Xe điện siêu nhỏ Fiat Topolino sắp được bán tại Mỹ, giá chỉ 14.000 USD

Stellantis chính thức mở bán mẫu xe điện siêu nhỏ Fiat Topolino tại Mỹ với giá từ 13.995 USD, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị bằng một phương tiện nhỏ gọn và tiết kiệm.

Stellantis vừa chính thức mở nhận đặt hàng mẫu xe điện cỡ siêu nhỏ Fiat Topolino tại thị trường Mỹ với mức giá khởi điểm chỉ 13.995 USD , đánh dấu một bước đi khác biệt của thương hiệu Fiat trong nỗ lực mở rộng danh mục EV tại nước này.

Xe điện Fiat Topolino có giá từ 13.995 USD tại Mỹ

Dù có ngoại hình gợi nhớ đến Fiat 500, Topolino thực chất không phải là một chiếc ôtô theo đúng nghĩa truyền thống. Mẫu xe này được xếp vào nhóm quadricycle (xe 4 bánh hạng nhẹ), có cách vận hành gần giống một chiếc xe điện sân golf hơn là xe du lịch.

Stellantis vừa chính thức mở nhận đặt hàng mẫu xe điện cỡ siêu nhỏ Topolino tại thị trường Mỹ với mức giá khởi điểm chỉ 13.995 USD . Mẫu xe này được xếp vào nhóm quadricycle (xe 4 bánh hạng nhẹ) thay vì xe du lịch thông thường.

Theo Stellantis, Fiat Topolino có tốc độ tối đa khoảng 31 km/h và phạm vi hoạt động lên tới 74 km trong một chu kỳ sạc. Để đáp ứng các quy định lưu thông tại Mỹ, khách hàng có thể trang bị bộ chuyển đổi dành cho xe tốc độ thấp (Low-Speed Vehicle conversion kit), giúp nâng tốc độ tối đa lên 40 km/h.

Khi được lắp bộ chuyển đổi này, Fiat Topolino đủ điều kiện lưu thông hợp pháp trên các tuyến đường có giới hạn tốc độ từ 56 km/h trở xuống. Đại diện Stellantis cho biết bộ chuyển đổi sẽ được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, người mua vẫn phải trả thêm 990 USD phí vận chuyển bắt buộc, nâng tổng giá bán thực tế của xe lên 14.985 USD .

Fiat Topolino liệu có thuyết phục được người Mỹ?

Trong tiếng Italy, Topolino có nghĩa là "chú chuột nhỏ". Mẫu xe được sản xuất tại Morocco và sẽ được bán với số lượng giới hạn tại thị trường Mỹ trong năm nay.

Khách hàng Mỹ sẽ có 2 lựa chọn gồm phiên bản mui cứng (hardtop) với cửa truyền thống hoặc phiên bản mui mềm Dolce Vita dạng mui trần, và cả 2 đều có giá từ 13.995 USD .

Khách hàng sẽ có 2 lựa chọn gồm phiên bản mui cứng (hardtop) với cửa truyền thống hoặc phiên bản mui mềm Dolce Vita dạng mui trần, sử dụng dây thừng thay cho cửa xe, mang phong cách tối giản đặc trưng của dòng xe đô thị châu Âu.

Fiat từng gặp nhiều khó khăn tại Mỹ. Trong năm kinh doanh trọn vẹn đầu tiên sau khi quay trở lại thị trường này vào 2012, hãng bán được 43.772 xe. Tuy nhiên, doanh số sau đó liên tục suy giảm và đến năm ngoái chỉ còn khoảng 1.300 xe Fiat được tiêu thụ.

Topolino có tốc độ tối đa khoảng 31 km/h và phạm vi hoạt động lên tới 74 km trong một chu kỳ sạc. Để có thể lưu thông trên đường phố, chủ xe có thể nâng cấp gói "Low-Speed Vehicle" với tốc độ tối đa lên đến 40 km/h.

Đại diện Stellantis cũng nhấn mạnh rằng quyết định đưa Fiat Topolino đến Mỹ không liên quan đến các phát biểu của Tổng thống Donald Trump về phân khúc Kei car. Theo hãng, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước thông qua việc khảo sát mức độ quan tâm của khách hàng tại nhiều sự kiện và triển lãm ôtô trên khắp nước Mỹ.