Xe điện không vô lăng Tesla Cybercab bắt đầu chạy thử tại Mỹ

Tesla Cybercab bắt đầu thử nghiệm trên đường phố với thiết kế không vô lăng hay bàn đạp ga thắng, trong bối cảnh Mỹ đang điều chỉnh quy định để mở đường cho xe tự hành thế hệ mới.

Tesla đã bắt đầu đưa những chiếc Cybercab bản thương mại đầu tiên ra đường phố Austin, bang Texas (Mỹ) để thử nghiệm kỹ thuật, đánh dấu bước tiến mới của mẫu robotaxi không trang bị vô lăng, bàn đạp ga hay phanh cũng như các cần điều khiển truyền thống.

Tesla Cybercab bản thương mại bắt đầu được thử nghiệm

Trước đó, các mẫu Tesla Cybercab chạy thử vẫn được trang bị vô lăng và một số bộ phận điều khiển quen thuộc. Điều này khiến một số người cho rằng Tesla có thể đã thay đổi kế hoạch và sẽ đưa các trang bị này trở lại trên phiên bản thương mại.

Trước đó, các mẫu Tesla Cybercab chạy thử vẫn được trang bị vô lăng và một số bộ phận điều khiển quen thuộc. Điều này khiến một số người cho rằng hãng có thể đã thay đổi kế hoạch và sẽ đưa các trang bị này trở lại trên phiên bản thương mại.

Tuy nhiên, việc các xe thử nghiệm xuất hiện với vô lăng và bàn đạp chủ yếu xuất phát từ những yêu cầu pháp lý hiện hành tại Mỹ. Theo Bộ tiêu chuẩn An toàn Xe cơ giới Liên bang (FMVSS) do Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) quản lý, các phương tiện tự hành hoàn toàn hiện vẫn gặp nhiều giới hạn khi muốn vận hành trên đường công cộng mà không có các bộ phận điều khiển truyền thống.

Mới đây, Tesla xác nhận những chiếc Cybercab sản xuất đầu tiên đã bắt đầu các bài kiểm tra kỹ thuật trên đường phố tại Austin. Hãng đăng tải trên mạng xã hội X rằng: "Các bài thử nghiệm kỹ thuật của những chiếc Cybercab sản xuất đầu tiên đã bắt đầu tại Austin", kèm theo một đoạn video dài 27 giây ghi lại quá trình xe vận hành.

Mới đây, Tesla xác nhận những chiếc Cybercab sản xuất đầu tiên đã bắt đầu các bài kiểm tra kỹ thuật trên đường phố tại Austin. Đặc biệt, chiếc xe không trang bị các thiết bị điều khiển truyền thống như trước đó.

Tesla Cybercab được thiết kế ngay từ đầu như một phương tiện tự hành chuyên dụng, loại bỏ hoàn toàn vô lăng, bàn đạp ga, bàn đạp phanh và cần gạt điều khiển. Mẫu xe này không hướng đến việc cho con người trực tiếp lái mà được phát triển để hoạt động như một robotaxi.

Mỹ dần nới lỏng quy định về robotaxi tự hành

Các quy định tại Mỹ đang có dấu hiệu thay đổi để phù hợp hơn với sự phát triển của công nghệ xe tự hành. NHTSA cho biết những điều chỉnh mới trong khuôn khổ FMVSS sẽ loại bỏ yêu cầu bắt buộc về bàn đạp phanh đối với một số phương tiện tự hành, mở đường cho các thiết kế không cần hệ thống điều khiển truyền thống.

Được giới thiệu lần đầu vào tháng 10/2024, Tesla Cybercab là mẫu xe điện được phát triển ngay từ đầu cho mục đích robotaxi, không trang bị các thiết bị điều khiển truyền thống như vô lăng hay bàn đạp ga thắng.

Đại diện NHTSA cho biết Mỹ cần thay đổi cách tiếp cận quản lý để tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực xe tự hành. Theo đó, cơ quan này sẽ loại bỏ những rào cản không cần thiết đối với các thiết kế mới, đồng thời vẫn duy trì các yêu cầu quan trọng về an toàn và trách nhiệm của các nhà phát triển công nghệ tự hành.

Bên cạnh những thay đổi về mặt pháp lý, số lượng xe tự hành không có bộ điều khiển truyền thống mà các hãng có thể triển khai hiện nay vẫn đang bị giới hạn. Vì vậy, Tesla vẫn phải tiến hành từng bước trong quá trình thử nghiệm và xin cấp phép vận hành.

Việc Tesla Cybercab xuất hiện trên đường phố với thiết kế không vô lăng và bàn đạp được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược robotaxi của hãng xe của tỷ phú Elon Musk.

Việc Tesla Cybercab xuất hiện trên đường phố với thiết kế không vô lăng và bàn đạp được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược robotaxi của hãng, đồng thời cho thấy ngành công nghiệp ôtô đang dần chuyển từ việc cải tiến xe truyền thống sang phát triển những phương tiện được thiết kế hoàn toàn xoay quanh khả năng tự hành.