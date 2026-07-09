Doanh số Ford tại Mỹ giảm hơn 10% trong quý II/2026

Ford ghi nhận doanh số tại Mỹ trong quý II/2026 giảm 10,3% do gián đoạn nguồn cung dòng bán tải F-Series và nhu cầu xe thuần điện lao dốc, dù thị phần bán lẻ vẫn nhích lên.

Doanh số xe mới của Ford tại thị trường Mỹ trong quý II/2026 giảm mạnh 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái, khi hãng đồng thời chịu ảnh hưởng từ tình trạng gián đoạn nguồn cung đối với dòng bán tải F-Series và sự sụt giảm đáng kể của nhu cầu dành cho xe thuần điện.

Doanh số quý II/2026 của Ford tại Mỹ giảm 10,3%

Ford đã bán được 549.200 xe trong quý II/2026, thấp hơn đáng kể so với 612.095 xe của cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, kết quả này vẫn khả quan hơn đôi chút so với dự báo của hãng nghiên cứu thị trường Cox Automotive, vốn cho rằng doanh số Ford sẽ giảm khoảng 11,5%.

Ford đã bán được 549.200 xe trong quý II/2026, thấp hơn đáng kể so với 612.095 xe với mức giảm 10,3%. Nguyên nhân lớn nhất đến từ dòng bán tải F-Series, bao gồm mẫu F-150, với doanh số giảm 11%.

Nguyên nhân lớn nhất đến từ dòng bán tải F-Series, bao gồm mẫu F-150, với doanh số giảm 11%. Ford cho biết hãng đang từng bước khôi phục sản lượng sau khi nhà cung cấp nhôm lớn nhất của mình nối lại hoạt động sản xuất, vốn từng bị gián đoạn 2 hai vụ hỏa hoạn xảy ra vào cuối năm 2025.

Ford cho biết nhu cầu của khách hàng đối với F-Series vẫn ở mức cao, tuy nhiên doanh số nửa đầu năm bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh tiến độ sản xuất dành cho khách hàng thương mại sau tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhôm trong năm trước. Hãng kỳ vọng nguồn cung sẽ phục hồi đầy đủ hơn trong nửa cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, mảng xe thuần điện của Ford cũng ghi nhận mức sụt giảm rất mạnh. Doanh số các mẫu EV của hãng giảm tới 40,7% trong quý II so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, mảng xe thuần điện của Ford cũng ghi nhận mức sụt giảm rất mạnh. Doanh số các mẫu EV của hãng giảm tới 40,7% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng nhu cầu xe điện đang chững lại tại thị trường Mỹ. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, Ford đã tiêu thụ khoảng 1 triệu xe, giảm 9,6% so với khoảng 1,1 triệu xe trong cùng kỳ năm 2025.

Thị trường ôtô Mỹ đối mặt với nhiều biến động

Dù kết quả kinh doanh suy giảm, Ford nhấn mạnh rằng F-Series vẫn tiếp tục là dòng xe bán tải bán chạy nhất tại Mỹ. Đồng thời, hãng cũng ước tính thị phần bán lẻ tại Mỹ trong quý II/2026 tăng thêm 0,2%, đạt 12,3% so với cùng kỳ năm trước.

General Motors (GM) cũng không tránh khỏi khó khăn khi doanh số quý II giảm 4,2%, trong bối cảnh doanh số xe điện của hãng cũng đi xuống. Tuy nhiên, Motor Intelligence ước tính doanh số ôtô tại Mỹ trong tháng 6/2026 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái

Báo cáo của Ford được công bố chỉ 1 ngày sau khi phần lớn các hãng xe lớn tại Mỹ công bố kết quả bán hàng quý II vượt kỳ vọng, chủ yếu nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe hybrid. Đối thủ cùng thành phố Detroit là General Motors (GM) cũng không tránh khỏi khó khăn khi doanh số quý II giảm 4,2%, trong bối cảnh doanh số xe điện của hãng cũng đi xuống.

Ở góc độ toàn thị trường, công ty dữ liệu Motor Intelligence ước tính doanh số ôtô tại Mỹ trong tháng 6/2026 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tốc độ bán hàng đã điều chỉnh theo năm (SAAR) đạt 16,67 triệu xe, cao hơn dự báo của nhiều tổ chức nghiên cứu.

Thị trường ôtô Mỹ vẫn đang đối mặt với nhiều biến động, dù một số phân khúc như xe hybrid tiếp tục duy trì sức hút.

Tính đến tuần trước, Cox Automotive vẫn dự báo tổng doanh số ôtô tại Mỹ trong năm 2026 sẽ giảm 2,9%, còn khoảng 15,8 triệu xe. Riêng doanh số bán lẻ được dự báo giảm 3,4%, với tốc độ bán hàng điều chỉnh của tháng 6 ở mức 16,1 triệu xe. Điều này cho thấy thị trường ôtô Mỹ vẫn đang đối mặt với nhiều biến động, dù một số phân khúc như xe hybrid tiếp tục duy trì sức hút.