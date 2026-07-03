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Xe Ôtô

Doanh số xe điện Tesla lắp ráp tại Trung Quốc tăng mạnh

  • Thứ sáu, 3/7/2026 13:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đà tăng trưởng tại Trung Quốc cùng sự hồi phục của thị trường châu Âu đang giúp Tesla cải thiện kết quả kinh doanh toàn cầu, dù hãng vẫn đối mặt áp lực cạnh tranh lớn từ BYD.

Doanh số xe điện Tesla sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 6/2026, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp. Kết quả này đến trong bối cảnh nhu cầu tại châu Âu phục hồi rõ rệt, trong khi thị trường Trung Quốc vẫn duy trì sức mua ổn định.

Tesla phục hồi mạnh mẽ trong quý II/2026

Theo dữ liệu do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), Tesla đã bán tổng cộng 89.091 chiếc Model 3 và Model Y được sản xuất tại nhà máy Gigafactory Thượng Hải trong tháng 6/2026, bao gồm cả xe tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

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Tesla đã bán tổng cộng 89.091 chiếc Model 3 và Model Y được sản xuất tại nhà máy Gigafactory Thượng Hải trong tháng 6/2026, vốn phục vụ Trung Quốc và các thị trường lân cận như châu Á và châu Âu.

Con số này tăng 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng trên nối tiếp kết quả tích cực của tháng 5/2026, khi doanh số xe Tesla sản xuất tại Trung Quốc tăng tới 39,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung quý II/2026, tổng doanh số trong nước cùng lượng xe xuất khẩu từ nhà máy Thượng Hải đã tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hoạt động sản xuất và tiêu thụ của hãng tại Trung Quốc tiếp tục được cải thiện.

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Nhà máy Gigafactory Thượng Hải hiện không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc mà còn đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu quan trọng của hãng sang châu Âu và nhiều thị trường khác.

Nhà máy Gigafactory Thượng Hải hiện không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường Trung Quốc mà còn đóng vai trò là trung tâm xuất khẩu quan trọng của Tesla sang châu Âu và nhiều thị trường khác. Thương hiệu cũng được dự báo sẽ đạt thành tích gần 403.000 xe được bàn giao trong quý II/2026, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Động lực của Tesla đến từ Trung Quốc và châu Âu

Động lực chính đến từ sự hồi phục của thị trường châu Âu. Sau khi giá nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng giữa Mỹ, IsraelIran, nhiều người tiêu dùng tại khu vực này đã chuyển sang lựa chọn xe điện nhằm giảm chi phí sử dụng. Xu hướng này giúp nhu cầu đối với các mẫu xe Tesla cải thiện đáng kể.

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Sau khi giá nhiên liệu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, nhiều người tiêu dùng tại châu Âu đã chuyển sang lựa chọn xe điện nhằm giảm chi phí sử dụng. Sức mua ổn định tại Trung Quốc cũng góp phần bù đắp cho sự sụt giảm doanh số tại Bắc Mỹ

Sức mua ổn định tại Trung Quốc cũng góp phần bù đắp cho sự sụt giảm doanh số tại Bắc Mỹ, nơi hãng vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực về nhu cầu cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Dù vậy, kết quả kinh doanh của Tesla vẫn có thể chưa đủ để giữ vững vị trí nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. BYD đang cho thấy tốc độ tăng trưởng rất mạnh và nhiều khả năng sẽ giành lại ngôi đầu sau khi tạm thời để Tesla vượt lên trong quý I/2026.

Tesla và BYD đối đầu tại nhiều thị trường lớn

Trong quý II/2026, BYD đã bán ra 557.090 xe thuần điện (BEV) trên toàn cầu, đồng thời ghi nhận tháng tăng trưởng doanh số thứ hai liên tiếp trong tháng 6.

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Với sự phục hồi tại châu Âu và đà tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc, Tesla đang dần cải thiện kết quả kinh doanh sau giai đoạn nhiều biến động. Tuy nhiên, cuộc đua giành vị trí dẫn đầu thị trường xe điện được dự báo sẽ ngày càng quyết liệt.

Kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu. BYD đang đẩy mạnh hiện diện bên ngoài Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường nội địa, nơi cuộc cạnh tranh về giá giữa các hãng xe điện vẫn diễn ra rất khốc liệt.

Với sự phục hồi tại châu Âu và đà tăng trưởng ổn định ở Trung Quốc, Tesla đang dần cải thiện kết quả kinh doanh sau giai đoạn nhiều biến động. Tuy nhiên, cuộc đua giành vị trí dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu được dự báo sẽ ngày càng quyết liệt khi BYD tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và gia tăng hiện diện tại các thị trường quốc tế.

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