Thụy Điển phản đối phổ biến tính năng FSD của Tesla tại châu Âu?

Thụy Điển có thể trở thành rào cản mới trong kế hoạch mở rộng FSD của Tesla tại châu Âu, khi cơ quan quản lý nước này lo ngại hệ thống có thể cho phép xe vượt quá giới hạn tốc độ.

Cơ quan giao thông Thụy Điển đang đề xuất Liên minh châu Âu (EU) bỏ phiếu phản đối việc triển khai rộng rãi công nghệ tự lái có giám sát của Tesla, trừ khi hãng loại bỏ khả năng cho phép phương tiện vượt quá giới hạn tốc độ theo luật định.

Thụy Điển từ chối phê duyệt công nghệ FSD của Tesla

Theo một văn bản gửi tới Ủy ban Kỹ thuật về Phương tiện Cơ giới (TCMV) của EU, Cơ quan Quản lý Giao thông Thụy Điển (TRV) cho rằng tính năng FSD (có giám sát) của Tesla không nên được phê duyệt trên đường phố châu Âu nếu vẫn giữ khả năng bỏ qua giới hạn tốc độ.

Cơ quan Quản lý Giao thông Thụy Điển (TRV) cho rằng tính năng FSD (có giám sát) của Tesla không nên được phê duyệt trên đường phố châu Âu nếu vẫn giữ khả năng bỏ qua giới hạn tốc độ.

TCMV dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp ngày 30/6, trước khi tiến hành bỏ phiếu về việc có cho phép triển khai công nghệ trên toàn EU hay không.

Tesla đã được một số quốc gia châu Âu cấp phép sử dụng FSD. Công nghệ này cho phép xe tự điều khiển trên đường đô thị và cao tốc dưới sự giám sát của người lái. Nếu được EU phê duyệt trên diện rộng, FSD có thể trở thành lợi thế quan trọng giúp Tesla thúc đẩy doanh số tại khu vực đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe điện Trung Quốc.

Nếu được EU phê duyệt trên diện rộng, FSD có thể trở thành lợi thế quan trọng giúp Tesla thúc đẩy doanh số tại khu vực đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe điện Trung Quốc.

Tuy nhiên, Thụy Điển cho rằng khả năng vượt tốc độ của hệ thống có thể làm suy yếu mục tiêu an toàn của công nghệ tự động hóa. Cơ quan này đề nghị Tesla loại bỏ tính năng trên. Nếu không, TRV khuyến nghị đại diện Thụy Điển tại TCMV bỏ phiếu chống lại đề xuất triển khai FSD trên toàn EU.

Tesla hiện chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này. Trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, hãng nhấn mạnh tài xế không nên phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống để xác định tốc độ, đồng thời phải "lái xe ở tốc độ an toàn dựa trên tình trạng giao thông và điều kiện đường phố".

Tại sao Thụy Điển phản đối phổ biến FSD tại châu Âu?

FSD cho phép người dùng thiết lập tùy chọn "Speed Offset", giúp xe chạy cao hơn giới hạn tốc độ được ghi nhận theo một mức chênh lệch do tài xế cài đặt. Đây chính là điểm gây tranh cãi với các cơ quan quản lý châu Âu.

FSD cho phép người dùng thiết lập tùy chọn "Speed Offset", giúp xe chạy cao hơn giới hạn tốc độ được ghi nhận theo một mức chênh lệch do tài xế cài đặt. Đây chính là điểm gây tranh cãi với các cơ quan quản lý châu Âu.

Các tài liệu nội bộ cho thấy Cơ quan Giao thông Thụy Điển (STA), đơn vị chịu trách nhiệm phê duyệt kiểu loại xe tại nước này, cũng đã nêu những lo ngại tương tự với Tesla và Cơ quan Giao thông Hà Lan (RDW). Hai bên từng có cuộc họp kéo dài 2 giờ vào ngày 4/6 để thảo luận về vấn đề này.

RDW đã phê duyệt FSD vào tháng 4/2026 và đang ủng hộ việc mở rộng công nghệ trên toàn EU. Trong khi đó, đại diện TRV cho biết quan điểm của cơ quan này vẫn không thay đổi so với lá thư tháng 4 và phù hợp với lập trường của STA.

Tại châu Âu, Tesla sử dụng tính năng "Contextual Max Speed", tự điều chỉnh tốc độ theo dòng giao thông, cùng tùy chọn "Speed Offset" cho phép xe chạy cao hơn giới hạn pháp lý.

FSD của Tesla sử dụng camera cùng dữ liệu bản đồ để nhận diện giới hạn tốc độ. Tại Mỹ, hệ thống có thể vượt giới hạn tốc độ trong một số điều kiện, đồng thời cung cấp nhiều chế độ lái như Sloth, Chill, Standard, Hurry và Mad Max.

Tại châu Âu, các chế độ này không được cung cấp. Tesla thay vào đó sử dụng tính năng "Contextual Max Speed", tự điều chỉnh tốc độ theo dòng giao thông, cùng tùy chọn "Speed Offset" cho phép xe chạy cao hơn giới hạn pháp lý.

Tesla gây chia sẻ giữa các nước châu Âu

Không chỉ Thụy Điển, một số quốc gia Bắc Âu khác như Phần Lan và Na Uy cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Trong khi đó, Lithuania, Estonia, Đan Mạch và Bỉ gần đây đã cho phép sử dụng FSD sau khi Hà Lan trở thành quốc gia đầu tiên chấp thuận.

Để được EU thông qua, đề xuất phổ biến công nghệ FSD của Tesla cần đạt đa số đủ điều kiện với ít nhất 15 trong tổng số 27 quốc gia thành viên ủng hộ, đồng thời đại diện cho tối thiểu 65% dân số toàn khối.

Một quan chức giao thông Estonia cho biết việc vượt tốc độ vẫn là mối quan tâm, nhưng nước này phê duyệt FSD vì người lái vẫn giữ trách nhiệm cuối cùng trong hệ thống "tự lái có giám sát". Estonia hiện chưa quyết định cách bỏ phiếu tại TCMV.

Để được EU thông qua, đề xuất cần đạt đa số đủ điều kiện với ít nhất 15 trong tổng số 27 quốc gia thành viên ủng hộ, đồng thời đại diện cho tối thiểu 65% dân số toàn khối. Nếu đề xuất bị bác bỏ, giấy phép tạm thời do Hà Lan cấp có thể hết hiệu lực sau 6 tháng, kéo theo các phê duyệt cấp quốc gia dựa trên giấy phép này cũng có nguy cơ bị thu hồi.