Hiệu quả của hệ thống hỗ trợ lái FSD của Tesla bị 'thổi phồng'?

Tesla bị nghi ngờ sử dụng các số liệu an toàn tự công bố gây hiểu lầm về hệ thống FSD trong quá trình xin phê duyệt tại châu Âu.

Tesla đang đối mặt với các nghi vấn tại châu Âu sau khi bị cho là đã sử dụng các số liệu an toàn tự công bố về hệ thống hỗ trợ lái FSD (Full Self-Driving) theo cách gây hiểu lầm trong quá trình xin phê duyệt.

Hiệu quả của hệ thống hỗ trợ lái FSD của Tesla có bị "thổi phồng"?

Trong nỗ lực mở rộng phê duyệt FSD tại châu Âu nhằm cải thiện thị phần, Tesla đã cung cấp cho các cơ quan quản lý tại Thụy Điển và Hà Lan các thống kê an toàn do chính hãng công bố. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu an toàn giao thông độc lập cho rằng những dữ liệu này mang tính "marketing" gây nhiễu, do dựa trên các so sánh không tương thích và giả định thiếu thực tế.

Có nhiều nghi vấn về những công bố của Tesla về hiệu quả của hệ thống hỗ trợ lái FSD. Những con số được hãng xe điện đưa ra có thể làm sai lệch đánh giá của các cơ quan chức năng tại một số nước ở châu Âu.

Theo Reuters, CEO Elon Musk cùng các lãnh đạo Tesla trong thời gian qua liên tục nhấn mạnh rằng FSD có thể an toàn hơn tài xế con người tới 10 lần. Tuy vậy, phân tích của hãng tin này cho thấy nhiều phép so sánh trong dữ liệu của hãng bị sai lệch, làm phóng đại mức độ an toàn của hệ thống hỗ trợ lái này.

Tài liệu thu thập qua yêu cầu công khai cho thấy Tesla đã gửi các số liệu này tới cơ quan quản lý đường bộ Hà Lan RDW trong quá trình xin phê duyệt FSD vào cuối năm 2024. Trong một bức thư gửi RDW, hãng cho rằng việc sử dụng FSD nhiều hơn sẽ giúp "đường phố an toàn hơn" và cung cấp liên kết đến báo cáo an toàn tự công bố.

Tuy nhiên, các cơ quan an toàn giao thông của một số nước khẳng định họ không dựa vào các tuyên bố marketing mà tự tiến hành kiểm tra, phân tích và đánh giá trên đường thử cũng như đường công cộng.

Sau hơn một năm thử nghiệm và làm việc với Tesla, RDW đã phê duyệt FSD tại Hà Lan vào tháng 4/2025 và đang thúc đẩy quá trình xin phê duyệt trên toàn EU. Tuy nhiên, RDW khẳng định họ không dựa vào các tuyên bố marketing mà tự tiến hành kiểm tra, phân tích và đánh giá trên đường thử cũng như đường công cộng.

Cơ quan này cho biết Tesla đã thu thập lượng dữ liệu lớn trong quá trình thử nghiệm, nhưng không công bố chi tiết loại dữ liệu hay phương pháp đo lường. RDW cũng không xác nhận liệu họ có đánh giá các thống kê an toàn từ Mỹ hay không.

Tesla đo đạc hiệu quả của hệ thống FSD như thế nào?

Reuters cho biết Tesla đang so sánh tỷ lệ tai nạn của xe dùng FSD với dữ liệu tai nạn trung bình của toàn bộ phương tiện tại Mỹ, bao gồm cả các vụ va chạm nhẹ và đội xe cũ hơn nhiều. Cách so sánh này được cho là làm sai lệch kết quả, vì xe Tesla thường mới hơn và được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại hơn.

