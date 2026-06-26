Pagani hé lộ về dự án siêu xe điện bị hủy

Từng phát triển siêu xe điện nhưng không nhận được sự quan tâm từ khách hàng, ông Horacio Pagani cho rằng động cơ V12 vẫn là "trái tim" không thể thay thế của thương hiệu.

Tại sự kiện Ignition do tạp chí Quattroruote tổ chức, nhà sáng lập hãng siêu xe Pagani, Horacio Pagani, đã lần đầu chia sẻ chi tiết về một dự án xe điện từng được phát triển song song với mẫu Utopia nhưng sau đó bị hủy bỏ do thiếu sự quan tâm từ khách hàng.

Dự án siêu xe điện của Pagani lần đầu được tiết lộ

Theo ông Pagani, trong quá trình phát triển mẫu Utopia, đội ngũ kỹ sư của hãng đồng thời làm việc trên một phiên bản hypercar thuần điện. Dự án này tiêu tốn nguồn lực rất lớn, thậm chí còn phức tạp hơn cả phiên bản sử dụng động cơ đốt trong.

Tại sự kiện Ignition do tạp chí Quattroruote tổ chức, nhà sáng lập hãng siêu xe Pagani, Horacio Pagani, đã lần đầu chia sẻ chi tiết về một dự án xe điện từng được phát triển nhưng đã bị hủy bỏ.

Ông Pagani cho biết: "Chúng tôi đã làm việc cùng dự án này đến năm 2022. Với tôi, đây là một dự án khó hơn rất nhiều, và chúng tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho chiếc xe điện so với xe động cơ đốt trong". Tuy nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu, dự án chưa bao giờ vượt qua giai đoạn lên kế hoạch.

Theo ông Horacio Pagani, nguyên nhân khiến dự án bị dừng lại là do thị trường không có nhu cầu. Ông xác nhận: "Không ai thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng này. Tôi muốn nó trở thành hiện thực, nếu chỉ để thu hồi lại khoản đầu tư đã bỏ ra".

Theo ông Horacio Pagani, nguyên nhân khiến dự án bị dừng lại là do thị trường không có nhu cầu. Ông xác nhận: "Không ai thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng này. Tôi muốn nó trở thành hiện thực, nếu chỉ để thu hồi lại khoản đầu tư đã bỏ ra".

Nhà sáng lập thương hiệu siêu xe này khẳng định: "Tuy nhiên, chúng tôi là một công ty quá nhỏ để theo đuổi những dự án không mang lại kết quả". Trước đó một năm, Pagani cũng từng thừa nhận rằng cả đại lý lẫn khách hàng đều không hào hứng với một mẫu hypercar thuần điện.

Động cơ V12 vẫn là "linh hồn" của Pagani trong tương lai

Trong nhiều năm qua, hãng siêu xe Italy này luôn lo ngại rằng một mẫu xe điện sẽ quá nặng, làm mất đi bản sắc cốt lõi của thương hiệu. Các mô phỏng cho thấy xe điện có thể nặng hơn vài trăm kg so với biến thể dùng động cơ V12 của Mercedes-AMG.

Từ khi mới thành lập, hiệu năng của những mẫu Pagani đều xoay quanh động cơ V12 do các kỹ sư của Mercedes-AMG lắp ráp, mang đến cảm giác lái và âm thanh phấn khích mà hệ truyền động điện không thể nào mang lại.

Chính vì vậy, Pagani tiếp tục trung thành với động cơ V12 twin-turbo 6.0L - yếu tố được xem là "linh hồn" của thương hiệu. Với khách hàng của Pagani, cảm giác lái, âm thanh động cơ và trải nghiệm cơ khí vẫn là những giá trị không thể thay thế, điều mà hệ truyền động điện hiện tại chưa đáp ứng được.

Ông Horacio Pagani cũng đưa ra quan điểm về làn sóng điện hóa trong ngành công nghiệp ôtô. Theo ông, cuộc tranh luận về xe điện đang trở nên quá mang tính ý thức hệ, đặc biệt trong bối cảnh các quy định như lộ trình cấm động cơ đốt trong từ năm 2035 tại châu Âu.

Ông Horacio Pagani cũng thẳng thắn phê phán quá trình điện hóa bất chấp nhu cầu của người tiêu dùng tại nhiều nước. Đặc biệt tại nhiều thị trường, nguồn điện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch.

Ông cho rằng việc chuyển đổi quá nhanh sang xe điện có thể gây áp lực lớn lên ngành công nghiệp ôtô truyền thống, đồng thời nhấn mạnh rằng tại nhiều quốc gia, nguồn điện vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch.

Dù vậy, ông Pagani không phản đối hoàn toàn xe điện. Ông thậm chí đánh giá cao một số dự án hiện có, điển hình như mẫu Pininfarina Battista, vốn được ông đánh giá thành công về hiệu năng.

Ông Horacio Pagani đánh giá cao mẫu Pininfarina Battista, vốn được ông đánh giá thành công về hiệu năng. Tuy nhiên, chỉ khi nào khách hàng phân khúc hypercar thật sự có nhu cầu, Pagani mới tiến hành ra mắt mẫu EV tương lai.

Thông điệp của ông mang tính cân bằng: một chiếc Pagani thuần điện không nằm ngoài ngoài kế hoạch của tương lai, nhưng chỉ khi nó đáp ứng được kỳ vọng khách hàng và giữ trọn tinh thần thương hiệu. Hiện tại, động cơ V12 vẫn là trung tâm trong mọi thiết kế của Pagani, trong khi hãng tiếp tục theo đuổi triết lý đặt cảm xúc lái và trải nghiệm cơ khí ngang hàng với công nghệ.