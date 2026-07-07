Tesla lập kỷ lục giao xe trong quý II/2026

Tesla ghi nhận lượng xe giao trong quý II/2026 cao nhất từ trước đến nay, vượt xa dự báo của giới phân tích nhờ đà phục hồi mạnh tại châu Âu.

Tesla công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với lượng xe bàn giao đạt mức kỷ lục, vượt xa kỳ vọng của Phố Wall nhờ sự hồi phục đáng kể tại thị trường châu Âu. Thành tích này được xem là tín hiệu tích cực, giúp củng cố triển vọng hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk có thể lấy lại tăng trưởng doanh số trong năm nay sau 2 năm liên tiếp suy giảm.

Số lượng xe bàn giao trong quý II tăng 25%

Trong quý II/2026, Tesla đã bàn giao 480.126 xe, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa mức dự báo trung bình 402.776 xe của các nhà phân tích do Visible Alpha khảo sát. Đây cũng là số lượng xe giao trong quý II cao nhất lịch sử của hãng.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026, hãng đã bàn giao 480.126 xe, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và đây cũng là số lượng xe giao trong quý II cao nhất lịch sử của hãng.

Trong khi đó, sản lượng của Tesla trong quý đạt 451.758 xe, thấp hơn số lượng xe giao hơn 28.000 chiếc. Điều này cho thấy hãng đã giải phóng đáng kể lượng xe tồn kho tích lũy trong quý I/2026.

Kết quả tích cực từ mảng kinh doanh ôtô - vốn vẫn là nguồn doanh thu chủ lực của Tesla - được đánh giá là rất quan trọng trong bối cảnh CEO Elon Musk đang dồn nguồn lực cho các lĩnh vực tốn kém như trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự lái và robot. Đây cũng là những yếu tố đang đóng vai trò quan trọng trong mức định giá khoảng 1.600 tỷ USD của công ty.

Kết quả tích cực từ mảng kinh doanh ôtô - vốn vẫn là nguồn doanh thu chủ lực của Tesla - được đánh giá là rất quan trọng trong bối cảnh CEO Elon Musk đang dồn nguồn lực cho các lĩnh vực tốn kém như trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự lái và robot.

Dù vậy, cổ phiếu Tesla vẫn giảm khoảng 7%. Theo giới phân tích, phần lớn kỳ vọng tích cực đã được phản ánh vào giá cổ phiếu khi mã này đã tăng khoảng 12% trong tuần trước thời điểm công bố báo cáo.

Châu Âu là động lực phát triển chính

Sự phục hồi của Tesla tại châu Âu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm giá nhiên liệu tăng cao, các chương trình hỗ trợ xe điện, quá trình điện hóa đội xe doanh nghiệp diễn ra nhanh hơn, cùng với việc phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng trước các quan điểm chính trị của ông Elon Musk trong năm ngoái dần lắng xuống.

Sự phục hồi của Tesla tại châu Âu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm giá nhiên liệu tăng cao, các chương trình hỗ trợ xe điện từ chính phủ, quá trình điện hóa đội xe doanh nghiệp diễn ra nhanh hơn.

Ông Seth Goldstein, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao của Morningstar, nhận định châu Âu hiện là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của Tesla. Theo ông, doanh số tại Mỹ vẫn tiếp tục giảm, dù mức giảm nhẹ hơn so với toàn thị trường xe điện của nước này, trong khi thị trường Trung Quốc chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn.

Ban đầu, ông Goldstein dự báo Tesla sẽ trải qua năm thứ 3 liên tiếp sụt giảm doanh số thường niên. Tuy nhiên, sau khi công bố số liệu quý II/2026, ông cho rằng khả năng này hiện rất khó xảy ra.

Chiến lược sản phẩm và giá bán đang giúp khách hàng vượt qua những băn khoăn liên quan đến hình ảnh cá nhân của ông Elon Musk tại thị trường châu Âu.

Năm ngoái, Tesla đã tung ra các phiên bản giá rẻ Model 3 Standard và Model Y Standard, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi cùng các gói tài chính hấp dẫn nhằm kích cầu. Theo ông Sam Fiorani, Phó chủ tịch hãng nghiên cứu AutoForecast Solutions, chiến lược sản phẩm và giá bán đang giúp khách hàng vượt qua những băn khoăn liên quan đến hình ảnh cá nhân của ông Elon Musk.

