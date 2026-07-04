Trung Quốc chính thức tiếp quản nhà máy Nissan tại Nam Phi

Hãng xe Trung Quốc Chery tiếp quản nhà máy cũ của Nissan tại Nam Phi, đầu tư nâng cấp để khởi động sản xuất từ năm 2027.

Hãng xe Trung Quốc Chery chính thức tiếp quản nhà máy cũ của Nissan tại Nam Phi, đồng thời lên kế hoạch đầu tư hàng triệu USD để nâng cấp dây chuyền, hướng tới biến quốc gia này thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu và nghiên cứu phát triển tại châu Phi.

Hãng xe Trung Quốc Chery tiếp quản nhà máy Nissan ở Nam Phi

Chery tiếp quản nhà máy sản xuất ôtô trước đây của Nissan tại Rosslyn (Nam Phi), theo thỏa thuận đã được công bố từ tháng 1/2026. Cùng với việc tiếp quản cơ sở sản xuất, Chery cho biết sẽ đầu tư hàng triệu USD để nâng cấp nhà máy, bổ sung máy móc và trang thiết bị trước khi bắt đầu lắp ráp xe tại đây vào giữa năm 2027.

Vào ngày 3/7, Chery chính thức tiếp quản nhà máy cũ của Nissan tại Nam Phi, đồng thời lên kế hoạch đầu tư hàng triệu USD để nâng cấp dây chuyền.

Theo kế hoạch dài hạn, Chery muốn xây dựng Nam Phi trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu, nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như điều hành các hoạt động khu vực của hãng trên toàn châu Phi.

Là nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất Trung Quốc, Chery cam kết giữ lại toàn bộ 692 nhân viên đang làm việc tại nhà máy Rosslyn. Hãng cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo ra gần 3.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực sản xuất, chuỗi cung ứng cùng các ngành dịch vụ liên quan.

Chủ tịch Chery Automobile, ông Yin Tongyue, bắt tay với Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile tại lễ khánh thành nhà máy sản xuất của Chery tại nhà máy Nissan cũ ở Rosslyn, Pretoria.

Phát biểu tại lễ tiếp quản nhà máy cũ của Nissan với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp, quan chức chính phủ và đại diện ngành công nghiệp ôtô, ông Charlie Zhang, Phó chủ tịch Chery Auto, cho biết mục tiêu dài hạn của hãng là biến Rosslyn thành một tổ hợp hoàn chỉnh.

"Chúng tôi muốn xây dựng nơi đây thành trung tâm tích hợp nghiên cứu và phát triển, vận hành chuỗi cung ứng và đào tạo nhân lực, qua đó hỗ trợ sự hiện diện ngày càng mở rộng của Chery cũng như mục tiêu vượt mốc 100.000 xe bán ra mỗi năm tại thị trường Nam Phi", ông Zhang cho biết.

Chiến lược toàn cầu hóa của các hãng xe Trung Quốc

Động thái mở rộng của Chery phản ánh xu hướng chung của nhiều hãng xe Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và tình trạng dư thừa công suất tại thị trường nội địa. Các nhà sản xuất ôtô đang đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, đồng thời mở rộng mạng lưới sản xuất và kinh doanh trên quy mô toàn cầu.

Động thái mở rộng của Chery phản ánh xu hướng chung của nhiều hãng xe Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và tình trạng dư thừa công suất tại thị trường nội địa.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy Rosslyn sẽ sản xuất các mẫu SUV thuộc dòng Jetour T Series, bao gồm Jetour T1, Jaecoo J5 và Chery Tiggo 4. Riêng Jaecoo J5 sẽ được cung cấp cả phiên bản sử dụng động cơ đốt trong (ICE) lẫn phiên bản xe năng lượng mới (NEV).

Chery sẽ đầu tư hàng triệu USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống tiện ích và dây chuyền sản xuất của nhà máy, song không tiết lộ con số cụ thể. Trong giai đoạn tăng tốc sản xuất vào quý III và quý IV năm 2027, hãng đặt mục tiêu xuất xưởng khoảng 15.000 xe.

Chery cũng có kế hoạch đưa thêm các nhà cung cấp từ Trung Quốc sang Nam Phi, đặc biệt trong lĩnh vực linh kiện dành cho xe điện và các hệ thống xe thông minh, nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng.

Song song với hoạt động sản xuất, Chery cũng triển khai chương trình nâng tỷ lệ nội địa hóa lên khoảng 40% ngay trong giai đoạn đầu và đang khảo sát các nhà cung cấp cấp 1 (Tier-1) tại Nam Phi.

Bên cạnh đó, ông Zhang Guibing, Phó chủ tịch điều hành Chery Auto, cho biết hãng cũng có kế hoạch đưa thêm các nhà cung cấp từ Trung Quốc sang Nam Phi, đặc biệt trong lĩnh vực linh kiện dành cho xe điện và các hệ thống xe thông minh, nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động sản xuất tại nhà máy Rosslyn trong những năm tới.