đường đang có công nhân và hoạt động xây dựng.

Waymo cho biết đã áp dụng các hạn chế đối với khả năng vận hành trên cao tốc trong thời gian khắc phục vấn đề. Sau đó, công ty cập nhật phần mềm trên xe để cải thiện khả năng nhận biết và phản ứng trước các tình huống đóng đường, giúp xe tránh đi vào khu vực thi công.

Waymo đã cập nhật phần mềm trên xe để cải thiện khả năng nhận biết và phản ứng trước các tình huống đóng đường, giúp xe tránh đi vào khu vực thi công.

Đợt triệu hồi mới diễn ra không lâu sau khi Waymo phải thu hồi khoảng 3.800 robotaxi vì một vấn đề khác liên quan đến khả năng xử lý đường ngập nước. Lỗi này có thể khiến xe đi vào các tuyến đường bị ngập với giới hạn tốc độ cao hơn, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn.

Waymo liên tiếp đối mặt với nhiều thách thức công nghệ

Đợt triệu hồi trước đó được đưa ra sau một sự cố ngày 20/4, khi một chiếc xe Waymo đi vào làn đường bị ngập tại thành phố San Antonio (Texas) trong điều kiện thời tiết cực đoan. Waymo cho biết chiếc xe khi đó không có hành khách bên trong và không gây thương tích, tuy nhiên sự việc khiến công ty phải rà soát thêm các tình huống liên quan đến tốc độ cao và những tuyến đường bị ngập.

Waymo liên tiếp mở các đợt triệu hồi liên quan đến các mẫu xe điện tự hành của hãng. Điều này đặt ra nghi vấn cho chất lượng cũng như khả năng triển khai công nghệ gọi xe tự động này tại nhiều thị trường ngoài nước Mỹ.

Trong 2 năm qua, Waymo đã thực hiện nhiều đợt triệu hồi khác nhau. Các vấn đề từng được ghi nhận bao gồm khả năng dự đoán sai chuyển động của một phương tiện đang được kéo, cũng như phản ứng nhận diện của xe trước các cột hoặc vật thể cố định có hình dạng cột.

Bên cạnh các đợt triệu hồi, Waymo hiện cũng đang đối mặt với cuộc điều tra của NHTSA sau một vụ việc hồi tháng 1/2026 tại Santa Monica, California. Khi đó, một xe tự hành của công ty đã va chạm với một trẻ em gần trường tiểu học, khiến nạn nhân bị thương nhẹ.

Không riêng tại Mỹ, công nghệ robotaxi cũng gặp không ít trở ngại tại Trung Quốc. Trước đó, nước này đã tạm dừng cấp giấy phép mới cho dịch vụ gọi xe tự động sau sự cố nghiêm trọng của Baidu tại Vũ Hán.

Vào tháng 3/2026, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đang điều tra một vụ việc xảy ra hồi tháng 1, trong đó các xe tự hành Waymo bị cáo buộc vượt qua một chiếc xe buýt trường học đang dừng với đèn cảnh báo bật.

Các sự cố liên tiếp cho thấy dù công nghệ xe tự hành đã đạt nhiều bước tiến trong việc triển khai thương mại, khả năng xử lý các tình huống giao thông bất thường như công trường, thiên tai hoặc các quy tắc giao thông đặc biệt vẫn đang là thách thức lớn đối với dịch vụ xe tự hành.