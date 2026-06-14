Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Thêm một nước châu Âu phê duyệt công nghệ hỗ trợ lái FSD của Tesla

  • Chủ nhật, 14/6/2026 11:03 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Tesla tiếp tục mở rộng công nghệ hỗ trợ lái tại châu Âu sau khi được Bỉ cấp phép triển khai hệ thống FSD có giám sát.

Tesla đã nhận được sự chấp thuận để cung cấp phần mềm hỗ trợ lái xe Full Self-Driving (FSD) có giám sát tại Bỉ, mở đường cho hãng xe điện Mỹ triển khai công nghệ này tại một trong những thị trường ôtô quan trọng của châu Âu.

Tính năng FSD của Tesla chính thức được phê duyệt tại Bỉ

Thông tin trên được bà Annick De Ridder, Bộ trưởng Giao thông vùng Flanders của Bỉ, xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Bà cho biết đã ký văn bản phê duyệt, đồng thời đăng tải hình ảnh tài liệu chính thức có chữ ký.

tesla, bi, fsd, my, chau au, xe dien, eu, AI, tri tue nhan tao, elon musk anh 1

Bộ trưởng Giao thông vùng Flanders của Bỉ Annick De Ridder xác nhận phê duyệt công nghệ hỗ trợ lái FSD của Tesla, đồng thời đăng tải hình ảnh tài liệu chính thức có chữ ký trên mạng xã hội X.

Theo bà De Ridder, quyết định cấp phép được đưa ra sau khi Tesla hoàn thành thành công một loạt bài kiểm tra đối với công nghệ FSD tại Bỉ. Việc được phê duyệt cho phép hãng xe điện bắt đầu triển khai hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến này tới khách hàng trong nước.

Dù mang tên Full Self-Driving, hệ thống FSD hiện vẫn thuộc nhóm công nghệ hỗ trợ người lái, yêu cầu tài xế phải giám sát liên tục và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Công nghệ này sử dụng các camera, hệ thống xử lý dữ liệu và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các tác vụ như giữ làn đường, điều khiển tốc độ, nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ di chuyển trong nhiều tình huống giao thông.

Đã có 5 quốc gia châu Âu phê duyệt FSD của Tesla

Một điểm đáng chú ý trong quy định của Bỉ là giấy phép được cấp tại 1 trong 3 vùng hành chính của nước này có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Điều đó đồng nghĩa Tesla có thể triển khai FSD tại cả 3 vùng gồm Flanders, Wallonia và Brussels sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt.

tesla, bi, fsd, my, chau au, xe dien, eu, AI, tri tue nhan tao, elon musk anh 2

Bỉ trở thành quốc gia thứ 5 trong Liên minh châu Âu (EU) cho phép Tesla cung cấp công nghệ FSD có giám sát, sau Hà Lan, Litva, Estonia và Đan Mạch.

Bỉ trở thành quốc gia thứ 5 trong Liên minh châu Âu (EU) cho phép hãng xe của tỷ phú Elon Musk cung cấp công nghệ FSD có giám sát, sau Hà Lan, Lithuania, Estonia và Đan Mạch. Việc được mở rộng sang Bỉ đánh dấu thêm một bước tiến trong chiến lược đưa công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của Tesla vào thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, việc triển khai FSD tại khu vực này vẫn phụ thuộc vào các quy định pháp lý liên quan đến an toàn giao thông, trách nhiệm của người lái và khung quản lý đối với công nghệ tự động hóa trên đường phố công cộng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Tesla được 'bật đèn xanh' chức năng tự lái tại Hà Lan

Việc Tesla được Hà Lan phê duyệt chức năng tự lái có giám sát không chỉ mở đường vào châu Âu mà còn có thể trở thành cú hích quan trọng cho tham vọng AI và doanh số của hãng.

16:00 12/4/2026

Thêm một nước châu Âu duyệt hệ thống tự lái FSD của Tesla

Sau Hà Lan, Lithuania trở thành quốc gia thứ hai tại châu Âu cho phép triển khai hệ thống hỗ trợ lái FSD có giám sát của Tesla.

12:04 21/5/2026

Tesla âm thầm đổi tên FSD trước khi bị khách hàng Trung Quốc kiện

Tesla đang đối mặt với vụ kiện của 10 khách hàng tại Trung Quốc vì cáo buộc quảng bá sai lệch về công nghệ hỗ trợ lái FSD.

07:07 2/6/2026

J.P. Morgan nang muc xep hang co phieu Tesla hinh anh

J.P. Morgan nâng mức xếp hạng cổ phiếu Tesla

15:56 7/6/2026 15:56 7/6/2026

0

J.P. Morgan nâng xếp hạng cổ phiếu Tesla và tăng mạnh giá mục tiêu, cho rằng tương lai tăng trưởng của hãng sẽ được dẫn dắt bởi robot, xe tự lái và AI.

Việt Hà

tesla bỉ fsd mỹ châu âu xe điện eu AI trí tuệ nhân tạo elon musk Tesla tesla bỉ fsd mỹ châu âu xe điện eu AI trí tuệ nhân tạo elon musk

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý