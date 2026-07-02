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Xe Ôtô

Doanh số của Tesla sẽ tăng trưởng mạnh trong quý II/2026?

  • Thứ năm, 2/7/2026 07:32 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Sau giai đoạn sụt giảm, Tesla được kỳ vọng phục hồi giao xe quý II/2026 nhờ nhu cầu xe điện tại châu Âu tăng mạnh.

Tesla được kỳ vọng sẽ ghi nhận số lượng xe được bàn giao trong quý II/2026 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu tại thị trường châu Âu phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao khiến nhiều người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn xe điện.

Doanh số của Tesla sẽ tăng trưởng mạnh trong quý II/2026?

Hãng xe đến từ Mỹ có thể đạt thành tích số lượng xe được bàn giao toàn cầu trong quý II/2026 khoảng 402.780 chiếc, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 12,5% so với quý trước. Con số này dựa trên khảo sát 20 nhà phân tích do Visible Alpha thực hiện.

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Theo một số khảo sát, doanh số quý II/2026 của Tesla vào khoảng 403.000 xe, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 12,5% so với quý trước. Động lực chính được cho là đến từ châu Âu.

Nếu đạt được kết quả trên, Tesla sẽ ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 5% trong quý II/2026, đảo chiều so với giai đoạn chịu nhiều áp lực trước đó. Động lực chính được cho là đến từ châu Âu, nơi doanh số xe điện đang được thúc đẩy bởi sự gia tăng chi phí nhiên liệu do ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông.

Deutsche Bank dự báo châu Âu sẽ là khu vực có mức tăng trưởng lớn nhất của Tesla trong quý này, với mức tăng gần 40%. Trong khi đó, doanh số tại Trung Quốc được dự đoán chỉ tăng nhẹ khoảng 3%, còn Bắc Mỹ có thể giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Châu Âu sẽ là khu vực có mức tăng trưởng lớn nhất của Tesla trong quý này, với mức tăng gần 40%. Trong khi đó, doanh số tại Trung Quốc được dự đoán chỉ tăng nhẹ khoảng 3%, còn Bắc Mỹ có thể giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tesla hiện không công bố chi tiết số liệu giao xe theo từng khu vực, do đó các đánh giá của giới phân tích chủ yếu dựa trên dữ liệu thị trường và xu hướng bán hàng.

FSD có thể tăng doanh số của Tesla tại châu Âu?

Sự phục hồi tại châu Âu diễn ra sau một năm 2025 đầy khó khăn khi doanh số Tesla tại khu vực này sụt giảm mạnh. Một trong những nguyên nhân được cho là phản ứng tiêu cực của khách hàng đối với các phát ngôn chính trị của CEO Elon Musk, khiến hình ảnh thương hiệu chịu ảnh hưởng.

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Việc Tesla triển khai hệ thống hỗ trợ lái nâng cao FSD cũng có thể tạo thêm động lực cho doanh số tại châu Âu. Hiện tại, một số nước đã phê chuẩn tính năng này, và EU sẽ đưa ra quyết định chính thức vào cuối năm nay.

Bên cạnh yếu tố giá nhiên liệu, các nhà phân tích cho rằng việc Tesla triển khai hệ thống hỗ trợ lái nâng cao FSD cũng có thể tạo thêm động lực cho doanh số tại châu Âu. Tuy nhiên, tính năng này hiện mới chỉ được cấp phép tại một số ít quốc gia, trong khi Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa ra quyết định về khả năng mở rộng triển khai vào cuối năm nay.

Tại Mỹ, Tesla vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu bị ảnh hưởng bởi việc khoản ưu đãi thuế liên bang dành cho xe điện trị giá 7.500 USD từ thời chính quyền Biden dự kiến hết hiệu lực vào tháng 9/2025.

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Nhằm mở rộng tập khách hàng, hãng đã ra mắt nhiều phiên bản "giá rẻ" như Model 3 Standard và Model Y Standard, trong khi đã khai tử một số mẫu xe khác như Model S và Model X để có thể tập trung chế tạo robot hình người Optimus.

Để cải thiện doanh số, Tesla trong năm qua đã liên tục tung ra các phiên bản giá thấp hơn của 2 mẫu xe chủ lực là Model 3 Standard và Model Y Standard nhằm tiếp cận nhiều khách hàng hơn trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang cạnh tranh gay gắt.

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