Tesla kỳ vọng lớn vào thị trường Mỹ trong quý III

Tuy nhiên, thị trường Mỹ vẫn đối mặt với nhiều thách thức sau khi các ưu đãi thuế dành cho xe điện bị bãi bỏ từ cuối năm ngoái. Ông Fiorani cho biết vẫn lạc quan một cách thận trọng về khả năng Tesla tăng trưởng trong năm nay, nhưng nhấn mạnh việc chấm dứt các chương trình hỗ trợ mua xe điện tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu tại Mỹ.

Việc chấm dứt các chương trình hỗ trợ mua xe điện tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu tại Mỹ, trong khi quá trình làm mới dòng sản phẩm lâu năm đã giúp hãng cải thiện đáng kể sức cạnh tranh tại Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà phân tích đánh giá quá trình làm mới dòng sản phẩm lâu năm đã giúp Tesla cải thiện đáng kể sức cạnh tranh tại Trung Quốc. Doanh số các mẫu xe sản xuất tại nhà máy Thượng Hải tiếp tục tăng trong năm nay nhờ phiên bản Model Y nâng cấp, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ BYD cùng nhiều hãng xe điện nội địa khác.

Tesla giới thiệu chiếc Model Y L dành cho thị trường Mỹ. Đây là mẫu SUV điện trục cơ sở kéo dài với 3 hàng ghế và cấu hình 6 chỗ ngồi. Tesla Model Y L trước đó đã góp phần thúc đẩy doanh số tại Trung Quốc và được kỳ vọng sẽ giúp hãng khôi phục nhu cầu tại thị trường này.

Tesla đẩy mạnh đầu tư AI, robotaxi và robot hình người

Bên cạnh hoạt động sản xuất ôtô, Tesla đang mở rộng đáng kể sang các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Công ty dự kiến chi hơn 25 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, gần gấp 3 lần mức 8,5 tỷ USD của năm trước. Khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để mở rộng hạ tầng AI, tăng công suất sản xuất pin, xây dựng dây chuyền sản xuất Cybercab và phát triển robot hình người Optimus.

Tesla dự kiến chi hơn 25 tỷ USD cho đầu tư vốn trong năm 2026, được sử dụng để mở rộng hạ tầng AI, tăng công suất sản xuất pin, xây dựng dây chuyền sản xuất Cybercab và phát triển robot hình người Optimus.

Tesla cũng tiếp tục triển khai phần mềm hỗ trợ lái xe tiên tiến FSD tại châu Âu, dù hiện mới chỉ được cung cấp tại một số quốc gia. Các nhà phân tích kỳ vọng phạm vi triển khai sẽ được mở rộng trong những tháng tới, qua đó hỗ trợ doanh số bán xe.

Theo ông David Wagner, Giám đốc bộ phận đầu tư cổ phiếu của Aptus Capital Advisors - đơn vị đang nắm giữ cổ phiếu Tesla, giá cổ phiếu vẫn biến động mạnh khi nhà đầu tư vừa hào hứng với sự phục hồi doanh số, vừa chờ đợi bằng chứng Tesla có thể hiện thực hóa các cam kết về AI, robotaxi và công nghệ xe tự lái.

Việc sản xuất Tesla Cybercab - mẫu xe tự hành được thiết kế riêng, không có vô lăng và bàn đạp - dự kiến sẽ được đẩy mạnh vào cuối năm nay. Hiện tại, phiên bản thương mại của mẫu EV này đã được thử nghiệm tại Mỹ.

Trong khi đó, việc sản xuất Tesla Cybercab - mẫu xe tự hành được thiết kế riêng, không có vô lăng và bàn đạp - dự kiến sẽ được đẩy mạnh vào cuối năm nay. Ở một diễn biến khác, đối thủ của Tesla là Rivian cũng vừa nâng dự báo lượng xe giao trong cả năm, đồng thời công bố kết quả giao xe quý II/2026 vượt kỳ vọng của thị trường.