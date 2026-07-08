Cận cảnh siêu xe Pagani Huayra 70 Derecho độc nhất thế giới

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Siêu xe Pagani Huayra 70 Derecho độc nhất thế giới đã được trình làng tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026, vốn được thực hiện bởi bộ phận Grandi Complicazioni.
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Đây là siêu phẩm thứ hai trong bộ ba Pagani Huayra 70 được chế tạo nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập thương hiệu, ông Horacio Pagani.
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Tên gọi của siêu xe này đến từ hiện tượng "Derecho", một hệ thống bão có tổ chức, có khả năng tạo ra những cơn gió thẳng với cường độ phi thường và năng lượng đột ngột.
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Pagani Huayra 70 Derecho nổi bật với lớp sơn độc quyền cam Pearl Orange và xanh Inky Blue, được phát triển để làm nổi bật kết cấu sợi carbon dạng xương cá đặc trưng.
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Ngoại thất của siêu xe này còn được trang trí với các chi tiết nhôm nguyên khối được anod màu xám Glossy Titanium, kết hợp bộ mâm 7 chấu Huayra 70 Titanium thiết kế mới.
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Pagani nhấn mạnh sự liên kết giữa ngoại thất và nội thất, với các chi tiết màu cam Pearl Orange tạo thành một "sợi chỉ xuyên suốt" trong toàn bộ thiết kế của Huayra 70 Derecho.
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Vạch đánh dấu vị trí 12 giờ trên vô lăng và đầu cần số được sơn màu cam Pearl Orange. Mẫu hypercar này vẫn mang phong cách cổ điển với bảng đồng hồ analogue.
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Ghế được bọc da cao cấp với 2 tông màu trắng Ceramic White kết hợp xanh Tricolore Blue, đi kèm đường chỉ khâu bespoke theo phong cách may đo thủ công.
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Pagani Huayra 70 Derecho được trang bị động cơ V12 twin-turbo 6.0L vốn do Mercedes-AMG lắp ráp, sản sinh công suất tối đa 864 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm.
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Điểm đặc biệt của siêu xe này là hộp số sàn transverse 7 cấp Pagani by Xtrac, truyền sức mạnh của động cơ đến cầu sau thông qua cơ chế vi sai tự khóa điện cơ.
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Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của Pagani Huayra 70 Derecho không được công bố, trong khi tốc độ tối đa của siêu xe này được giới hạn điện tử ở mức 350 km/h.
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Xe vẫn sử dụng bộ khung gầm monocoque Carbo-Titanium HP62 G2 và Carbo-Triax HP62, phần khung phụ trước và sau bằng thép Cr-Mo và thân vỏ làm từ sợi carbon.
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Hệ thống phanh Brembo CCM được trang bị đĩa carbon ceramic, đường kính tại cầu trước và sau lần lượt là 398 mm và 380 mm, kết hợp lốp đua Pirelli P Zero Trofeo R.
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Hệ thống treo sử dụng cấu trúc treo độc lập tay đòn kép ở cả 4 bánh, kết hợp tay đòn trên dạng rocker, lò xo xoắn cùng giảm xóc điều khiển điện tử có khả năng liên kết, giúp tối ưu sự cân bằng giữa độ ổn định và cảm giác lái ở tốc độ cao.
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Ông Horacio Pagani cho biết: "Cam kết hàng ngày của chúng tôi là dành sự chú ý tối đa cho từng chi tiết nhỏ nhất, nỗ lực hướng tới sự hài hòa thiết yếu giữa hình thức và chức năng, trí tuệ và kỹ thuật chế tác, giống như Leonardo da Vinci đã dạy chúng ta".
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Giới đam mê tốc độ có thể trực tiếp chiêm ngưỡng siêu xe Pagani Huayra 70 Derecho tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026, bên cạnh Zonda F Roadster, Utopia Roadster, Huayra Codalunga Speedster và Huayra R Tempesta.
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