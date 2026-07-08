Cận cảnh siêu xe Pagani Huayra 70 Derecho độc nhất thế giới

Ông Horacio Pagani cho biết: "Cam kết hàng ngày của chúng tôi là dành sự chú ý tối đa cho từng chi tiết nhỏ nhất, nỗ lực hướng tới sự hài hòa thiết yếu giữa hình thức và chức năng, trí tuệ và kỹ thuật chế tác, giống như Leonardo da Vinci đã dạy chúng ta".