Tesla tiếp tục mở rộng công nghệ hỗ trợ lái tại châu Âu sau khi được Bỉ cấp phép triển khai hệ thống FSD có giám sát.

Tesla đã nhận được sự chấp thuận để cung cấp phần mềm hỗ trợ lái xe Full Self-Driving (FSD) có giám sát tại Bỉ, mở đường cho hãng xe điện Mỹ triển khai công nghệ này tại một trong những thị trường ôtô quan trọng của châu Âu.

Tính năng FSD của Tesla chính thức được phê duyệt tại Bỉ

Thông tin trên được bà Annick De Ridder, Bộ trưởng Giao thông vùng Flanders của Bỉ, xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Bà cho biết đã ký văn bản phê duyệt, đồng thời đăng tải hình ảnh tài liệu chính thức có chữ ký.

Bộ trưởng Giao thông vùng Flanders của Bỉ Annick De Ridder xác nhận phê duyệt công nghệ hỗ trợ lái FSD của Tesla, đồng thời đăng tải hình ảnh tài liệu chính thức có chữ ký trên mạng xã hội X.

Theo bà De Ridder, quyết định cấp phép được đưa ra sau khi Tesla hoàn thành thành công một loạt bài kiểm tra đối với công nghệ FSD tại Bỉ. Việc được phê duyệt cho phép hãng xe điện bắt đầu triển khai hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến này tới khách hàng trong nước.

Dù mang tên Full Self-Driving, hệ thống FSD hiện vẫn thuộc nhóm công nghệ hỗ trợ người lái, yêu cầu tài xế phải giám sát liên tục và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Công nghệ này sử dụng các camera, hệ thống xử lý dữ liệu và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ các tác vụ như giữ làn đường, điều khiển tốc độ, nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ di chuyển trong nhiều tình huống giao thông.

Đã có 5 quốc gia châu Âu phê duyệt FSD của Tesla

Một điểm đáng chú ý trong quy định của Bỉ là giấy phép được cấp tại 1 trong 3 vùng hành chính của nước này có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Điều đó đồng nghĩa Tesla có thể triển khai FSD tại cả 3 vùng gồm Flanders, Wallonia và Brussels sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt.

Bỉ trở thành quốc gia thứ 5 trong Liên minh châu Âu (EU) cho phép Tesla cung cấp công nghệ FSD có giám sát, sau Hà Lan, Litva, Estonia và Đan Mạch.

Bỉ trở thành quốc gia thứ 5 trong Liên minh châu Âu (EU) cho phép hãng xe của tỷ phú Elon Musk cung cấp công nghệ FSD có giám sát, sau Hà Lan, Lithuania, Estonia và Đan Mạch. Việc được mở rộng sang Bỉ đánh dấu thêm một bước tiến trong chiến lược đưa công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của Tesla vào thị trường châu Âu.

Tuy nhiên, việc triển khai FSD tại khu vực này vẫn phụ thuộc vào các quy định pháp lý liên quan đến an toàn giao thông, trách nhiệm của người lái và khung quản lý đối với công nghệ tự động hóa trên đường phố công cộng.