Theo như Tesla công bố, FSD có thể an toàn hơn tài xế con người tới 10 lần, thậm chí "FSD có thể cứu 32.000 sinh mạng và ngăn 1,9 triệu ca chấn thương" nếu thay thế toàn bộ phương tiện giao thông tại Mỹ bằng xe Tesla.

Ngoài ra, công ty còn so sánh các vụ tai nạn kích hoạt túi khí trong chế độ FSD với dữ liệu tai nạn chung của toàn bộ phương tiện, khiến mức độ nghiêm trọng của sự cố không tương đồng.

Theo các nhà nghiên cứu, một số tuyên bố như "FSD có thể cứu 32.000 sinh mạng và ngăn 1,9 triệu ca chấn thương" dựa trên giả định rằng toàn bộ phương tiện tại Mỹ, bao gồm xe tải và xe máy, đều được thay thế bằng xe Tesla chạy FSD, điều bị đánh giá là không thực tế.

Hiện tại, chức năng FSD đang được sử dụng ở nhiều thị trường, đặc biệt là tại Mỹ. Tính năng này đang được áp dụng cho dịch vụ gọi xe tự lái Robotaxi của hãng tại nhiều bang khác nhau.

Sau quyết định phê duyệt tại Hà Lan, một quan chức của Tesla đã gửi email tới cơ quan quản lý Thụy Điển, kèm theo bản trình bày cho rằng xe có FSD có thể đi xa hơn gấp 7 lần giữa các vụ tai nạn so với trung bình xe tại Mỹ. Cơ quan quản lý giao thông Thụy Điển từ chối bình luận trực tiếp về dữ liệu của Tesla, nhưng nhấn mạnh rằng mọi đánh giá đều dựa trên bằng chứng tổng thể, không chỉ số liệu tổng hợp.

Hiệu quả của FSD có tính khách quan không?

Ủy ban An toàn Giao thông châu Âu bày tỏ lo ngại về việc các số liệu không được kiểm chứng độc lập có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách. Đại diện tổ chức cho rằng nếu Tesla muốn đưa ra tuyên bố an toàn, dữ liệu cần được kiểm chứng bởi các viện nghiên cứu hoặc trường đại học độc lập.

Tesla cho rằng việc được phê duyệt FSD tại châu Âu là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng doanh số trong khu vực, đặc biệt khi hãng đang phải cạnh tranh quyết liệt với các thương hiệu đến từ Trung Quốc.

Tesla cho rằng việc được phê duyệt FSD tại châu Âu là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng doanh số trong khu vực. Hãng đang nỗ lực giành lại thị phần sau khi doanh số sụt giảm trong năm trước, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe điện Trung Quốc.

Theo quy trình của Liên minh châu Âu, việc phê duyệt rộng rãi FSD cần sự đồng thuận của phần lớn các quốc gia thành viên, đại diện cho đa số dân số EU. Trong khi đó, từng quốc gia vẫn có thể phê duyệt riêng lẻ trước khi có quyết định chung toàn khối.

Trong bối cảnh FSD đang được xem xét mở rộng toàn EU, tranh cãi về tính minh bạch và phương pháp thống kê có thể tiếp tục là điểm nóng trong quá trình phê duyệt sắp tới.

Một số quốc gia như Hy Lạp đã bày tỏ ủng hộ việc phê duyệt, dẫn chứng dữ liệu từ Mỹ cho thấy hệ thống có thể giúp giảm tai nạn đáng kể. Tuy nhiên, cơ quan vận tải Na Uy lại cảnh báo rằng các số liệu do Tesla tự công bố "khó tương quan" với thống kê tai nạn thực tế của cơ quan quản lý.

Vụ việc cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa dữ liệu do Tesla công bố và cách các cơ quan quản lý châu Âu đánh giá công nghệ hỗ trợ lái tự động. Trong bối cảnh FSD đang được xem xét mở rộng toàn EU, tranh cãi về tính minh bạch và phương pháp thống kê có thể tiếp tục là điểm nóng trong quá trình phê duyệt sắp tới.